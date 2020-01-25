На уходящей неделе на Западной Украине отмечали свою «злуку» (воссоединение) с остальной, подсчитывали людские потери за последние десятилетия, и протестовали - от шахтёров до местных советов

Хотя церковно-народные праздники закончились 19 января, когда на Западной Украине массово отметили Крещение — с традиционными молебнами, освящениями воды и купаниями в открытых водоёмах, где не было привычного льда и прорубей — без празднований на уходящей неделе в регионе также не обошлось.

22 января во всех областях Западной Украины отметили День соборности, который здесь в основном называют «День Злуки» — от «Акта Злуки», документа, которым 22 января 1919 года, то есть 101 год назад, было провозглашено «воссоединение» Западно-Украинской Народной Республики (ЗУНР) и Украинской Народной Республики (УНР). Хотя День соборности как государственный праздник установил своим указом в 1999 году президент Украины Леонид Кучма, его в основном отмечает номенклатура в привычном для себя «паркетном» духе. Народный порыв, который наблюдался 22 января 1990 года, когда Народный Рух Украины организовал живую «Цепь Злуки» между Ивано-Франковском, Львовом и Киевом, давно канул в лету — вместе с романтическими надеждами западно-украинцев на независимую Украину. «Шизофрения, как и было сказано». Опыт исследования психиатрии «Дня злуки» © AFP, Sergei SUPINSKY | AFP, Sergei SUPINSKY | Перейти в фотобанк

В большинстве областей и в этом году празднование Дня соборности ограничилось молебнами, возложением цветов к памятникам Шевченко, Бандере, героям Майдана и АТО, малочисленными митингами и шествиями, а также различными концертами патриотической направленности. Причём далеко не везде в праздничных мероприятиях приняли участие губернаторы и мэры областных центров, что вызвало недовольство местных «активистов». К примеру, львовские СМИ широко транслировали пост в Фейсбук местного общественного деятель Юрка Антоняка: «Был крайне неприятно удивлен отсутствием местной власти и большинства местной «политической элиты» на мероприятиях по случаю Дня Соборности и памяти Героев. Хотя… Чему удивляться? Это всё укладывается в модный нынче промосковский тренд о том, что не важно, какая у нас история, кто наши герои и как нам называть улицы».

При этом мероприятия 22 января во Львове оригинальностью не отличались: молебен на могилах героев различных эпох на Лычаковском кладбище и «цепь единения», которую организовали в центре города около 200 учеников разных школ. А вот в Ивано-Франковске участников шествия и последующего «вече» у памятника «Героям ЗУНР» было побольше, а главным спикером был мэр города Руслан Марцинкив. Губернатор Прикарпатья Денис Шмыгаль, который примеряется к креслу вице-премьера по региональному развитию, на публичных мероприятиях в последние недели вообще не появляется.

Руководство Ровенской области и областного центра просто возложило цветы к памятнику «Погибшим за Украину» на площади Магдебургского права в центре Ровно. А на границе Ровенской и Житомирской областей жители соседних сёл развернули 101-метровый флаг. В Ужгороде, где руководители города и Закарпатской области почтили своим присутствием мероприятия ко Дню соборности, флаг был явно прошлогодним: длина сине-жёлтого полотнища, которое развернули на «цепи единения», созданной на мосту через реку Уж, составляла 100 метров. Не обошлось на Закарпатье и без демонстрации региональных особенностей: 22 января в городке Ясиня отметили также 101-ю годовщину создания «Гуцульской республики», просуществовавшей до июня 1919 года. В Луцке же цветы к памятникам борцам за волю и независимость Украины возлагали чиновники не самого высшего уровня, они же приветствовали собравшихся на праздничном концерте «Пою про тебя, Соборная страна…» в Волынском областном музыкально-драматическом театре. Западная Украина с 13 по 17 января: последние праздники, перспектива Прикарпатья остаться без головы и недовольные венгры © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Но наиболее креативно к празднованию «Дня Злуки» подошли в Хмельницкой и Тернопольской областях. Там «гвоздём» мероприятий стало символическое соединение многометрового национального стяга на мосту через реку Збруч, по которой когда-то проходила граница между ЗУНР и УНР, акция носила название «Збруч — река единения». После этого делегации двух областей, которые возглавляли губернаторы Тернопольщины и Хмельнитчины Игорь Сопель и Дмитрий Габинет, совместно прошли в городок Гусятин Тернопольской области, где и продолжили празднование, в котором приняли участие несколько сотен людей. Причём кроме «паркетной» части — митинга с выступлениями чиновников — присутствующих ожидали выступления военных оркестров и различных народных коллективов. «Акции единения» прошли также на мостах через реку Збруч между городами Волочиск в Хмельницкой и Подволочиск в Тернопольской областях, и между сёлами Зиньки и Ходаки на севере этих областей.

В Черновцах же 22 января ограничились немногочисленной «цепью единения» и молебном у памятника Тарасу Шевченко, к которому также возложили цветы. Первых лиц области на мероприятии не было. Возможно, всё дело в реакции соседней Румынии на перевод поздравления президента Украины с Днём соборности, в котором Владимир Зеленский упомянул о том, что «Румыния заняла Северную Буковину» (этот регион Украины входил в состав Румынии в период между Первой и Второй мировой войнами). В английской версии слово «заняла» было переведено как «occupied» (ныне написано «was taken»).

