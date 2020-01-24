В четверг, 23 января, министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет озвучил данные о численности населения страны. Украинцев оказалось чуть более 37 миллионов. Из них 20 миллионов женщин и 17 миллионов мужчин - такой перекос происходит преимущественно за счет ранней смертности мужчин и наблюдается он в основном в юго-восточных регионах

Украина не проводила перепись населения с 2001 года, несмотря на все требования ООН, которая рассчитывает ряд программ исходя из официальной численности населения страны. Тем не менее, предыдущие правительства Украины не спешили проводить перепись, справедливо опасаясь получить неприятные новости, хотя и ссылались на нехватку средств. Нынешняя оценка численности украинцев основана на данных мобильных операторов. Заявленная погрешность составляет 2,86%. По словам Дубилета, проводить дорогостоящую перепись необязательно, но и к данным такой переписи следует относиться с некоторой осторожностью — возможно, украинцев осталось меньше, чем 37 миллионов. 37 миллионов: темпы вымирания Украины растут © Стрингер

По данным электронной переписи, в Киеве проживает 3,7 млн человек, то есть население столицы увеличилось почти вдвое с 1990-х годов. Из общего населения (37 миллионов) 16 млн 458 тыс. человек основного трудоспособного возраста (25-54 года), еще 5 млн 243 тыс. — зрелого трудоспособного возраста (55-64 года) и 3 млн 584 тыс раннего трудоспособного возраста (15-24 года). Пенсионеры же преобладают над числом детей: в стране проживают 6 млн 248 тыс. пенсионеров и 5 млн 758 тыс. детей от 0 до 14 лет.

Стоит напомнить, что, получив независимость в 1991 году, Украина насчитывала около 52 миллионов человек. С тех пор численность населения неуклонно сокращалась. К 2020 году страна потеряла, таким образом, 15 миллионов человек, а это больше, чем, например, население такой страны, как Бельгия, и чуть меньше населения Нидерландов. Только за прошедший 2019 год население сократилось почти на 250 000 человек. Сейчас на Украине на 100 умерших в среднем приходится только 54 новорожденных, то есть «перекос» в сторону смертности почти в два раза. На сокращение населения влияет не только падение рождаемости, но и «медицинская реформа» — в отличие от западноевропейских стран, где падение рождаемости сопряжено с увеличением продолжительности жизни, на Украине ситуация еще хуже. «В нашей стране низкие и рождаемость и продолжительность жизни, особенно у мужчин. То есть сокращение населения идет быстрыми темпами», — говорит экономист Алексей Кущ. «Вместо «второй Франции» — второй Мозамбик с белым населением» – Шеслер о новом трудовом кодексе Украины © РИА Новости, Александр Натрускин | Перейти в фотобанк

И чем больше сокращалось население в настоящем времени, тем активнее украинцев пугают историями о советском прошлом и Голодоморе. Обозреватель издания Украина.ру Андрей Манчук писал, что на Украине «депопуляция давно приняла катастрофические масштабы — под сурдинку бесконечных официозных ритуалов в память Голодомора».

Депутат от «Слуги народа» Александр Дубинский тоже отмечает, что такие потери за 28 лет произошли при отсутствии мировой войны, катастроф, голода, коммунистов. «Я предлагаю записать на Советский Союз и эти потери, иначе вообще не понятно, кто ж виноват-то», — иронизирует Дубинский.

Следует отметить, что аналогичное сокращение населения произошло в таких республиках, как Грузия, Латвия, Литва, Эстония и Молдова. В РФ численность населения осталась примерно на том же уровне, а вот в республиках Средней Азии с 1991 года оно даже существенно возросло.

Министр Дубилет называет три основных причины столь резкого сокращения населения. «Есть три больших блока: первый — оккупированные территории, второй — негативный тренд по миграции (у нас эмигрируют больше, чем приезжают назад), и третье, к сожалению, это демографический тренд — у нас смертей больше, чем рождаемости. Три больших блока, которые приводят к сокращению населения», — заявил Дубилет. Карасев: Когда население убежит из Украины, у нее отнимут территории

О сокращении численности населения долгое время говорили и крупные украинские торговые сети, отмечая падение уровня потребления, связанного не только с обнищанием населения. На это, в частности, обращает внимание глава Ассоциации розничных сетей Украины Алексей Дорошенко. «Уменьшение потребления идет из года в год. И оно уже коснулось практически всех товарных категорий, даже самых дешевых, на которых люди вроде бы экономить не должны, скажем, хлеба или круп. Тем не менее, производство хлеба в Украине снижается третий год подряд», — утверждает Дорошенко.

Падение уровня потребления ведет к схлопыванию внутреннего рынка и фактически ставит крест на оптимистических прогнозах премьер-министра Гончарука о росте ВВП на 40% за пять лет. Сокращение населения означает и сокращение производства, что ведет к закрытию предприятий, увольнению сотрудников, многие из которых вынуждены будут уехать из страны в поисках заработка. С начала года население Украины существенно уменьшилось — Дубилет © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Количество же трудовых мигрантов такая перепись не может полностью отразить. По разным оценкам, трудовых мигрантов от трех до девяти миллионов — все они способствуют экономическому развитию других стран, где они производят и тратят определенную часть заработанных средств. Как отмечал экономист Алексей Кущ, из 17 миллионов активного населения в трудоспособном возрасте в штате всех предприятий Украины работает лишь около 7 миллионов человек. Где еще 10 миллионов работников? Они либо работают за границей, либо трудоустроены неофициально.

К сожалению, тенденция к сокращению населения в ближайшее время останется неизменной, если, конечно, не произойдет какого-нибудь чудесного резкого улучшения уровня жизни и новой индустриализации. Многие трудовые мигранты — молодые люди, которые лишь первые годы сохраняют какую-то связь с родиной, а затем обзаводятся семьей в стране пребывания. В итоге, по подсчетам экономиста Игоря Гарбарука, население Украины в ближайшие годы сократится до 25 миллионов человек.

«Молодые люди 24/28+ выезжают за рубеж, находят там себе пару, рожают детей и видят свое будущее в развитии другой страны. Если эту тенденцию не изменить, то действительно у Украины есть все перспективы для постепенного вымирания. При этом Госстат говорит о том, что нас по-прежнему 42 миллиона человек. В эту цифру давно никто не верит. По подсчетам потребления сахара, хлеба, электроэнергии и так далее, в стране осталось максимум 34-36 миллионов человек. В пессимистическом варианте — до 28 миллионов граждан», — говорит Гарбарук. По его словам, в обозримом будущем останется лишь 25-26 миллионов человек, причем преимущественно пожилых людей, над которыми будут стоять полицейские и нацгвардейцы.

«Мы постепенно превратимся в страну пенсионеров, бюджетников и силовиков. Давайте посмотрим на реалии: молодых трудоспособных людей в стране с каждым днем все меньше», — считает Гарбарук. Естественно, пенсионеры и полицейские с радикальными националистами не смогут обеспечить какой-либо экономический рост. Вероятно, даже для работы на приватизированных западными компаниями сельскохозяйственных землях придется искать рабочие руки за границей. Тем не менее, эти перспективы не очень-то беспокоят большинство чиновников и депутатов Украины — ведь свое будущее они тоже зачастую не связывают с родиной.