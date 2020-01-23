Зачем нужна железная дорога, если ее нельзя выгодно отдать немцам. Что обсуждают соцсети 23 января

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук 23 января сообщил во время «Украинского завтрака» в Давосе, что Кабмин рассматривает возможность отдать украинскую железную дорогу в управление Германии на 10 лет. Столь смелые планы правительства не остались незамеченными пользователями соцсетей, у которых возникло много вопросов о законности такого шага

Нужно признать, что Давоский экономический форум все-таки не был совсем уж безрезультатным для Украины, вот только оптимизма Алексея Гончарука относительно возможной передачи в концессию (а именно так нужно воспринимать это намерение) "Укрзализныцы" мало кто из пользователей соцсетей разделил.

Между тем, по словам премьера, Министерство инфраструктуры Украины 22 января уже подписало меморандум о взаимопонимании с железнодорожным оператором Германии Deutsche Bahn, который предусматривает оказание услуг по реформированию «Укрзализныци».

Сам Гончарук настаивает, что речь не идет об аренде и не о возможной продаже украинских железных дорог.

«Да, мы хотим отдать немцам в управление на 10 лет железную дорогу. Это экосистемное решение, которое должно показать, что Украина беспрецедентно открыта для инвестиций, для мира, для новых стандартов», — заявил он.

Глава Кабмина отметил, что необходимо уточнить некоторые параметры будущего соглашения, однако политическое решение совместно с президентом Зеленским было принято еще в сентябре 2019 года.

Согласно меморандуму, стороны будут изучать возможность альянса между национальными операторами Украины и Германии для обмена опытом и повышения эффективности перевозок на Украине.

Пользователи украинского сегмента Facebook в целом негативно отнеслись к этим намерениям. Так, депутат Верховной Рады от «Слуги народа» Александр Дубинский на своей странице в соцсети Facebook заявил, что Кабмин обязан был сначала показать условия, на которых Deutsche Bahn заберёт в пользование "Укрзализныцю". Дубинский: Передача «Укрзализныци» похожа на кражу госмонополии у граждан Украины © Facebook/Александр Дубинский

«А можно правительство сначала покажет условия, на которых Дойче Бан заберёт в пользование "Укрзализныцю"?

Потому что пока это похоже на кражу госмонополии у граждан Украины, чьей собственностью она является. А значит, собственники должны знать условия, на основании которых немцы будут пользоваться нашим имуществом. Иначе можно было бы все сдать ещё в 1943-м», — возмущается политик.

А вот украинский политтехнолог Дмитрий Раимов обращает внимание на другой аспект этой сделки. Раимов: Передача железной дороги олигарху — коррупция, а иностранцам — не коррупция © Facebook, Dmitry Raimov | Перейти в фотобанк

«Идея передать в управление в условиях, когда свои разворовывают, может быть, и хорошая, раз за столько десятилетий не смогли сделать современную ЖД.

Хотя сомневаюсь. Нет пока мнения, честно. Но есть вопрос — а почему немецкая компания и когда она выиграла конкурс на право управлять? Может, американцы, французы или итальянцы дали бы лучшие условия?

Не кажется ли вам, что отдал бы Кабинет управление олигарху — сказали бы: "коррупция". А иностранцам — не коррупция? И привлекут ли к ответственности тех, кто без тендера решил такое провернуть?» — обращает внимание Раимов.

Немало пользователей соцсетий не удержалось от саркастических комментариев относительно намерения Кабмина передать под внешнее управление украинские железные дороги. В частности политический и экономический эксперт Андрей Головачев на своей странице в соцсети Facebook написал, что очень хотел бы услышать реакцию записных патриотов на фактическое отчуждение немалой части общенациональной (хотя бы номинально) собственности.

«Это зрада или евроинтеграция? В случае войны успех будет определяться во многом тем, насколько эффективно будет работать снабжение и переброска войск и техники по железнодорожным путям.

И как на фоне этой очевидной для военных истины можно пояснить передачу Укрзализныци в аренду на 10 лет немецкой компании Deutsche Bahn? Где там наши патриоты? Не пропустят зрады соросят?

