Пятый форум памяти Холокоста по своему представительству намного превосходит все предыдущие. Между тем, формальных исторических оснований вроде бы нет – все цифры «полукруглые» (пятый форум, 75-я годовщина освобождения Освенцима). А вот политические основания есть, и связаны они, судя по всему, именно с Владимиром Путиным

Нет, с формальной точки зрения всё исторически обосновано. Нынешняя Россия является правопреемником СССР, а вклад Советского Союза в историческую память евреев и Израиля огромный.

Во-первых, сама дата непосредственно связана с историей СССР: 27 января 1945 года Освенцим был освобождён солдатами 100-й стрелковой дивизии полковника Фёдора Красавина (естественно, русского), которая входила в 60-ю армию 1-го Украинского фронта под командованием генерала армии Ивана Конева (тоже русского), над которым стояла Ставка Верховного Главнокомандования, которую возглавлял тов. Иванов (внезапно грузин). Израильтяне, в отличие от, например, поляков, об этом отлично помнят, на что указал глава МИД Исраэль Кац.

Во-вторых, СССР, в отличие от Российской империи, уравнял евреев в правах со всеми другими национальностями. Более того, евреи играли важную роль в жизни советского государства с самого начала его существования.

Гитлер видел в СССР государство, контролируемое евреями, и существует точка зрения, что «окончательное решение еврейского вопроса» было связано именно с этим моментом — массовое уничтожение евреев, начавшееся с Львовского погрома и Бабьего Яра, было уничтожением именно советских евреев.

В-третьих, СССР сделал огромный вклад в создание еврейского государства.

Сначала речь шла о еврейской автономии в Крыму, позже была создана Еврейская автономная область с центром в Биробиджане.

Позже Сталин поддержал создание государства Израиль и оказывал ему значительную политическую и военную поддержку. В частности, во время первой арабо-израильской войны израильская армия благодаря посредничеству СССР получила немало военной техники немецкого образца, выпущенной уже после окончания войны в Чехословакии.

В-четвёртых, Россия проводит политику исторической памяти, которая в наибольшей степени устраивает Израиль, — празднование Дня Победы, который стал главным российским праздником, систематическое осуждение фашизма и неонацизма (в том числе на уровне ООН). Эхо войны и политическая конъюнктура. Почему президенту Польши Дуде не дали слова в «Яд-Вашеме»? © AFP, Emmanuel DUNAND | AFP, Emmanuel DUNAND | Перейти в фотобанк

Это всё, конечно, очень благородно, но главные темы, безусловно, политические.

Израиль оказался в не очень удобном положении. На протяжении семидесяти лет он был безотказным проводником интересов США на Ближнем Востоке. Не бесплатно, конечно. И вообще — движение было двухстороннее, сам Израиль оказывал немалое влияние на политику США (причём не только на Ближнем Востоке). Но вот сейчас ситуация изменилась.

Да, США остаются сильнейшей мировой державой и продолжают успешно манипулировать мировой политикой, в частности, через СМИ (о чём свидетельствует конфликт с Ираном, который США по очкам выиграли).

Однако в последнее время внутренняя ситуация в США предельно обострилась, и противостояние между Демпартией и Трампом — только внешнее проявление каких-то глубинных тенденций. Даже в случае стабилизации ситуации в американском политическом классе некоторые принципы внешней политики всё равно будут пересмотрены. В этой ситуации Израиль может оказаться без заокеанской поддержки.

В то же время в регионе появился новый игрок — Россия.

Только за последнее время Россия:

— наладила тесные и взаимовыгодные отношения с Турцией, включая поставки вооружений и запуск газопровода «Турецкий поток»;

— довольно эффективно вмешалась в конфликт в Сирии, что быстро привело к разгрому большей части антиправительственных повстанцев;

— остаётся одним из ключевых политических и экономических партнёров Ирана;

— несмотря на санкции и жесткое противостояние США, Россия построила "Турецкий поток" и продолжает мужественно строить "Северный поток-2", создав неформальный союз с Германией и Францией. И этот союз начинает постепенно приобретать зримые очертания в Европе, что не укрылось от наблюдателей в Израиле, который так же внимательно следит за происходящим в Европе, как и за тем, что происходит на Ближнем Востоке.

