Весь мир с напряжением следит за происходящем в китайском Ухане, где начал распространяться новый вирус, жертвами которого стало уже несколько десятков человек. При этом меры, которые принимают восточные государства для борьбы с болезнью, являются беспрецедентными для западного мира

В пятницу, 24 января, стало известно о том, что количество подтвержденных в Китае случаев заражения пневмонией, вызванной новый типом коронавируса, получившим название 2019-nCoV, выросло до 849 человек. Об этом сообщили комитеты по вопросам гигиены и здравоохранения регионов КНР. При этом от вызванной вирусом пневмонии погибло уже 26 человек. Состояние 177 пациентов оценивается как тяжелое. Но есть и повод для сдержанного оптимизма: 34 человек вылечены и уже покинули медицинские учреждения. «Передается через что угодно»: Голубовская рассказала, как китайский вирус может пробраться на Украину © Ольга Голубовская / facebook

СМИ уже поговорили с жителями Уханя — эпицентра болезни и других китайских городов. Они описывают, что происходит в Поднебесной. При этом меры, предпринятые Китаем, беспрецедентны.

Не летят самолеты, не идут поезда

Ухань закрыли: в городе не работают железнодорожный вокзал и аэропорт. Однако санкт-петербургскому изданию «Фонтанка» удалось поговорить с тем человеком, который покинул этот город.

«В городе объявлен карантин, аэропорт закрыт. <…> Уехать поездом тоже нельзя: закрыт терминал для пассажиров. Только на машине можно. Я взял такси и уехал в небольшой городок в 100 километрах от Уханя — Сяньнин. Дальше скоростным поездом до Гуанчжоу. Просто нет поблизости других аэропортов. Если бы я летел сразу на самолёте, то это бы заняло 2 часа, а так я потратил 7 (2 часа на машине, час на вокзале и 5 в поезде) <…> Вообще общественный транспорт в городе сегодня уже не ходил. Только такси. На выездах из города стоят двойные КПП. Но в самом городе нет никакого апокалипсиса! Да, очереди на выезд есть <…>. Чтобы проехать первый КПП, мы час стояли в очереди сегодня днём. И по дороге до Сяньнина было ещё одно КПП, которое мы быстро пролетели», — рассказал изданию 23 января гражданин Казахстана Игорь Шпырев, живший в Ухане.

По его словам, у выезжающих из города проверяют температуру: прикладывают специальные градусники ко лбу. На одном из КПП их машину остановили: у водителя было 38 градусов. Однако позже выяснилось, что это из-за печки в машине. После повторного замера, показавшего, что у водителя 36,6, их отпустили. Смертельные посылки. Ученый рассказал, как на AliExpress можно подхватить китайский коронавирус © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

«Обычные полицейские. И медики, конечно, закутаны специально, в масках. Еще медики стояли в Сяньнине на входе в вокзал и у сканера багажа перед турникетами. Всё. Меряют только температуру. Спрашивают про кашель», — описал Шпырев тех, кто стоит на КПП в Ухане.

Его водителю повезло — он смог покинуть город. В рассказах живущих Уханя, опубликованных в тот же день российским изданием «Лента», утверждалось, что покинуть город стало сложнее.

«Запрет действует только один: не выезжать за город! Но он распространяется исключительно на местных жителей. А иностранцы обязаны предупреждать о том, что собираются покинуть пределы города. С завтрашнего дня вводится штраф для тех, у кого на лице не будет маски», — рассказал житель Уханя Даурен Бота.

В общем, Китай делает все, чтобы обуздать эпидемию. При этом власти Китая строго-настрого запретили скрывать информацию о болезни.

«Любой человек, который ставит интересы политиков выше интересов народа, станет для партии и людей грешником тысячелетия. Тот, кто намеренно задерживает и скрывает сообщения о случаях из личных интересов, будет пригвожден к столбу позора на вечность», — говорится в заявлении Центральной комиссии Коммунистической партии Китая по политическим и правовым вопросам.

Кроме того, китайские власти из-за нового типа коронавируса приостановили транспортное сообщение не только в Ухане, но и в четырех других городах: Чиби, Эчжоу, Хуангане и Сяньнине.

