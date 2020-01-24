Управляющие импичментом пытаются убедить американскую общественность, что президент США Дональд Трамп представляет угрозу для собственной страны, а Владимиру Путину ситуация в Штатах только на руку. В то же время республиканцы откровенно скучают и развлекаются как могут, хотя за это им по закону грозит тюрьма

23 января — второй из трёх дней, отведённых стороне обвинения для представления своих аргументов в рамках процедуры импичмента. Если в первый день они напомнили хронологию событий и продемонстрировали видеозапись показаний свидетелей в Палате представителей, то теперь они сосредоточились на первом пункте обвинительного заключения — превышении полномочий президентом США Дональдом Трампом, то есть оказании давления на украинского лидера Владимира Зеленского с целью добиться расследования деятельности бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера на Украине в обмен на продолжение военной помощи.

Перед началом заседания председатель Верховного суда США Джон Робертс сообщил демократам, что из 24 часов на выступление у них осталось 16 часов 42 минуты.

Россия и Украина — для американских конгрессменов никакой разницы

В ходе выступления управляющие импичментом (конгрессмены-обвинители), среди которых есть даже те, кто участвовал в разбирательствах по импичменту 37-го президента США Ричарда Никсона и 42-го президента США Билла Клинтона, проиллюстрировали свою позицию тремя слайдами. На одном из них продемонстрирован отрывок переписки Трампа и Зеленского, а на других отображена суть обвинения:

1) злоупотребление властью;

2) предательство нации из-за международных интриг;

3) подтасовки на выборах.

По словам председателя юридического комитета Палаты представителей Джерольда Надлера, это азбука преступлений и правонарушений Дональда Трампа.

Несмотря на столь театрализованное представление своей позиции, демократы по-прежнему имеют ничтожные шансы на досрочное отстранение президента от власти, потому что для этого нужно минимум 67 голосов, а у них вместе с двумя независимыми сенаторами, состоящими в коалиции с оппозицией, 47 голосов. К тому же республиканцы, выступив единым фронтом, приняли резолюцию, которая позволяет провести судебный процесс по упрощённой схеме, хотя несколько однопартийцев Трампа могут поддержать требование демократов и проголосовать за допрос свидетелей и предоставление дополнительных документов, но это просто затянет разбирательство в Сенате. Непредсказуемый Трамп и опытный Байден. Почему они против допроса свидетелей по импичменту в Сенате США? © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Я скажу президенту и любому из моих друзей-республиканцев: «Если американский народ считает, что это несправедливое судебное разбирательство — похоже, сейчас они в это верят из-за отсутствия свидетелей и документов, — оправдательный приговор будет иметь нулевую ценность для президента или республиканцев», — заявил на пресс-конференции в Конгрессе лидер демократического меньшинства Сената Чак Шумер.

Однако если дело всё же дойдёт до вызова свидетелей, сами демократы могут всё испортить. Госсекретарь США Майкл Помпео и бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, на допросе которых настаивает оппозиция, уже выразили готовность ответить на вопросы, если получат повестку, а вот Джо Байден, которого хотят услышать республиканцы, очередной раз изменил свою позицию по этому вопросу и сказал, что не будет участвовать в разбирательствах по импичменту. В таком случае бывший вице-президент поставит своих однопартийцев в затруднительное положение, ведь меньше всего им захочется подставлять своего наиболее вероятного кандидата в президенты на ноябрьских выборах.

Хотя поводом для запуска процедуры импичмента стал телефонный разговор американского лидера с украинским коллегой из-за его желания провести расследование именно на Украине, демократы, которые за три года так и не смирились с поражением бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон на президентских выборах, по-прежнему пытаются уличить Трампа в связи с Россией. Не убеждает их даже вывод спецпрокурора Роберта Мюллера, который по итогам двухлетнего расследования так и не нашёл свидетельств какого-либо сговора.