При всём этом Россия, в отличие от СССР, не ссорилась с Израилем. Отношения между странами вполне дружеские.

Учитывая эти обстоятельства, Израилю выгодно ещё больше сблизиться с Россией, которая может оказать влияние на его исторических противников и стать посредником в отношениях с ними.

В этом смысле вполне естественным было проведение крупного международного форума фактически для одного гостя. Гость этот, надо понимать, понял и оценил — во всяком случае его беспрецедентно резкое заявление в адрес предвоенного министра иностранных дел Польши Липского (а подобные высказывания Путин позволяет себе крайне редко) вполне можно расценивать как согласие на геополитический диалог России с Израилем.

Таким образом, на фоне скандалов с Польшей и полускандалов с Украиной в Иерусалиме сейчас начинает формироваться новый геополитический союз, новое политическое пространство, ведущую роль в котором будут играть Израиль и Россия.

Тем временем в альтернативной реальности Владимир Зеленский, прибыв в Израиль, заявил: «Прилетели в Израиль и узнали, что на Всемирный форум памяти Холокоста из-за огромного интереса к событию и ограниченного количества мест трудно попасть многим из тех, кто пережил эту страшную трагедию. Решили передать мое место и места делегации Украины этим мужественным, уникальным людям».

Принимающая сторона, правда, утверждает, что для всех желающих попасть на официальные мероприятия нет в этом никаких проблем, но факт остается фактом — Зеленский, прибыв в Израиль, фактически отказался от участия в мероприятиях. Дело не в его личных желаниях, он в данном случае — глава государства и глава правительственной делегации.

Как представляется, участие в Форуме всё же не благотворительный акт. Скорее всего, этот демарш украинского президента призван был показать израильтянам, что Украина недовольна тем, что Зеленскому не дали слово, а МИД Израиля постоянно попрекает Украину её политикой исторической памяти, предполагающей глорификацию коллаборационистов и участников Холокоста.

Возможно, впрочем, всё намного хуже и организаторы форума сочли его присутствие нежелательным — по этой же самой причине.

Выводы

1. Участие Путина и предоставление ему слова на Пятом форуме памяти Холокоста обусловлено исторически, поскольку РФ является наследницей и правопреемницей СССР, освободившего Европу от фашистской заразы. И Израиль признает эту роль СССР, в отличие от Польши и частично Украины, взявших курс на ревизию неоспоримых исторических фактов.

2. Помимо исторических оснований в происходящем ныне в Израиле есть и существенный геополитический подтекст: оба государства — Россия и Израиль — имеют на Ближнем Востоке долговременные интересы и активно участвуют в политике этого региона.

3. У Израиля и России в этом регионе имеется не только значительное влияние, но и союзники, которые в некоторых ситуациях являются противниками, как, например, Израиль и Иран. И именно участие России во внешнеполитических раскладах на Ближнем Востоке в настоящий момент может многое изменить, что признает Израиль и хочет подчеркнуть свою заинтересованность во внешнеполитических шагах России.

4. Россия, со своей стороны, крайне заинтересована в более тесном союзе с Израилем, который помимо влияния на Ближнем Востоке может оказывать определенное воздействие на властные структуры США (хотя взаимосвязь Израиля и США не прямолинейна и имеет массу оттенков и нюансов, но в нынешней ситуации такой союзник России в ее противостоянии с США, каким является Израиль, крайне необходим). Чтобы обозначить готовность России вступить в неформальный союз с Израилем, президент России Путин и выступил с резким осуждением антисемитизма предвоенной Польши. Тем самым дан знак Израилю, что в лице России он получает надежного союзника.

5. Тем временем США, где домашняя война республиканцев с демократами выходит на стадию публичных слушаний с перспективой объявления импичмента Трампу, вынуждены ослабить свое влияние на Европу и Ближний Восток.

6. В этом раскладе между Израилем и Россией оказываются битыми картами Украина (пытающаяся политически обыграть Россию) и Польша (антисемитские выходки которой до, во время и после Второй мировой войны здесь никто не забыл).