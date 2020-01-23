В украинских СМИ, а также в Telegram-каналах распространяется информация о взятии немцами под контроль «Укрзализныци». Кто-то надеется, что это положит конец вечным проблемам на украинских железных дорогах, а кто-то опасается ухудшения и без того плачевной ситуации

Во вторник, 21 января, Telegram-канал Шептун опубликовал проект меморандума о взаимопонимании между Кабинетом министров Украины и акционерной группой Deutsche Bahn, который, по информации канала, премьер-министр Украины Алексей Гончарук должен будет подписать в Давосе с экс-главой ведомства канцлера ФРГ, членом правления Deutsche Bahn Рональдом Пофаллой. Поезд никуда не идет. Почему Украина никогда не запустит железнодорожное сообщение с Крымом © Facebook, Євген Кравцов

«Исходя из предварительного соглашения, «Укрзализныца» фактически переходит под контроль DB, так как немецкий оператор через свою дочернюю фирму Deutsche Bahn Engineering and Consulting полностью принимает управление над госпредприятием. А именно, DB будет осуществлять грузоперевозки, пассажироперевозки, управлять инфраструктурой, проводить ремонт, а также регулировать другие подразделения «Укрзализныци». Кроме того, кандидатуру гендиректора будет предлагать только немецкая сторона, от украинского Кабмина необходимо лишь утверждение кандидата. В то же время на местах будут назначены более 15 управляющих от DB для курирования различных направлений», — пояснил канал суть меморандума.

У канала были неплохие информаторы. Вечером 22 января Министерство инфраструктуры Украины с одной стороны и Deutsche Bahn с другой подписали в Давосе меморандум о сотрудничестве. Правда, со стороны Украины его подписывал не Гончарук, в министр инфраструктуры Владислав Криклий, а со стороны Deutsche Bahn — не Пофалла, а руководитель департамента международных связей компании Йенс Грефер.

«Этот меморандум не о концессии, не о приватизации. Но он позволит трансформировать «Укрзализныцю», — поспешил успокоить украинцев Гончарук после подписания документа.

Он заявил, что сотрудничество с немцами позволит вывести на новый уровень не только железную дорогу, но и всю Украину. При этом он заверил, что страна не утратит контроля над монополистом в железнодорожных перевозках.

«После встречи с руководством Deutsche Bahn на прошлой неделе в Киеве мы пришли к пониманию формата сотрудничества, а именно — Украина полностью сохраняет за собой контроль над «Укрзализныцей», — заверил Гончарук. Гороховский: Если в Кабмине у нас «профаны», то в Укрзализныце — непуганые мамонты © Facebook Дениса Гороховского

По словам украинского премьер-министра, немцы будут работать над реформированием управленческих механизмов предприятия.

Позже украинские СМИ, среди которых Liga.net, опубликовали меморандум, который отчасти подтверждает слова министра. В то же время в нем содержится положение о том, что стороны будут изучать возможности создания стратегического партнерства (альянса) между «Укрзализныцей» и Deutsche Bahn. Чем может обернуться такое партнерство, разбиралось издание Украина.ру.

Цели определены, задачи поставлены

Министр инфраструктуры надеется благодаря сотрудничеству с немцами повысить эффективность «Укрзализныци».

«Главное инфраструктурное событие дня. Сегодня в Давосе подписал соглашение между Министерством инфраструктуры Украины и Deutsche Bahn AG. Соглашение касается сотрудничества в транспортной отрасли. Есть много вызовов на пути реформирования «Укрзализныци». Для этого нам нужен не только новый закон о железнодорожном транспорте, но и опыт таких мощных игроков рынка, как Deutsche Bahn AG. После внедрения реформы железнодорожных перевозок в Германии, использование железнодорожных сетей стало на 32% эффективнее, доходы Deutsche Bahn AG выросли на 174%. Именно об изучении опыта и его имплементации говорится в соглашении», — написал Криклий в Facebook после подписания меморандума.

При этом он, как и премьер-министр Украины, заверил, что «Укрзализныця» останется под контролем Украины.

«О продаже или аренде стратегически важного государственного объекта, как «Укрзализныця», речь не идет», — отметил Криклий.

В то же время он напомнил о Соглашении об ассоциации — роковом для Украины документе, неподписание которого в 2013 году было использовано как повод для начала Евромайдана, приведшего к свержению власти, а затем и к войне.

«Украина должна выполнять обязательства, предусмотренные в Соглашении об ассоциации с ЕС. Когда я стал министром, уровень выполнения Соглашения в части инфраструктуры был 24%. Адаптация и имплементация директив Европейского союза, касающихся железнодорожного транспорта, должна произойти. Наш курс — интеграция в Трансъевропейскую транспортную сеть TEN-T. Опыт крупнейшего железнодорожного оператора ЕС Deutsche Bahn AG должен пригодиться», — резюмировал Криклий.

