В открытый доступ ЦРУ США выложили собственный архив о Степане Бандере. Он датирован 1951 годом. Это информация-справка, представляющая собой перевод статьи, опубликованной в Париже и Нью-Йорке: «Степан Бандера и Украинское государство в 1941 году»

Штамп на документе указывает следующее: «Этот документ содержит информацию, касающуюся национальной обороны США. Распространение информации запрещено и преследуется законом». Что же содержится в справке, которую держали в секрете почти 70 лет и которая угрожала безопасности США? Речь идет о короткой истории из биографии Степана Бандеры — лидера Организации украинских националистов Украинской повстанческой армии, на счету которых множество преступлений времен Второй мировой войны. Даем перевод этого документа без сокращений.

«30 июня 1941 года украинский фашист и профессиональный агент Гитлера Степан Бандера (агентурная кличка Консул 2) провозгласил во Львове воссоздание государства Западная Украина. В тот же день было сформировано правительство под названием «Государственное правительство» с Ярославом Стецько. Бандера вышел на украинский политический горизонт в июне 1934 года, когда, будучи лидером Организации украинских националистов в Западной Украине, он отдал приказ убить польского министра внутренних дел Бронислава Перацого. Стоит отметить, что, хотя лицо, совершившее теракт, Григорий Мацейко не был арестован, польская полиция сразу же располагала «достаточными данными», чтобы начать дело против лидеров ОУН с Бандерой во главе. Это указывает на то, что доказательства и данные, относящиеся к революционной и террористической деятельности ОУН, были получены не от убийцы, а из другого источника. Страсти вокруг Бандеры. Старая публикация в меньшевистском журнале взбудоражила общество © РИА Новости, Григорий Василенко | Перейти в фотобанк

Смелое выступление 23-летнего Бандеры во время судебного процесса в Варшаве в 1935 году окружило его ореолом храбрости и сделало героем украинских националистов в Западной Украине и среди эмигрантов. Бандеру воспринимали в то время как фанатичного революционера-националиста. Однако по прошествии 16 лет многое изменилось.

В 1940 году, когда немцы оккупировали Варшаву, Бандера был освобожден и взял на себя более масштабную роль одного из главных лидеров ОУН, которая уже существовала на территории Германии.

Немецкие оккупационные силы в то время нуждались в агентах и информаторах, которые были знакомы с ситуацией в Польше и могли помочь гитлеровским захватчикам. Они не могли найти для дела лучших людей, чем Бандера и его последователи.

Бандера с большим рвением выполнял поручения Гитлера, работая под руководством одного из глав гитлеровской шпионской системы — Рико Ярого. Работая под шефством Рика Ярого и пытаясь укрепить свои позиции среди фашистских захватчиков, Бандера начал кампанию, которая должна была привести его к руководству УПА. Для этого он счел необходимым, во-первых, скомпрометировать прежних лидеров ОУН во главе с Мельником. Далее последовали полковник Сциборский и командир эскадрильи Senik-Gribovskiy, которых обвинили в связях с советскими агентами. Бандера не предоставил никаких доказательств, однако их у него никто не требовал. Руководители Бандеры — гестапо, с одной стороны, и разведка в лице Рико Ярого, с другой стороны, развязали ему руки. Одного доноса было достаточно, чтобы арестовать и ликвидировать его врагов. Так было с руководителем областной организации ОУН на Западной Украине Турашем, который приехал в Польшу для установлением связей с Главным управлением ОУН.

Бандера преуспел в своих начинаниях. Он взял бразды правления ОУН в свои руки и стал признанным фаворитом гитлеровских властей, которые, готовясь к войне в Украине, были достаточно дальновидны, чтобы рассчитывать на помощь, которую Бандера мог им оказать. Им нужен был агент, который подорвал бы украинское национально-освободительное движение или послушный полицейский диктатор, который мог бы подавлять националистические движения среди меньшинств Западной Украины.