Примечательно, что, несмотря на количество погибших, Всемирная организация здравоохранения отказалась объявлять режим чрезвычайной ситуации из-за нового вируса. Организация не рекомендовала вводить какие-либо ограничения на поездки в Китай. Как заявил глава комитета ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Дидье Уссэн, «сейчас пока еще не время» для такого шага. Всего за время существования ВОЗ чрезвычайная ситуация объявлялась пять раз: из-за эпидемии свиного гриппа и эпидемии полиомиелита (2009 год), вируса Зика (2016) и болезни, вызванной вирусом Эбола, в Африке в 2014 и 2019 годах. И если посмотреть на ту же эпидемию Эболы в 2014 году, налицо разница в подходах к эпидемии.

Китай, который некоторые западные политики называют «недемократическим государством», после того как выяснилось, что вирус может передаваться от человека к человеку, начал предпринимать решительные меры. Между тем, власти той же Гвинеи признали случаи заболевания лихорадкой Эбола лишь спустя три месяца после первых смертей. И только тогда в стране был введен заперт на употребление мяса летучих мышей, которые считаются самыми опасными распространителями вируса, а для борьбы с эпидемией начали предприниматься экстренные меры.

Но если в Гвинее можно все списать на преступную халатность, то в такой стране, как Украина, эпидемия свиного гриппа в 2009 году и вовсе была использована политиками для нагнетания истерии и получения очков в борьбе за власть.

Время перебдеть

В вышедшем в 2013 году на экраны американском постапокалиптическом фильме «Война миров Z», рассказывающем о пандемии вируса, превращающего людей в зомби, есть сцена с сотрудником ЦРУ.

Тот находится за решеткой на базе США в Южной Корее, откуда пришло первое сообщение о появлении зомби. Цэрэушник рассказывает главному герою — бывшему следователю ООН — как от эпидемии убереглась КНДР, непосредственно граничащая с Южной Кореей.

«Они удалили зубы у всех 23 миллионов за 24 часа», — рассказал агент.

Судя по отзывам в соцсетях, очередная страшилка, призванная демонизировать режим Северной Кореи, не только рассмешила зрителей, но и сделала КНДР невольную рекламу. По сути, это единственная страна в фильме, которой удалось избежать массовых человеческих жертв. Китайская опасность. Украина и Россия готовятся к новому вирусу, угрожающему человечеству © AFP, STR / AFP | AFP, STR / AFP | Перейти в фотобанк

В реальной КНДР действуют менее жестко, но не менее решительно. 23 января посольство России в КНДР сообщило о мерах, предпринятых руководством страны в отношении въезжающих в Северную Корею.

«23 января Посольством получена адресованная аккредитованным в Пхеньяне дипломатическим представительствам и офисам международных организаций нота Протокольного департамента МИД КНДР, в которой содержится жесткое требование к сотрудникам иностранных миссий и членам их семей в связи с эпидемией коронавируса воздержаться от поездок в Китай. Одновременно нами получена информация об отмене вплоть до 10 февраля осуществляемых китайской авиакомпанией Air China рейсов Пекин-Пхеньян, а также о категорическом запрете на въезд любым транспортом иностранных граждан из Китая в КНДР. Каких-либо ограничений на въезд/выезд через Владивосток не установлено (если пассажир не следует транзитом из Китая). О любых изменениях в установленном порядке будем информировать дополнительно», — говорилось в сообщении посольства.

Кому-то такие меры могут показаться излишне жесткими и чрезмерными, особенно с учетом наличия в аэропортах ведущих государств мира датчиков температуры тела у пассажиров. Но и их, оказывается, можно обмануть. Так, 23 января стало известно о жительнице Уханя по фамилии Яо, у которой перед отлетом в Париж поднялась температура и начался кашель. Она приняла жаропонижающее, что позволило ей пройти тепловизор в аэропорту Парижа. Своей историей китаянка поделилась в соцсетях. В результате встревоженные китайцы обратились в посольство КНР во Франции.

«Получив эту информацию, посольство уделило ей повышенное внимание. В тот же день вечером посольство связалось с Яо и потребовало от нее как можно скорее связаться со службой срочной медицинской помощи Парижа, поставить о случившемся в известность соответствующие службы», — сообщили в посольстве Китая.

В общем, пока государства Востока демонстрируют поразительную сплоченность и выучку в борьбе с новым вирусом. Возможно, благодаря серьезным мерам его распространение удастся прекратить.