Таким образом, официальная позиция украинской власти недвусмысленна — сотрудничество с немцами позволит выполнить Украине взятые на себя обязательства, с тем чтобы потом влиться в европейскую «семью народов». Однако есть одно «но» — экономика.

Этот поезд в огне

В среду, 15 января, украинский транспортный эксперт Александр Кава распространил фотографию сгоревшего электровоза.

«Электровоз ЧС4-204 после пожара на Черниговщине в понедельник. Электровоз выпущен в 1970 году на заводе Škoda в городе Пльзень в Чехословакии», — подписал ее Кава.

Сама фотография появилась на Facebook-странице активиста Артёма Букреева.

«Это не наш электровоз. Он уволился в декабре месяце» (с) «Укрзализныця», — пошутил он.

Двумя днями ранее Букреев выложил фотографию того, как этот электровоз горел.

«ЧС4-204. Халимоново. R.I.P. Эксплуатация электровозов с одним отключенным двигателем, кучей других неисправностей, урезанных под ноль расходов на ремонт и запчасти — без сомнений имеют подобные последствия. Это — результат работы успешных финансистов-кепочников, дальновидных стратегов, а также эффективного бородатого менеджмента», — прокомментировал он пожар электровоза.

Тем самым активист дал емкую оценку менеджменту «Укрзализныци». Его вряд ли можно обвинить в излишней пристрастности, ведь это далеко не первый поезд, который горел на украинских железных дорогах в течение года.

Об изношенности подвижного состава, а также самих дорог уже не раз говорили и транспортные эксперты, и те, кто этими дорогами пользуется.

Но поможет ли жесткий немецкий менеджмент? Или, напротив, усугубит и без того непростую ситуацию? Долинский: «За весь прошедший год «Укрзализныця» отремонтировала всего 27 вагонов» © Facebook, Facebook/Eduard Dolinsky

«Германцы расстреливают украинских рабочих-железнодорожников. Гетман Скоропадский — в Киеве. Красные ведут бои в Дебальцево», — прокомментировал информацию о меморандуме указанием на события столетней давности российский обозреватель Сергей Мардан.

Однако если смотреть на все происходящее серьезно, то без ответа остается вопрос о том, на чем будет зарабатывать «Укрзализныця». Вопрос не праздный, учитывая опыт железнодорожной блокады Донбасса, а также напряженность в отношениях с Россией. И тут можно вспомнить опыт латвийских коллег украинских железнодорожников.

В четверг, 16 января, стало известно о грядущих массовых сокращениях в государственном акционерном обществе Latvijas dzelzceļš. До конца 2020 года предприятие планирует уволить 1,5 тыс. сотрудников.

«Несомненно, сокращение численности работников — болезненное решение в жизни любого предприятия, однако я уверен, что мы должны сделать этот шаг, чтобы LDz в этом году смогло восстановить свое финансовое равновесие, а в будущем — рентабельность и конкурентоспособность в регионе и на международном рынке <…> Мы делаем все возможное, чтобы сокращение численности работников было максимально прозрачным и дружественным для них, и этот процесс уже начат с оптимизации численности работающих в администрации LDz», — заявил председатель правления компании Марис Клейнбергс.

Официальной причиной этого, как сообщается на сайте железных дорог Латвии, стало то, что 2019 год и для концерна «Latvijas dzelzceļš», и для всей транспортной и транзитной отрасли Латвии был богат на потрясения.

«В результате снижения цен на ископаемое сырье на мировых финансовых рынках и, соответственно, уменьшения объемов его перевозок, а также из-за экономической и политической ситуации в регионе произошло значительное сокращение объемов входящих и исходящих грузов», — указывается на сайте латвийских железных дорог.

Под «экономической и политической ситуацией» в регионе подразумевается конфликт с РФ, давно спровоцированный латвийскими политиками. В результате Россия построила и начала развивать порт Усть-Луга, направив туда те грузы, которые раньше шли на экспорт через латвийские порты, куда доставлялись по латвийским железным дорогам. В итоге в LDz начали сокращать персонал.

Украине стоит присмотреться к латвийскому опыту. Возможно, немецкий менеджмент сможет убедить своих новых партнеров, что одними лишь кадровыми перестановками украинские железные дороги не исправить. Нужно налаживать сотрудничество с Москвой, Донецком и Луганском. В последнем, кстати, до недавнего времени выпускали локомотивы, которых так не хватает «Укрзализныце» сегодня.