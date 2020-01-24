Выступая 23 января на «Украинском завтраке» в Давосе, премьер-министр Украины Алексей Гончарук объявил, что Кабмин намерен отдать стратегическую госкомпанию «Укрзализныця» под управление немцам - компании Deutshe Bahn (DB)

По словам премьера, Министерство инфраструктуры Украины 22 января уже подписало меморандум о взаимопонимании с железнодорожным оператором Германии Deutsche Bahn, который предусматривает оказание услуг по реформированию «Укрзализныци». Гончарук называет этот шаг "логическим продолжением Плана реструктуризации Укрзализныци, который анонсировал президент Владимир Зеленский в сентябре 2019 года".

Заявление премьера ожидаемо вызвало массу критических комментариев со стороны украинских и зарубежных политиков и журналистов. Ряд экспертов выразили опасения, что Украина утратит контроль над своей железной дорогой, цены на билеты подскочат в разы, а доходы от перевозок будут утекать в бюджет Германии.

Юрист Андрей Портнов считает, что Киев передает страну не только в политическое, но и в экономическое управление западным компаниям. «Дорогие члены правительства, как бы вам лучше сказать. Если вы передадите в управление свой огород и личные вещи, то будете ходить голодные и голые. Вы тоже покажете этим свою открытость, но через десять лет уже ничего не сможете изменить. Вы дарите крупнейший украинский актив, который уже ни под каким предлогом не получите обратно. Вас именно для того в правительство и пролоббировали международные неправительственные фонды и посольства, чтобы вы на неизвестных для украинцев условиях подарили сильным странам нашу государственную транспортную и энергетическую инфраструктуру. После внешнего политического управления вы передаёте страну и в экономическое», — пишет Портнов. Страну раздают по кускам. Эксперты о передаче "Укрзализныци" под контроль Германии © CC0, Pixabay

По утвержденному еще в прошлом году плану, в «Укрзализныце» планируют сформировать три подразделения — грузовое, пассажирское и инфраструктурное. Как говорит экономист Алексей Кущ, эффект от таких реформ может оказаться неожиданным.

«Убыточные пассажирские перевозки, которые сейчас дотируются за счет грузовых, резко подорожают — в 3-4 раза. А грузовые перевозки могут приватизировать. Возможно, как раз и в пользу немцев», — утверждал Алексей Кущ.

Больше дорогих консультантов

В Deutsche Bahn заявление Гончарука тут же опровергли и заявили, что не берут в управление "Укрзализныцю", а будут лишь консультировать, при этом все мероприятия будут осуществляться дочерним предприятием DB Engineering & Consulting.

По сообщению пресс-службы Deutsche Bahn, в начале февраля в Киев прибудет член правления компании, ответственный за вопросы инфраструктуры Рональд Пофалла. Он должен подписать с представителями украинского правительства Меморандум о взаимопонимании, в котором будут зафиксированы детали сотрудничества с "Укрзализныцей".

Однако затем в другом сообщении компания не исключила возможность поучаствовать и в управлении «Укрзализныцей», подчеркнув, что эти детали следует еще обсудить. Зачем нужна железная дорога, если ее нельзя выгодно отдать немцам. Что обсуждают соцсети 23 января © Twitter, Владимир Гройсман

В лучшем случае такая «реформа» обернется созданием очередных синекур для западных менеджеров, вроде той, что владелец компании «Бурисма» Злочевский создал для сына экс-вице-президента США Джо Байдена. Оказание каких-либо непонятных консультативных услуг, зачастую не предполагающих физического присутствия в стране, является одной из наиболее распространенных форм взятки в западных компаниях. О том, что специалисты Deutsche Bahn будут именно советниками в реформировании «Укрзализныци», заявил и министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий. «Пока это условно советники, а в дальнейшем будем смотреть», — говорит Криклий.

За консультации почему бы и не взять денег? Ведь это нулевые риски, нулевая ответственность. К тому же в последнее время финансовые показатели Deutsche Bahn падают — прибыль компании в 2018 году сократилась на 30%.

А консультанты кто?

О проблемах, испытываемых компанией, и непомерных аппетитах ее менеджмента рассказывает на своей странице в Facebook и украинский эмигрант в Гамбурге Илья Деревянко.

