Украина позиционирует себя в последнее время как страну глубоких народных традиций, духовную колыбель славянских народов. Хотя нет - это советская власть ее так позиционировала, да правопреемники СССР иногда себе позволяют. Нынешние идеологи автохтонного неолибертарианства про общую славянскую колыбель и слышать не хотят

И, судя по закрытию школы кобзарей-бандуристов, про глубокие народные традиции тоже.

Вдумайтесь только: одно-единственное специальное учебное заведение, хранящее и передающее секреты управления сложным и интересным инструментом — всё!

«Стретовский педагогический колледж кобзарского искусства» закрыт. Ибо нечего колотиться ради всего двух желающих на двенадцать мест. В таком недоборе призналась директор заведения Светлана Колосовская.

Даром что сравнительно недавно (в 2013 году) вышел на широкий экран щемящий фильм Олеся Санина «Поводырь».

Переходящий Кобзарь и непреходящая архаика державной премии © nv.ua Джамала в нем хорошо исполнила очередную жалобную песню.

По задумке создателей фильм должен был укрепить патриотические чувства, гордость за украинскую культуру, ненависть к преступному прошлому. По факту — он не попал даже в шорт-лист номинации «лучший фильм на иностранном языке» очередного «Оскара», хотя хотел. Аргентинский фильм "Дикие истории" Даминана Шифрона, эстонский "Мандарины" Зазы Урушадзе, грузинский "Остров кукурузы" Георги Овашвили, мавританский "Тимбукту" Аберрахмана Сисскао, нидерландский "Обвиняемые" Паулы Ван Дер Уст, польский "Ида" Павла Павликовски, российский "Левиафан" Андрея Звягинцева, шведский "Форс-мажор" Рубена Эстлунда и венесуэльский "Освободитель" Альберто Арвело попали, а украинский — увы.

Ну, фестивальное кино — дело субъективное, может сказать искушенный зритель. Хотя Станислав Боклан (премьер-министр из сериала «Слуга народа») хорош и в этой роли, но… что же нынешние бандуристы-кобзари-лирники?

Для того, кто хочет послушать их собственными ушами, надо пройтись «трубой» — длинным подземным переходом под майданом Независимости в Киеве. Часто можно прямо на ступеньках напротив входа в подземный торговый центр увидеть группу молодых людей вполне призывного возраста, которые наяривают нечто духоподъемное про украинскую нацию и все, что она хотела, но проиграла. Народ задерживается, слушает, проникается, «помогает хлопцам копейкой» — народ же хороший. Да и парни — впору заносить в Красную книгу как исчезающий вид. Осталось, как принято говорить в таких случаях, всего три популяции — в вышеупомянутом фильме снимались странствующие музыканты киевского, харьковского и львовского кобзарских цехов. Будут ли они размножаться — в творческом, конечно, смысле стоит вопрос — и сохранят ли народную традицию? Ответ может лежать в самой неожиданной плоскости. Например, в давосской.

Зачем нужна железная дорога, если ее нельзя выгодно отдать немцам. Что обсуждают соцсети 23 января © Twitter, Владимир Гройсман

Вместе с тем, рано еще преисполняться пессимизмом любителям украинской версии ситара: в прошлые годы наблюдалось даже некое «перепроизводство» специалистов данного профиля. Об этом можно судить по установленному во Львове год назад своеобразному рекорду: в честь 205-летия со дня рождения Тараса Шевченко 407 бандуристов одновременно исполнили произведения Кобзаря, положенные на музыку. По меньшей мере тридцать ансамблей бандуристов из Львова и области собрались возле памятника Шевченко в этом областном центре.

Так что на наш век бандуристов хватит, хоть и не предмет это первой необходимости.