Неделя выдалась не очень богатой событиями, зато сформировала полную картину восприятия зарубежными средствами массовой информации фигуры действующего украинского президента

Где в Донецке прячется глушилка?

Корреспондент польского издания Onet Петр Грушка взял пространное интервью у эксперта варшавского Центра восточных исследований Кшиштофа Нечипора.

Эксперт на голубом глазу сообщил, что «Россия финансирует ЛНР и ДНР, завозя наличку грузовиками гуманитарных конвоев». Республики обходятся Москве официально в 1-2 миллиарда долларов в год, а неофициально — «местным царькам завозят огромные неучтенные суммы налом». Точность «официальных цифр» поражает — «от одного до двух миллиардов».

«Республики находятся под внешним управлением Москвы, которая отрядила на это дело компанию «Внешторгсервис», управляемую беглым украинским олигархом Сергеем Курченко», — говорит спикер.

Завершается нарисованная картина «тотального контроля Россией Донбасса» сообщением, что «все украинские каналы давят российскими глушилками. В одном из неприметных мест Донецка стоит специальный военный автомобиль, который блокирует радиосигнал и телевизионные каналы вещания Украины. Жители региона в итоге узнают только пропагандистские новости, посылаемые Москвой».

Однако знакомые автора этого материала в Донецке информацию не подтвердили — в Донбассе такого нет.

«Запад помогает Украине. Для демонстрации Москве»

«Война на Украине перестает быть интересна Европе: растянувшийся на шесть лет конфликт всем уже надоел. И такое положение может остаться очень надолго. Путин вряд ли отступится, украинцы под руководством Зеленского тоже вроде держат свою линию, размышляет на страницах датского издания Jyllands-Posten его обозреватель Пэр Нюхольм. — Запад Украине помогает, но слабо. Хотя для демонстрации Москве, с кем Евросоюз, этого достаточно».

Автор рассказывает, что «Эммануэль Макрон и Ангела Меркель правильно давят на Владимира Путина, возможно, рассчитывая решить проблему юго-востока Украины дипломатическими средствами», и тут же в ответ намекает, что этих средств недостаточно: Запад должен увеличить помощь Киеву и облагать все новыми и новыми санкциями Москву. А потом принять Украину в ЕС и, главное, в НАТО. Потому что она — «потенциально процветающая и геостратегически страшно важная» — является «естественной частью Североатлантического альянса, находясь на дуге от Балтийского до Черного моря и прикрывая собой Европу».

А если кто думает иначе, то он, уверен Нюхольм, «играет на руку Путину и всем тем, кто Европе не желает добра». А Украина «этой зимой борется за свою свободу и защищает свободу Европы».

Почему речь идет только о нынешней зиме и боролась ли Украина в предшествовавшие годы — об этом автор не говорит. В то же время напоминает, что «Запад должен постоянно повторять мантру «Россия — агрессор». Только тогда на континенте будет мир.

Предложение рокировки прошло незамеченным

«Президент Украины Владимир Зеленский видит будущее своей страны в ЕС», — сообщил своим читателям немецкий новостной портал t-оnline.de.

Издание отмечает, что, по мнению Зеленского, «Украина должна быть взята на борт в проект Евросоюза». Причем сейчас наступает самый подходящий для этого момент — Великобритания выходит из сообщества, место освобождается. На него и надо принять Украину.

Вопрос, конечно, интересный, но, похоже, Зеленский совершенно забыл, что Великобритания была одним из главных доноров ЕС, внося ежегодно в его бюджет до 12 миллиардов евро. Потянет ли такую ношу Киев?

Обращает на себя внимание то, что призыв Зеленского, подкрепленный произнесённым в Давосе на экономическом форуме «Мировая экономика требует чуда. Украина — то место, где случаются чудеса», практически никем на Западе услышан не был. «Пресса первого ряда» дружно проигнорировала слова Зеленского.

Речи в пустоту

«Украинский президент выступал в Давосе перед пустым залом и говорил абсурдные вещи, — считает корреспондент веб-портала израильского телеканала Arutz 7 Ян Голд. — На выступление Владимира Зеленского собралось всего несколько человек. Премьер Пакистана Имран Хан, выступавший перед ним, собрал аншлаг». Приключения украинцев в Давосе. Чем уже успела прославиться делегация Украины в Швейцарии © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

По мнению журналиста, «мировые лидеры, похоже, уже поняли, что Зеленский не представляет собой ничего как политик и является крайне ограниченным человеком».

Автор недоумевает, почему президент Украины «в ходе выступления стал вдруг жаловаться на свою тяжелую судьбу: «Я президент Украины уже 248 дней. И все эти дни я работал на Украину и не имел времени на свою судьбу. Мне тяжело объяснить своим детям, почему я не с ними дома».

«Между тем, в начале этого года Зеленский угодил в скандал, как раз связанный с его отдыхом, — отмечает Ян Голд. — Президент Украины тайно полетел с женой отдыхать в Оман, но был сфотографирован в роскошном отеле Омана. Фотографии попали в СМИ, после чего президенту Украины пришлось выдумывать, что это была официальная поездка, которую он осуществил за свой счет».

Из Давоса Зеленский полетит в Израиль, сообщает автор, давая понять, что украинского лидера там не особо-то и ждут: «Недавно президент Украины попытался устроить демарш, настаивая, чтобы ему дали слово в Иерусалиме на форуме по Холокосту. В противном случае Зеленский грозился отказаться от поездки в Израиль. В результате президент Украины так и не выпросил разрешения на выступление, но при этом и приезд в Иерусалим не отменил».

Невостребованность Зеленского среди сильных мира сего, по мнению журналиста, заметна еще и потому, что украинский глава «просит у российской делегации позволить ему провести в Иерусалиме встречу с Владимиром Путиным. Россияне пока не дали определенного ответа, лишь не исключили, что может состояться встреча «на ногах», то есть мимолетное общение».

Впрочем, как стало известно позднее, общение так и не состоялось.