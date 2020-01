Как известно, польский президент Анджей Дуда отказался от участия в приуроченном к 75-летию освобождению Освенцима Всемирном форуме памяти Холокоста, который проходит в комплексе «Яд Вашем» в Иерусалиме 23 января, объясняя это тем, что ему не дают возможности выступить. На самом деле у этого события есть интересная и мало кому памятная предыстория

Отказываясь ехать в Иерусалим, Дуда напомнил, что большинство узников Освенцима были польскими гражданами. Вот ему и обидно, что он там не выступит.

Краткая предыстория оправдания коллаборантов

Впрочем, еще до того, как Дуда официально отказался от поездки, ведущее издание страны «Газета Выборча» сообщила, что Дуда не поедет в Израиль из-за прозвучавших в конце года заявлений российского президента Владимира Путина о роли Польши в развязывании Второй мировой войны. Путин же, как известно, слово на этом форуме получил.

Настоящие причины отказа Дуды ведомы лишь ему самому. Однако бесспорно, если бы организаторы запланировали его выступление, отказываться ему было бы сложнее. Да, логика предоставления слова понятна — его получат лишь лидеры четырех ведущих стран антигитлеровской коалиции, Израиля и Германии. Но, думаю, при других обстоятельствах лидер страны, где находится Освенцим, мог бы получить право на речь, и отказ ему в выступлении связан не с «капитуляцией Израиля перед Путиным», о которой заявила ведущая газета страны «Гаарец». Нет, дело в последовательной политике Варшавы по реабилитации польских антисемитов и коллаборантов времен Второй мировой войны. Мачей Вишнёвский: «Ни один народ не был «белым и пушистым» в трудные моменты истории» © facebook.com/maciej.wisniowski.399

Так, еще 9 ноября 2012 сейм принял постановление в связи с 70-летием создания Национальных вооруженных сил, где подчеркиваются заслуги этой организации в борьбе «как с немецким, так и с советским оккупантом». Кого же именно так отметил польский парламент, который тогда, кстати, контролировался еще оппонентами нынешней власти из партии «Гражданская платформа» (премьером страны был нынешний глава Европейского Совета Дональд Туск)?

Неоднозначное сопротивление

Сразу после оккупации Польши в стране возникло несколько организаций вооруженного сопротивления. Крупнейшая из них Армия Крайова (до февраля 1942-го называлась Союз вооруженной борьбы) была создана эмигрантским правительством в Лондоне, которое считало ее подпольной польской армией. Но ряд политических сил, признавая это правительство легитимной властью страны, имели свои вооруженные отряды. Так, Национально-радикальная партия создала «Союз Ящерицы» (по названию тайного общества внутри Тевтонского ордена, которое боролось за возвращение Польше захваченных орденом земель), а Национальная партия — Национальную военную организацию (НВО). В 1942 году большая часть НВО влилась в Армию Крайову, а меньшая 20 сентября объединилась с «Союзом Ящерицы», создав Национальные вооруженные силы, больше известные у нас по польской аббревиатуре NSZ (Narodowe Siły Zbrojne). Это слияние сделало NSZ третьей по численности подпольной вооруженной организацией после Армии Крайовой и подчиненных Крестьянской партии Батальонов Хлопских. Максимальной численности ряды этой организации достигли в конце 1943 — начале 1944 (75 тысяч человек). Но, как и большинство других подпольных групп, она старалась избегать открытых столкновений с оккупантами, ограничиваясь пропагандой.

И Национальная партия, и Национал-радикалы отличались и до войны крайним национализмом, рассматривая польских украинцев, белорусов, литовцев и особенно евреев как людей второго и третьего сорта. Война это отношение только обострила. Так, подпольный журнал Союза Ящерицы «Шанец» (Szaniec) 31 января 1942 года утверждал: «Евреи были и будут нашими врагами всегда и везде. Следовательно, вопрос должен быть поставлен, как мы будем относиться к ним? У нас есть только один ответ: как к врагам. И, конечно же, не менее 90% поляков согласны с нами на этот счет». Тот же «Шанец», став идеологическим и теоретическим изданием NSZ, 21 октября 1942 года писал: «Немецкие погромы евреев в Польше следуют всем правилам современных технологий. Работа хорошо сделана». Польские левые в ментальной ловушке и не смогут помириться с РФ – журналист Вишнёвский © facebook.com/maciej.wisniowski.399

Еще красноречивей цитата из более тиражного, ориентированного на молодежь издания NSZ «Труд и война» (Praca i Walka): «Проклятый еврейский дьявол оставил столько яда в крови цивилизованного мира, принес столько зла и несчастья, что, наконец, пришло время понести ему заслуженное наказание, которое навсегда положит конец разрушительному еврейскому заговору».

