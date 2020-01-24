В среду, 22 января, стало известно: бывшая градоначальница Славянска Неля Штепа возвращается в большую политику. Она снова намерена возглавить свой любимый город

Бывшая в 2010-2014 году мэром Славянска Неля Штепа намерена снова побороться за пост городского главы.

«Те, кто надеется, что меня закроют и я не смогу подать свою кандидатуру на выборы городского головы, расслабьтесь. Я подам, я успею, никуда меня не закроют, потому что эта статья неконституционная. Я не делаю никаких противоправных действий: я не употребляю наркотики, не пью спиртное, веду моральный образ жизни, живу одна — замужем только за Славянском. Поэтому сегодня нету ни у кого шансов подкинуть мне наркотики, заявить, что я что-то украла. Я даже деньги, которые получила с Европейского суда — 80 тысяч с них — отдала на благотворительность», — заявила Штепа в интервью местного канала С-плюс.

Говорила со Штепой главный редактор канала Наталья Попова.

Возвращение Штепы в политику вполне реально: одна из тех градоначальников, снять которых с должности можно лишь уголовными делами. Бывший мэр Славянска Неля Штепа выиграла у Украины, но осталась под судом © РИА Новости, Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк

Королева Донбасса

Платиновая блондинка в королевском одеянии верхом на коне — это не описание иллюстрации из детской книжки или кинофильма. В таком образе мэр Славянска Неля Штепа засветилась в 2011 году в клипе «Славянск-купец» Валерия Пашкевича. Сами кадры были сняты не для фильма — именно в таком образе Штепа приняла участие в одном из городских праздников.

Ложной скромности у мэра не было.

«Королевой меня называли, еще когда я сюда не приехала», — признавалась Штепа в одном из интервью.

В другом, показанном уже по центральным украинским каналам, Штепа хвасталась коллекцией платьев и рассказывала о распавшемся браке с молодым мужем.

При этом журналистов она не боялась. Могла даже их выругать в полголоса на одной пресс-конференции или допустить обидное сравнение на другой.

«Люди придумывают, это их работа. Я сегодня поняла, что есть древняя профессия, не будем называть какая. Вот надо знать, что она есть, была сто лет. Вот так сегодня у нас телевидение и газеты — это древние профессии, которые сегодня так выживают», — отмечала она.

Журналисты платили ей взаимной нелюбовью и пытались связывать с центральной украинской властью. Сначала ее называли членом группы бывшего главы Донецкой областной государственной администрации Анатолия Близнюка. Позже Штепу связывали с премьер-министром Украины Николаем Азаровым. Его сын Алексей в 2012 году баллотировался в Верховную Раду по округу, который включал в себя и Славянск. На тех выборах Азаров-младший победил. А Штепу оппозиционные журналисты обвинили в подыгрывании кандидату от партии власти. Сама же Штепа Азарова-младшего хвалила.

«Каждый день решается от 15 до 20 вопросов при помощи Алексея Николаевича. Мы с ним каждый день на связи. Он нам всячески помогает, нашему городу <…> Его помощь очень значима для нашего города. Мы самый счастливый город. У нас самый лучший депутат Верховного Совета», — отмечала Штепа в феврале 2013 года.

Когда грянул Майдан, а затем и начались события в Донбассе, Штепу — мэра Славянска — ополченцы сначала арестовали, а затем оттеснили от управления городом. Но Штепа попыталась сделать карьеру и в ДНР. Штепа решила возглавить Славянск © РИА Новости, Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк

«Родные мои, пожалуйста, давайте помнить тот день, когда 9 мая 1945 года победили наши войска. И мы не должны сегодня в наш город не пустить никого. Мы должны обязательно 11 числа прийти на референдум, проголосовать, выразить свое волеизъявление — я буду сама на избирательных участках, мы должны показать, что за нас не проголосовали, мы проголосовали сами», — призвала она горожан на митинге в День Победы.

Эти слова потом дорого обошлись Штепе — позже ее арестовали взявшие город украинцы.

Но вот местные жители даже после того, как по городу прокатилась волна арестов людей, которых подозревали в связях с ополчением, не боялись на камеру защищать своего мэра.

«Мне жаль. Неля была хорошим мэром. Если у нее были какие-то ошибки, то мелкие. И вообще она очень многое для города сделала. Мне искренне жаль», — заявила одна из местных жительниц украинскому журналисту.

Тем временем Штепе приходилось нелегко.

Судьбоносный Харьков

После ареста Штепу отправили в управления СБУ в Харькове. 14 октября 2014 года ее адвокат Елена Статива сообщила, что Штепу жестоко избили в прокуратуре Харькова. У бывшего мэра Славянска было зафиксировано несколько переломов ребер и конечностей. Штепу поместили в больницу. В прокуратуре все отрицали. В конце октября 2014 года прокуратура Харьковской области направила в суд обвинительный акт, где просила для Штепы пожизненного заключения.

Бывшая градоначальница Славянска оправдывалась, мол, все заявления после взятия Славянска группой Игоря Стрелкова она делала под угрозой.

Несмотря на это ей не поверили. 10 декабря 2014 года Червонозаводский районный суд Харькова продлил арест Штепы на 60 дней — до 7 февраля 2015 года. С тех пор суды регулярно продлевали арест экс-мэра. И лишь 20 сентября 2017 года ходатайство адвоката Штепы удовлетворили, направив ее под домашний арест.

«Отмокала часов пять в ванной. Потом пригласила моего парикмахера. Она глянула на мои волосы и сказала, что в СИЗО процентов 70 волос у меня не стало. У меня очень густые волосы были — вы видели мои причёски», — радостно рассказывала Штепа журналистам в суде на следующий день.

Она крестилась и предлагала купить электронный браслет для Славянского отдела полиции, чтобы она могла и дальше находиться под домашним арестом. В январе 2018 года срок домашнего ареста истек, и на Штепу перестали распространяться все меры пресечения.

Тем временем суды так и не смогли нормально рассмотреть дело Штепы. В конце концов ее дело дошло до Страсбурга. 24 октября Европейский суд по правам человека признал нарушения со стороны Украины в деле Штепы и постановил, что Украина должна выплатить Штепе €2,6 тыс. в качестве моральной компенсации и €1 тыс. в качестве компенсации судебных издержек.

Сама же Штепа еще во время пребывания в Харькове могла поразмыслить и над судьбой харьковского градоначальника. Казалось бы, Геннадия Кернеса майдановцы тоже не любили. Однако ему удалось удержаться у власти. В 2015 году Кернес победил на выборах мэра города во второй раз. И это несмотря на тяжелейшее ранение, приковавшее Кернеса в 2014 году к коляске. Кернес и сегодня остается самым влиятельным харьковским политиком. Равновеликих ему в городе нет. Подчас он может позволить себе идти вразрез с мнением части украинского общества.

Штепа, о которой у населения Славянска добрая память — все-таки ее правление связано с последними благополучными предвоенными годами города, может стать таким себе Кернесом районного значения. Однако тогда ей придется искать покровителей среди новых властей. Благо, в команде нового президента хватает тех, у кого сотрудничество Штепы с «регионалами» не будет вызывать отторжение. Так, в четверг, 23 декабря, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов опубликовал совместное фото с бывшим министром социальной политики времен Януковича, народным депутатом от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Натальей Королевской.

И министра не остановила даже вполне прогнозируемая негативная реакция части украинского общества.

В общем, у Штепы есть все шансы снова быть на коне. А у Славянска — снова заполучить в градоначальницы королеву.