Румынская сторона восприняла это, как обвинение в оккупации территорий и высказала возмущение, посол Украины в Бухаресте Александр Банков принёс официальные извинения. А в это время губернатор Черновицкой области Сергей Осачук и председатель Черновицкого областного совета Иван Мунтян проводили встречу с послом Румынии в Киеве Кристианом-Леоном Цуркану и генеральным консулом Румынии в Черновцах Ириной-Лореданой Стенкулеску. Хотя на встрече говорили о «новом импульсе для развития украинско-румынского сотрудничества», но вряд ли эти надежды оправдаются — как в свете свежего дипломатического скандала, так и в связи с планами Киева до 2023 года ликвидировать все школы с румынским языком обучения — а их только в Черновицкой области несколько десятков.

Правда, сколько на Западной Украине румын, венгров и других национальных меньшинств, официально узнать удастся не скоро. От проведения полноценной переписи населения Киев отказался, а обнародованные 23 января 2020 года данные «электронной переписи» зафиксировали снижение количества жителей как в стране в целом, так и на Западной Украине в частности. Всего в регионе, по данным Кабинета Министров Украины, ныне проживает 8,7 миллиона людей, что значительно меньше как данных переписи 2001 года, так и данных реестра избирателей. Только в трёх областях Западной Украины живёт больше миллиона людей (Львовская — 2,29 миллиона, Ивано-Франковская — 1,13, Хмельницкая — 1,02), более 900 тысяч — в Закарпатской, Волынской и Ровенской областях, а в Черновицкой и Тернопольской — лишь немногим больше 700 тысяч населения.

Главная причина убыли населения в регионе — трудовая миграция, как в страны ЕС, так и в Россию. Однако в ближайшее время ситуация с рабочими местами на Западной Украине вряд ли улучшится, о чём свидетельствуют протесты, состоявшиеся на уходящей неделе. Так, 23 января шахтеры государственного предприятия «Львовуголь» на несколько часов перекрывали международную трассу «Львов — Рава-Русская» во Львовской области с требованием выплаты заработной платы. По словам представителя профсоюза, шахтеры Львовской области до сих пор полностью не получили зарплату за октябрь, ноябрь и декабрь 2019 года — речь идёт о сумме почти в 300 миллионов гривен. Аналогичные акции в скором времени могут провести и горняки с государственных шахт Волыни — долг перед ними составляет почти 40 миллионов грн.

Но протестуют против действий государства и сотрудники частных предприятий. К примеру, 20 января несколько десятков сотрудников Ровенского льнокомбината пикетировали здания Львовского аэропорта и Западного управления государственной пограничной службы во Львове. Дело в том, что пограничники не впустили на Украину четырёх турецких специалистов, которые должны были проводить инструктажи сотрудников предприятия. 23 января собственник Ровенского льнокомбината Олег Червонюк обратился с открытым письмом к Владимиру Зеленскому, в котором обвинил пограничников в коррупции и вымогательстве денег за пропуск иностранных специалистов, и заявил о сворачивании всех инвестиционных программ на предприятии. «Лично признаю, что наш коллектив проиграл этот бой за европейскую Украину. Всем потенциальным инвесторам советую хорошо подумать о рисках, которые существуют в нашем государстве» — написал бизнесмен.

А вот местные советы в ряде областей Западной Украины протестуют против другой проблемы: в новой редакции Избирательного кодекса Украины нормы денежного залога для кандидатов в мэры в городах с количеством избирателей более 90 000 и избирательных списков партий в местные советы (областных и городских с количеством избирателей более 90 000) увеличены почти в 40 раз по сравнению с местной избирательной кампанией 2015 года. В связи с этим 24 января на внеочередной сессии Ивано-Франковского городского совета было принято обращение к президенту, главе парламента и председателю Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Верховной Рады, в котором подобная норма названа несоразмерной с доходами населения.

«На самом деле это дискриминационная норма, и она лишит тех кандидатов, которые не имеют денег, права участвовать в выборах. То есть сейчас могут участвовать в выборах только люди Коломойского или Медведчука», — сказал на сессии мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив. Проект аналогичного обращения зарегистрирован и в Черновицком областном совете.

Будут ли требовать снижения норм залога для участия в выборах местные советы Закарпатской области — пока неизвестно. Тем более, что с деньгами и инвестициями на Закарпатье дела обстоят лучше, чем у соседей. Но если планы Игоря Коломойского построить тут огромный курорт Свидовец пока не перешли в стадию реализации, то известная американская актриса и наследница бизнес-империи Пэрис Хилтон готовится стать обладательницей расположенного на Закарпатье комплекса «Дереневская Купель». Нынешние владельцы санатория для завершения сделки уже выполнили все условия звезды: построили на территории комплекса вертолетную площадку, двухуровневый паркинг и «Пассаж» для проведения масштабных культурно-массовых мероприятий.

Пэрис Хилтон рассчитывает закрыть сделку в начале весны 2020 года, после чего планирует в санатории съёмки нового реалити-шоу, которое будет транслироваться на одной из международных стриминговых платформ. Обычно в апреле в «Дереневской купели» начинает цвести аллея сакур, которых в комплексе 11 видов. Хилтон настаивает, чтобы съемки стартовали именно в этот момент. Всего же в ботаническом саду комплекса собрано более пяти тысяч уникальных сортов и видов растений со всего мира.