(Он был бесполезен в центральной и восточной областях, потому что был совершенно неизвестен там.)

Гитлеровцы не ошиблись в своих расчетах. Бандера сыграл свою роль в совершенстве. И когда он выполнил свой долг, его и некоторых его помощников отправили в концлагерь. У гестапо были свои кандидаты на посты гауляйтеров и губернаторов Украины.

Бандера сидел в лагере с лета 1941 года по осень 1944 года, когда он был освобожден немцами и стал шпионить на них во время их отступления с Украины.

Вернемся, однако, в «украинское государство», основанное Бандерой 30 июня 1941 года. Провозглашение «государства» проходило в атмосфере торжественности с участием представителей Гитлера. Тем не менее никакие торжественные речи не могут скрыть постыдный факт, который останется черным пятном в истории украинского движения: первый акт «Государственного правительства» во главе со Стецько был выражением глубочайшей признательности Гитлеру.

Поскольку одной лишь поддержки групп людей в ОУН, которые последовали за Бандерой, было недостаточно для создания правительства "Украинского государства", бандеровские фальсификаторы прибегли к изготовлению двух фейковых документов. Один из них был составлен в ходе созыва в Кракове накануне войны специальной конференции видных украинских лидеров. Принятая декларация была представлена нации как подтверждение всеми политическими партиями права группе Бандеры возглавить правительство будущего государства. Второй сфальсифицированный документ был получен от Митрополита Шептицкого (позже митрополит признал, что его обманули, и пересмотрел свое решение).

Какой была бандеровская "воссоединённая Украина" в то время? Трудно найти адекватное определение для "беспородного государства", созданного Бандерой и Стецько. Если судить об этом государстве-детище Бандеры даже по тоталитарным меркам, то такие элементы государственности как право и законность, которые присутствуют даже в тоталитарных государствах, там отсутствовали вовсе. Ничего подобного в «царстве Стецко и Бандеры» не было. Преступный хаос, полный беспредел, самые дикие преступления в отношении украинского населения и национальных меньшинств превалируют. Террор применялся для того, чтобы заставить несогласных подчиниться «лидерам». Люди были убиты без суда и следствия, часто без какой-либо видимой причины. Пособник нацистов Бандера портит имидж Украине и Зеленскому. Что обсуждают соцсети 24 января © РИА Новости, Григорий Василенко | Перейти в фотобанк

В первые дни правления Бандеры террор был направлен в первую очередь против организации, возглавляемой А. Мельником. Большая часть лидеров этой организации была убита, открыто или тайно. Братья Пришляк и другие были зверски убиты в Подгайцах; вышеназванные Сеник и Сциборский в Житомире. Затем наступил черед всех противников бандеровцев среди украинского народа в целом. Наконец, национальные меньшинства в Западной Украине, поляки и евреи были подвергнуты кровавому преследованию. Трудно оценить, сколько было убитых, но некоторые данные о количестве погибших сохранились. Более 10 000 евреев было уничтожено в ходе одной «операции» в Закарпатье. Венгерские жандармы выселили этих евреев из района, который был оккупирован Венгрией с согласия Гитлера. На границе их принимали «специальные» элементы бандеровских боевиков. Всего за 5 недель своего существования бандеровское "государство" уничтожило более 5000 украинцев, 15 000 евреев и несколько тысяч поляков.

«Украинское государство» Степана Бандеры прекратило свое существование в августе 1941 года, когда было объявлено, что оно было включено в Галицию. А потом пришел «новый порядок» в гитлеровскую Украину.

Короче говоря, это история «однодневного праздника» Бандеры, которую его последователи, опираясь на забывчивость людей, теперь пытаются представить как славную и героическую страницу в истории «украинского освободительного движения». Для сторонников свободной Украины было бы лучше вычеркнуть из истории их движения этот позорный фашистский эпизод, который принес на Украину только стыд и горе.



