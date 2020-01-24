Где в Донецке прячется глушилка?
Корреспондент польского издания Onet Петр Грушка взял пространное интервью у эксперта варшавского Центра восточных исследований Кшиштофа Нечипора.
Эксперт на голубом глазу сообщил, что «Россия финансирует ЛНР и ДНР, завозя наличку грузовиками гуманитарных конвоев». Республики обходятся Москве официально в 1-2 миллиарда долларов в год, а неофициально — «местным царькам завозят огромные неучтенные суммы налом». Точность «официальных цифр» поражает — «от одного до двух миллиардов».
«Республики находятся под внешним управлением Москвы, которая отрядила на это дело компанию «Внешторгсервис», управляемую беглым украинским олигархом Сергеем Курченко», — говорит спикер.
Завершается нарисованная картина «тотального контроля Россией Донбасса» сообщением, что «все украинские каналы давят российскими глушилками. В одном из неприметных мест Донецка стоит специальный военный автомобиль, который блокирует радиосигнал и телевизионные каналы вещания Украины. Жители региона в итоге узнают только пропагандистские новости, посылаемые Москвой».
Однако знакомые автора этого материала в Донецке информацию не подтвердили — в Донбассе такого нет.
«Запад помогает Украине. Для демонстрации Москве»
«Война на Украине перестает быть интересна Европе: растянувшийся на шесть лет конфликт всем уже надоел. И такое положение может остаться очень надолго. Путин вряд ли отступится, украинцы под руководством Зеленского тоже вроде держат свою линию, размышляет на страницах датского издания Jyllands-Posten его обозреватель Пэр Нюхольм. — Запад Украине помогает, но слабо. Хотя для демонстрации Москве, с кем Евросоюз, этого достаточно».
Автор рассказывает, что «Эммануэль Макрон и Ангела Меркель правильно давят на Владимира Путина, возможно, рассчитывая решить проблему юго-востока Украины дипломатическими средствами», и тут же в ответ намекает, что этих средств недостаточно: Запад должен увеличить помощь Киеву и облагать все новыми и новыми санкциями Москву. А потом принять Украину в ЕС и, главное, в НАТО. Потому что она — «потенциально процветающая и геостратегически страшно важная» — является «естественной частью Североатлантического альянса, находясь на дуге от Балтийского до Черного моря и прикрывая собой Европу».
А если кто думает иначе, то он, уверен Нюхольм, «играет на руку Путину и всем тем, кто Европе не желает добра». А Украина «этой зимой борется за свою свободу и защищает свободу Европы».
Почему речь идет только о нынешней зиме и боролась ли Украина в предшествовавшие годы — об этом автор не говорит. В то же время напоминает, что «Запад должен постоянно повторять мантру «Россия — агрессор». Только тогда на континенте будет мир.
Предложение рокировки прошло незамеченным
«Президент Украины Владимир Зеленский видит будущее своей страны в ЕС», — сообщил своим читателям немецкий новостной портал t-оnline.de.
Издание отмечает, что, по мнению Зеленского, «Украина должна быть взята на борт в проект Евросоюза». Причем сейчас наступает самый подходящий для этого момент — Великобритания выходит из сообщества, место освобождается. На него и надо принять Украину.
Вопрос, конечно, интересный, но, похоже, Зеленский совершенно забыл, что Великобритания была одним из главных доноров ЕС, внося ежегодно в его бюджет до 12 миллиардов евро. Потянет ли такую ношу Киев?
Обращает на себя внимание то, что призыв Зеленского, подкрепленный произнесённым в Давосе на экономическом форуме «Мировая экономика требует чуда. Украина — то место, где случаются чудеса», практически никем на Западе услышан не был. «Пресса первого ряда» дружно проигнорировала слова Зеленского.
Речи в пустоту
«Украинский президент выступал в Давосе перед пустым залом и говорил абсурдные вещи, — считает корреспондент веб-портала израильского телеканала Arutz 7 Ян Голд. — На выступление Владимира Зеленского собралось всего несколько человек. Премьер Пакистана Имран Хан, выступавший перед ним, собрал аншлаг».
По мнению журналиста, «мировые лидеры, похоже, уже поняли, что Зеленский не представляет собой ничего как политик и является крайне ограниченным человеком».
Автор недоумевает, почему президент Украины «в ходе выступления стал вдруг жаловаться на свою тяжелую судьбу: «Я президент Украины уже 248 дней. И все эти дни я работал на Украину и не имел времени на свою судьбу. Мне тяжело объяснить своим детям, почему я не с ними дома».
«Между тем, в начале этого года Зеленский угодил в скандал, как раз связанный с его отдыхом, — отмечает Ян Голд. — Президент Украины тайно полетел с женой отдыхать в Оман, но был сфотографирован в роскошном отеле Омана. Фотографии попали в СМИ, после чего президенту Украины пришлось выдумывать, что это была официальная поездка, которую он осуществил за свой счет».
Из Давоса Зеленский полетит в Израиль, сообщает автор, давая понять, что украинского лидера там не особо-то и ждут: «Недавно президент Украины попытался устроить демарш, настаивая, чтобы ему дали слово в Иерусалиме на форуме по Холокосту. В противном случае Зеленский грозился отказаться от поездки в Израиль. В результате президент Украины так и не выпросил разрешения на выступление, но при этом и приезд в Иерусалим не отменил».
Невостребованность Зеленского среди сильных мира сего, по мнению журналиста, заметна еще и потому, что украинский глава «просит у российской делегации позволить ему провести в Иерусалиме встречу с Владимиром Путиным. Россияне пока не дали определенного ответа, лишь не исключили, что может состояться встреча «на ногах», то есть мимолетное общение».
Впрочем, как стало известно позднее, общение так и не состоялось.