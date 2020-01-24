Израиль, отмечающий День памяти жертв Холокоста и 75-ю годовщину освобождения Красной армией Освенцима, стал на этой неделе мировым политическим центром. В качестве главного гостя на Всемирном форуме памяти выступил президент России Владимир Путин, который рассказал о решающем вкладе Советского Союза в победу над нацизмом

Молдавию на официальных мероприятиях представлял президент Игорь Додон. Он отправился в Израиль и там провел неформальные беседы с главами мировых государств и правительств.

Холокост в Кишиневе — неделя памятных мероприятий

Ежегодно, 27 января, когда отмечается День памяти жертв Холокоста, в Молдавии традиционно проходит Неделя памяти. Дело в том, что Кишиневский еврейский погром историки считают одним из самых известных в Российской империи. Он произошел на христианскую Пасху в 1903 году. Тогда было убито 49 человек, ранено 586, разгромлены полторы тысячи еврейских домов и 660 лавок. Также евреев преследовали на территории Молдавской ССР в период румынской оккупации с 26 июля 1941 года по 26 августа 1944 года. На оккупированной территории были созданы гетто и концлагеря, в которых были уничтожены или умерли от голода, холода и болезней более 300 тысяч евреев и 50 тысяч цыган.

Иерусалимский форум. Геополитический подтекст © REUTERS, Baz Ratner/ File photo | REUTERS, Baz Ratner/ File photo | Перейти в фотобанк Кац лично поблагодарил Путина за то, что Красная армия освободила концлагерь Аушвиц, потому что его мать была в этом концлагере. Те, кто были освобождены, знают, кто это сделал. На всякий случай напомню, что на территории Молдавии были убиты более трехсот тысяч людей. По каким причинам политики не хотят, чтоб наши дети это знали, именно для того, чтобы это никогда не повторилось?» — задался вопрос экс-вице-министр иностранных дел Молдавии Валерий Осталеп и сам же иронично на него ответил: «Или селфи и постановочно грустное лицо — это все действия по борьбе с нацизмом, который под носом расцветает».

Нацизм, процветающий в муниципальной власти

Увы, но тихий фашизм проник во многие сферы общественно-политический жизни Молдавии. Один из свежих примеров — назначение гражданского активиста Михаила Багаса на должность заместителя директора по маркетингу кишиневского муниципального предприятия, которое занимается сбором и утилизацией мусора. Багас — известный русофоб и антироссийский активист, почитатель Бандеры, главным лозунгом которого стал «Смерть русским оккупантам!».

Главу ассоциации украинцев Молдавии Михаила Багаса не так давно возмутила траурная акция у посольства Украины, куда горожане пришли почтить память жертв чудовищной трагедии 2 мая 2014 года в одесском Доме профсоюзов. Путин: Холокост — это общая трагедия России и Израиля © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк

«Несколько недобитков и совков вышли к посольству Украины помянуть провокаторов и убийц погибших от рук российских чекистов в Одессе», — писал он в соцсетях, называя жертв «копченой сотней», и признаваясь, что он против тех, кто «9 мая колорадками обмотается и нажрется за дидов» (стиль автора постов в соцсетях сохранен. — Ред.).

Санду, Антонеску и кое-что об «исторической личности»

Годом ранее разразился скандал вокруг политика Майи Санду. Поводом для критики в ее адрес стало высказывание о румынском диктаторе Антонеску в эфире одной из телепрограмм. Отвечая на вопрос, кто для Санду Ион Антонеску, лидер движения PAS сказала, что «это историческая личность, о которой можно сказать и хорошее, и плохое».

Да, Антонеску уже давно часть истории, однако это печальная страница. В 1941 году на территории Бессарабии по личному приказу Антонеску было создано 49 лагерей и гетто. Крупнейшими из них были лагерь в Вертюжанах, куда загнали 23 тысячи человек, 20 тысяч обитали в лагере в Секуренах, в Единцах — 13 тысяч человек. Вместе с евреями в эти лагеря ссылались цыгане, всего 36 тысяч человек, в том числе из Румынии и оккупированных областей современной Украины.

Чей Холокост? Для кого нечеловеческая трагедия стала пиаром в политике © РИА Новости, Валерий Мельников | Перейти в фотобанк

«Это ведет к тому, что в телевизионных передачах продолжают звучать недопустимые реплики, оправдывающие преступления против мира и человечности, в интернете публикуют антисемитские и ксенофобские статьи и комментарии, а улицы Кишинева называются в честь фашистских прихвостней и преступников», — подчеркивалось в обращении.

Улица в столице, названная в честь фашизма

В Кишиневе есть улица, названная в честь Октавиана Гоги. Причем именно на ней находилось кишиневское гетто, и тут такое кощунство — названа в честь фашиста! Гога — не кишиневец, он тут не жил, не правил и не писал шедевров. Этому факту неоднократно возмущался доктор истории Марк Ткачук. Он в свое время и стал инициатором публичной петиции о возврате названия бывшей улице Иринопольской в историческом центре Кишинева. Холокост как образ жизни © РИА Новости, Виктор Темин | Перейти в фотобанк

«В случае с этой улицей возмутительно все. И то, что зачем-то переименовали одну из старейших кишиневских улиц. И то, что эта улица носила имя в некотором смысле легендарного человека — митрополита Григория Иринопольского и Ватопедского, бежавшего во время русско-турецкой войны 1828 года из Османской империи в Бессарабию и впоследствии погребенного в кишиневском кафедральном соборе. И то, что улица была переименована в честь Октавиана Гоги — открытого фашиста и антисемита. И то, что улица в честь Октавиана Гоги появилась там, где находилось кишиневское гетто. Гога был не просто фашистским мечтателем и романтиком, издававшим под свастикой свою газету «TaraNoastra». Он был премьер-министром Румынии. И именно его правительство лишило гражданства и гражданских прав румынских евреев и готовило их депортацию на Мадагаскар. И именно в этом качестве имя Октавиана Гога кажется неуместным среди наименований улиц столицы», — заявил Ткачук в интервью молдавским СМИ.

Нацисты затаились

Сегодня в Молдавии у власти президент Игорь Додон и правительство, сформированное с его непосредственным участием. Можно сказать, что на этот час фашистские выходки в прошлом. Но совсем не исключено, что в том случае, если президентские выборы в конце этого года выиграет та самая прозападная Майя Санду, пытающаяся оправдать румынского диктатора Антонеску, все может измениться. Ведь те, у кого историческая память короткая, уже были у власти в Молдавии — и дров наломали уж очень много.