Или немцы будут воевать на нашей стороне, покупая газ у россиян по Северному потоку — 1 и 2?», — иронизирует политолог.

Среди хора возмущенных комментариев имеет место и совершенно иное мнение. В частности, израильский политолог Соломон Манн попытался проанализировать геополитические причины и последствия возможной передачи украинский железных дорог в управление Германии. Манн: Передача «Укрзализныцы» в концессию Германии – несомненный успех Зеленского © Facebook, Solomon Mann | Перейти в фотобанк

«Укрзализница» передается DB на 10 лет. Пока непонятны механизмы концессии, но, безусловно, это результат мирного процесса Украины и России. DB (Deutsche Bahn — ред.) будет использовать российский транзит в Китай и из Китая, как альтернативу «Шелковому пути», проходящему через неспокойные регионы Ближнего Востока.

В этом плане возможности Украины, в самом деле, трудно переоценить. С учетом того, что и порты Украины по словам Зеленского берут в концессию, это огромный шаг вперед и возможность наконец по настоящему влиться в европейскую коммерческую среду. Президента Зеленского можно только поздравить: он сделал намного больше, чем от него ожидали даже самые смелые сторонники», — отмечает израильский политолог.

Соломон Манн утверждает, что в случае фактической передачи в концессию "Укрзализныцы" Deutsche Bahn будет безраздельно господствовать на украинской железной дороге. Что в целом, по его мнению, благотворно скажется на состоянии этой части инфраструктуры Украины.

«Тем не менее: все эти успехи пока лишь фон. Это спасение страны от долговой петли и дефолта, но пока что не спасение украинской экономики. Используя этот фон, Зеленский может действительно изменить лицо страны. Захочет ли он это сделать? Пока не ясно», — уточняет израильский политолог.

О последствиях подобной инициативы правительства на своей странице в Facebook рассказал координатор проекта «Электронная книга памяти Украины», политический эксперт Дмитрий Заборин.

«Передача немцам украинских железных дорог — просто еще одно явление истинной национальной идеи. Она состоит в том, чтобы кто-то владел и управлял всем, принимал все решения, дав украинцам максимальные степени свободы. "Не лез".

Все проявления "борьбы за свое независимое государство", сведенные в наши дни в единую историческую повесть, предполагали именно такой формат. Но каждый раз, вручая ключ от квартиры, где деньги лежат, другим державам, политические активисты жестоко обманывались в ожиданиях — к ним тут же начинали "лезть". Встраивать в другие государственные проекты», — напоминает он.

При этом западные кураторы Украины давно поняли, как наиболее эффективно управлять подмандатными территориями, подчеркивает Заборин.

«Конечно, ребята, мы с удовольствием займемся всеми делами», — сказали они, отдав гуманитарную сферу западноукраинским националистам и забрав все остальное, раскидав между своими.

Посмотрите: только здесь достигнут однозначный прогресс во всем — мова, памятники, исторический миф, марши с факелами… Работают пусть всякие дураки, которым пачкать руки не лень. Нации гордых воинов чужд рабский труд.

А то, что население резвыми темпами сокращается — так это тоже нормально. Все лишние, кто не поддерживает расово верных идей, должны сдохнуть. Заодно и не мешать иностранцам строить для «истинных хозяев» то, что они сами не умеют. В том числе железные дороги.

Только не спрашивайте меня, почему "Зеленский этого не понимает". Я не знаю», — написал Дмитрий Заборин.

По большому счету, все высказанные пользователями соцсетей мнения верны, и их эмоции вполне можно понять. Фактическая передача иностранному собственнику важнейшего инфраструктурного объекта страны является лишь показательным шагом в давно объявленном командой Зеленского пути полной и окончательной приватизации оставшихся системообразующих активов. Столь болезненным он оказался лишь по причине размера и важности самого объекта. Но, по всей видимости, в ближайшие годы украинским гражданам следует привыкать к подобным новостям.