Здесь самое интересное дата публикации — 27 марта 1944 года. К этому моменту абсолютное большинство польских евреев уже были уничтожены. И, как справедливо отмечает австралийский исследователь Лео Купер (Leo Cooper), в книге «В тени польского орла (In the Shadow of the Polish Eagle) под «проклятым еврейским дьяволом», который «должен понести заслуженное наказание», объективно имелись в виду горстки спрятавшихся евреев.

Факты сотрудничества и участия в Холокосте

Пропагандой дело не ограничивалось. Есть немало мемуарных и документальных свидетельств того, как боевики NSZ убивали укрывшихся от Холокоста евреев. Об этом, в частности, писал бывший представитель Лондонского правительства в оккупированной Польше, праведник мира Стефан Корбоньский. Например, в изданной в 1978 году в Нью-Йорке книге «Польское подпольное государство» (The Polish Underground State: a Guide to the Underground 1939-1945) описано, как в июле 1944 они убили руководителя отдела информации Армии Крайовой Ежи Маковецкого вместе с его супругой Зофьей, а также видного сотрудника той же структуры профессора Людвика Видершаля. Еще двух ключевых пропагандистов АК историка Марцели Гандельсмана и писательницу Галину Крагельску NSZ тогда же похитила и выдала гестапо. Оба умерли в концлагерях в начале 1945-го.

В случае с этой четверкой мотивы преступлений не сводятся к антисемитизму. (Крагельска вообще была этнической полькой и, кстати, уроженкой Одессы). В начале 1944-го прошли переговоры о присоединении NSZ к Армии Крайовой, однако в итоге на такой шаг пошло лишь меньшинство организации, большинство стало мстить бывшим соратникам, нередко распространяя террор и на других представителей АК. Аналогично относились Национальные вооруженные силы и к Батальонам Холопским, а с коммунистическими Гвардией Людовой и Армией Людовой откровенно воевали.

Спустя десятилетия после войны

Все темные стороны NSZ освещались и в ряде видных польских изданий, например в той же «Газете Выборчей». Однако в упомянутой резолюции сейма 2012 года нет ни малейшей критики в адрес этой организации, даже слов об «ошибках и заблуждениях». А вскоре в Польше пришла к власти правящая и ныне партия «Право и справедливость», к которой принадлежит и Анджей Дуда. Для нее произнесенная предшественниками хвала NSZ была слишком скромной. Достаточно сравнить принятую сеймом в 2017-м резолюцию к 75-летию организации с документом пятилетней давности. В ней тоже одни похвалы, но текста на треть больше. Так, раньше NSZ называлась одной из трех крупнейших сил сопротивления, сейчас уже именуется второй по численности, а заслуги перечисляются подробней. В частности, по утверждению подавляющего большинства членов сейма (а голосовала за резолюцию и оппозиционная «Гражданская платформа»), «Солдаты NSZ никогда не соглашались с подчинением Польши Советскому Союзу и навязыванием ей коммунистической власти. Некоторые из них вместе со Свентокшиской бригадой NSZ выбрались на Запад». Как премьер и президент Польши «воюют» с Россией на страницах западной прессы © AFP, JANEK SKARZYNSKI | AFP, JANEK SKARZYNSKI | Перейти в фотобанк

Последняя фраза — это приоткрытие окна Овертона. В общем контексте резолюции она выглядит не констатацией исторического факта, а одобрением и самой бригады, и способа, которым она «выбралась на Запад». А выбиралась Свентокшиская бригада в союзе с немецкими оккупантами.