«В самой Германии Deutsche Bahn — это объект ненависти и сатиры. Качество перевозок падает (поезда вечно опаздывают и часто переполнены), цены на проезд и зарплаты топ-менеджеров непрерывно растут. В 90% случаев самолет дешевле поезда даже внутри страны. Тарифы настолько запутаны и непрозрачны, что разобраться в них без приложения невозможно. Да что тарифы. Сесть в свой поезд на крупном вокзале — целый квест, так как его могут подать на другой путь, в другое время, с другим номером и пунктом назначения на табличке. За внешними проблемами сервиса стоят гораздо более серьезные проблемы инфраструктуры. Дело в том, что в 90-х компания получила в управление железные дороги Германии. И она действительно управляет, эксплуатируя, но не обслуживая доставшуюся инфраструктуру. Не так давно в Германии подводили итог 20 лет этого управления. Куча мостов и прочих объектов инфраструктуры требуют ремонта, который, по мнению DB, не является ее ответственностью. Хуже того, недавний аудит показал, что для выплат дивидендов акционерам компания должна еще урезать расходы на развитие и обслуживание сети или получить поддержку государства. Но если частная компания не может справиться с управлением без бюджетных денег, то в чем тогда смысл приватизации? В Украине, конечно же, передачу управления ЖД некомпетентным и неэффективным (что доказано почти 30-летним опытом Германии) управленцам станут представлять как супердостижение — еще один шаг на пути к немецким автобанам, баварскому пиву и мерседесу в каждой хате», — пишет Деревянко. Корнилов: Гончарук в Давосе представил бандеровскую кричалку для инвесторов © РИА Новости, Владимир Трефилов

Эксперт аналитико-консалтингового центра «Украинская фабрика мыслей» Юрий Гаврилечко, комментируя инициативы Кабмина, отмечает, что для немцев это может быть очень интересное предложение. «Вам предлагают поуправлять компанией, где вы можете сами себе установить нормы прибыли, отчисляемые в вашу пользу, сами себе организовать зарплату любого размера, понабирать этой компанией кредиты под госгарантии Украины. При этом вы вообще не отвечаете за результаты своей деятельности. На таких условиях кто угодно может прийти и поуправлять», — отметил эксперт.

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко недавно жестко раскритиковала новое правительство за засилье иностранцев в различных наблюдательных советах, получающих немалые суммы из украинского бюджета. «НАК «Нафтогаз» — 100% набсовета — иностранцы… «Укрзализныця» — 86% набсовета — иностранцы… «Укрпочта» — 57% набсовета — иностранцы, «Укроборонпром» — не просто иностранцы в набсовете, его возглавляет иностранец. «Ощадбанк» — 63% иностранцев…» — отметила Тимошенко.

Но денег немцы не дадут

Однако реально улучшить катастрофическую ситуацию в «Укразализныце» немецкие консультанты вряд ли смогут, поскольку из-за износа подвижного состава требуется вливание огромных средств, которые Киев не выделит, а немцам нет резона их выделять. Бывший заместитель инфраструктуры Украины Александр Кава полагает, что, в лучшем случае немцы предложат какие-нибудь решения, на реализацию которых не будет денег.

«Теоретически DB могут предложить технологические решения. Но вновь возникают вопросы, ведь любые технологические решения стоят денег. Что делать, если будет современное программное обеспечение, но не будет подвижного состава, на чем эти технологическое обеспечение реализовывать?» — говорит Кава.

Deutsche Bahn содержится за счет бюджета Германии, как подчеркивает Кава, поэтому ни о каких инвестициях в украинские железные дороги не может быть и речи.

«Когда говорят о каких-то возможных инвестициях в украинскую железную дорогу, то надо понимать, что Deutsche Bahn — это дотационная компания, которая ежегодно получает 10 млрд евро из федерального бюджета Германии и еще 6 млрд — из местных бюджетов. То есть, понятно, что никаких денег в развитие иностранной компании она вкладывать не будет», — утверждает Кава, подчеркивая, что подписанный меморандум ни к чему компанию не обязывает. Следовательно, все торжественные реляции украинских чиновников о привлечении инвестиций, ничего не стоят.

Тем не менее, не исключено, что специалисты из Deutsche Bahn займут руководящие посты в «Укрзализныце» в качестве прикомандированных сотрудников на всех уровнях, а менеджеры компании будут иметь полный доступ ко всей информации госпредприятия. На своих постах в качестве консультантов они, вероятно, будут иметь возможность перенаправлять грузовые перевозки. Еще два года назад экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян заявлял о заинтересованности Deutsche Bahn в сотрудничестве с «Укрзализныцей» именно в этом направлении. Омелян утверждал, что Deutsche Bahn заинтересован работать в "контексте перевозки грузов силами УЗ", что предполагает выполнение логистических функций, обеспечение загрузки УЗ заказами на перевозки. Омелян подчеркивал также, что это сотрудничество будет означать рост тарифов на перевозки.

С Российскими железными дорогами Deutsche Bahn сейчас развивает проект по транзиту грузов из Китая в ЕС. Вероятно, в эту схему немецкая компания пожелает встроить и «Укрзализныцю». Однако такой вариант, очевидно, встревожит США и тогда, скорее всего, украинские националисты опять подключатся к блокированию путей и составов из «страны-агрессора». Чтобы решить эту проблему, в руководство украинских госкомпаний придется, вероятно, приглашать уже консультантов из американских корпораций, а их консультации стоят еще дороже.