22 января председатель спецкомитета Палаты представителей по разведке Адам Шифф, возглавляющий команду обвинителей, заявил в Сенате: «Когда украинцы и русские узнали, что президент США не поддерживает президента Украины и задерживает военную помощь. Как вы думаете, о чём это сказало Владимиру Путину, о чём Путин подумал, когда Дональд Трамп не позволил Владимиру Зеленскому, нашему союзнику, приехать в Белый дом, но зато принял министра иностранных дел России? Тут дело не только в задержке военной помощи». «Ужасный символизм»: встреча Лаврова с Трампом потрясла Америку © Twitter, realDonaldTrump | Перейти в фотобанк

Ему парировал адвокат президента США Джей Секулов, который представляет на судебном процессе сторону защиты: «Когда провалилось российское дело, оно переросло в украинское. Когда выяснилось, что никакого подкупа и вымогательства не было, мы получили эти две статьи обвинения по импичменту».

Импичмент интересен только конгрессменам-демократам

Перед началом судебного процесса сенаторов ознакомили с правилами поведения на заседаниях: нельзя приносить планшеты и телефоны, пить кофе, есть снэки, разговаривать друг с другом и обмениваться записками, перебивать выступающего, разгадывать кроссворды. За нарушение регламента грозит наказание до тюремного заключения. Выходить в туалет можно, но сделать это незаметно, сложно. На эту тему пошутил сенатор от штата Индиана республиканец Майк Браун: «Из-за своего не самого высокого положения я сижу на заднем ряду и имею много возможностей для маневра. Так что это даёт мне преимущество».

Слушания проходят шесть дней в неделю, кроме воскресенья, и длятся до позднего вечера, вплоть до полуночи, поэтому не все законодатели могут концентрировать внимание на происходящем. К примеру, 76-летний председатель комитета Сената по международным отношениям Джим Риш 22 января задремал на заседании в то время, когда демократы объясняли, почему Белый дом, Пентагон и Госдепартамент должны предоставить документы по Украине. Позже пресс-секретарь сказала, что сенатор часто закрывает глаза, когда слушает очень внимательно.

В тот же день, как пишет издание Euronews, сенатор-республиканец от штата Кентуки Рэнд Пол прятал в своих бумагах кроссворд-судоку. Тейлор рассказал, чем грозит Украине импичмент Трампа © РИА Новости, | Перейти в фотобанк

Поняв, что выступление обвинителей не сулит ничего нового и интересного, перед заседанием 23 января (на котором демократы презентовали ту самую азбуку преступлений Трампа) сенатор от Северной Каролины Ричард Берр раздал нескольким своим однопартийцам-республиканцам игрушки-спиннеры, а сам играл с ним во время речи Джеррольда Надлера. Другие развлекали себя по-разному: сенатор от штата Теннеси Марша Блэкберн читала книгу и делала пометки в ней, а Рэнд Пол предпочёл рисовать здание Капитолия разгадыванию судоку.

Интерес к импичменту начинают терять и простые американские обыватели. Согласно данным системы измерения количества аудитории Nielsen, если заседание Сената 22 января смотрели 11 млн зрителей телеканалов ABC, CNN, CBS, NBC, MSNBC и Fox News, то 23-го их количество сократилось до 8,9 млн, то есть на 19%. Это притом что в первый день трансляция продолжалась с 13 до 17 часов, а во второй — до 21:43. Таким образом, решение процедурных вопросов (по какому регламенту будет проходить судебный процесс) вызвало больший интерес общественности, чем представление аргументов обвинителей.

«Конгресс может проводить слушания о поведении президента, вызвать повесткой свидетелей, презирать должностных лиц ‹…› и осудить президента, но это не должно втягивать страну в мелодраму, основанную на выдумке, что любой президент, который не потерпел крах, будет смещён его собственной партией — другими словами, именно то, что Адам Шифф и его управляющие делают сейчас», — пишет газета Politico.