И нашим, и вашим

Эта бригада — уникальное явление в истории Польши во Второй мировой войне. И отнюдь не только потому, что была самым крупным соединением NSZ. Сначала о ее наименовании — в русских текстах его нередко дословно переводят с польского, именуя бригадой Святого Креста. Однако надо иметь в виду, что это соединение было создано в Свентокшиских горах на юге Польши, и в англоязычных исследованиях оно обычно именуется бригадой гор Святого Креста (Holy Cross Mountains Brigade). Но связывать ее название только с географией неверно. Оно двусмысленно и отражает и место ее создания, и воинствующий католицизм ее организаторов.

Свентокшискую бригаду образовали в августе 1944-го, когда Красная Армия уже вступила на территорию Польши. К этому моменту ряд образовавших ее подразделений уже имели опыт взаимодействия с главой гестапо Радомского округа Паулем Фуксом по уничтожению евреев и коммунистов. Несколько месяцев 1944 бригада воевала на два фронта, но в меньшей степени против немцев, а в большей против Армии Людовой. Последние столкновения с немцами были датированы началом января 1945-го из-за того, что бригаду не пропускали на территорию нынешней Чехословакии.

По официальной версии, NSZ просто хотело эвакуировать ее на территорию, занятую англо-американскими войсками, которые, впрочем, к тому моменту находились лишь у западных границ Германии. Но, разумеется, около тысячи вооруженных людей не могли бы свободно передвигаться по территории, подконтрольной вермахту. И 15 января 1945-го бригада, которой, кстати, командовал уроженец Харькова подполковник Антоний Шацкий, договорилась с оккупантами, получив германское довольствие и прикомандированных к ней офицеров связи из СС и гестапо, среди которых был и упомянутый гауптштурмфюрер Фукс. Она верно служила им почти до самой капитуляции Германии, став самым крупным примером сотрудничества поляков с Третьим Рейхом, и лишь 5 мая повернула орудие против хозяев, участвуя вместе с американцами в боях под Пльзенем. В дальнейшем бригада была интернирована в Западной Германии. Командование пыталось включить ее в состав польских вооруженных сил на Западе, но Лондонское правительство заявило, что не желает иметь дела с коллаборантами. Кому дать слово: Путин, Зеленский и Дуда в Иерусалиме © РИА Новости, Алексей Дружинин | Перейти в фотобанк

Не для всей бригады война закончилась в 1945-м. Около сотни ее членов, вышколенных в Германии, были переброшены в начале 1945-го в Польшу, где несколько лет вместе с остатками NSZ занимались террором и диверсиями, отметившись и убийствами евреев (в том числе рядовых граждан, не занимавших постов в коммунистической администрации).

Оправдание ради политической конъюнктуры

Позитивно упомянув в 2017 году в постановлении сейма Свентокшискую бригаду, Варшава и дальше продолжила открывать окно Овертона. 17 февраля 2018-го премьер Матеуш Моравецкий возложил в Мюнхене венок на могилу этих коллаборантов и зажег там свечу. В материале об этом событии «Газета Выборча» сообщила, что, когда главу правительства спросили об участии поляков в Холокосте, «в ответ Моравецкий начал говорить о «еврейских преступниках». В дальнейшем же президент Дуда взял патронат над празднованием 75-летия создания бригады. На торжественном вечере в Варшаве 11 августа 2019 года его, правда, не было, однако присутствовали вице-спикер Сейма Малгожата Госевская, председатель Института национальной памяти Ярослав Шарек и немало парламентариев.

Понятно, что при героизации Варшавой польских коллаборантов и антисемитов Израилю совсем не нужно поощрять Дуду выступлением в «Яд-Вашеме».

Вообще-то на первый взгляд эта героизация выглядит нелогичной. Ведь в отличие от Прибалтийских стран и Украины в Польше во время Второй мировой войны существовало мощное некоммунистическое сопротивление нацистам. И создавая официальный нарратив этой истории, можно легко заполнить пантеон героев представителями созданной легитимными властями Армии Крайовой, обойдясь без NSZ или не умалчивая о темных сторонах этой организации. Но, очевидно, логика создания исторического фальсификата с равной виной СССР и Германии во Второй мировой неизбежно приводит и к героизации коллаборантов.

А может, просто нынешнее руководство в Варшаве ощущает фантомные боли от того, что его предшественники в январе 1939-го не смогли договориться с Гитлером о союзе против СССР, чтобы получить выход к Черному морю.