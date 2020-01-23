Во вторник, 21 января, Telegram-канал Шептун опубликовал проект меморандума о взаимопонимании между Кабинетом министров Украины и акционерной группой Deutsche Bahn, который, по информации канала, премьер-министр Украины Алексей Гончарук должен будет подписать в Давосе с экс-главой ведомства канцлера ФРГ, членом правления Deutsche Bahn Рональдом Пофаллой.
«Исходя из предварительного соглашения, «Укрзализныца» фактически переходит под контроль DB, так как немецкий оператор через свою дочернюю фирму Deutsche Bahn Engineering and Consulting полностью принимает управление над госпредприятием. А именно, DB будет осуществлять грузоперевозки, пассажироперевозки, управлять инфраструктурой, проводить ремонт, а также регулировать другие подразделения «Укрзализныци». Кроме того, кандидатуру гендиректора будет предлагать только немецкая сторона, от украинского Кабмина необходимо лишь утверждение кандидата. В то же время на местах будут назначены более 15 управляющих от DB для курирования различных направлений», — пояснил канал суть меморандума.
У канала были неплохие информаторы. Вечером 22 января Министерство инфраструктуры Украины с одной стороны и Deutsche Bahn с другой подписали в Давосе меморандум о сотрудничестве. Правда, со стороны Украины его подписывал не Гончарук, в министр инфраструктуры Владислав Криклий, а со стороны Deutsche Bahn — не Пофалла, а руководитель департамента международных связей компании Йенс Грефер.
«Этот меморандум не о концессии, не о приватизации. Но он позволит трансформировать «Укрзализныцю», — поспешил успокоить украинцев Гончарук после подписания документа.
Он заявил, что сотрудничество с немцами позволит вывести на новый уровень не только железную дорогу, но и всю Украину. При этом он заверил, что страна не утратит контроля над монополистом в железнодорожных перевозках.
«После встречи с руководством Deutsche Bahn на прошлой неделе в Киеве мы пришли к пониманию формата сотрудничества, а именно — Украина полностью сохраняет за собой контроль над «Укрзализныцей», — заверил Гончарук.
По словам украинского премьер-министра, немцы будут работать над реформированием управленческих механизмов предприятия.
Позже украинские СМИ, среди которых Liga.net, опубликовали меморандум, который отчасти подтверждает слова министра. В то же время в нем содержится положение о том, что стороны будут изучать возможности создания стратегического партнерства (альянса) между «Укрзализныцей» и Deutsche Bahn. Чем может обернуться такое партнерство, разбиралось издание Украина.ру.
Цели определены, задачи поставлены
Министр инфраструктуры надеется благодаря сотрудничеству с немцами повысить эффективность «Укрзализныци».
«Главное инфраструктурное событие дня. Сегодня в Давосе подписал соглашение между Министерством инфраструктуры Украины и Deutsche Bahn AG. Соглашение касается сотрудничества в транспортной отрасли. Есть много вызовов на пути реформирования «Укрзализныци». Для этого нам нужен не только новый закон о железнодорожном транспорте, но и опыт таких мощных игроков рынка, как Deutsche Bahn AG. После внедрения реформы железнодорожных перевозок в Германии, использование железнодорожных сетей стало на 32% эффективнее, доходы Deutsche Bahn AG выросли на 174%. Именно об изучении опыта и его имплементации говорится в соглашении», — написал Криклий в Facebook после подписания меморандума.
При этом он, как и премьер-министр Украины, заверил, что «Укрзализныця» останется под контролем Украины.
«О продаже или аренде стратегически важного государственного объекта, как «Укрзализныця», речь не идет», — отметил Криклий.
В то же время он напомнил о Соглашении об ассоциации — роковом для Украины документе, неподписание которого в 2013 году было использовано как повод для начала Евромайдана, приведшего к свержению власти, а затем и к войне.
«Украина должна выполнять обязательства, предусмотренные в Соглашении об ассоциации с ЕС. Когда я стал министром, уровень выполнения Соглашения в части инфраструктуры был 24%. Адаптация и имплементация директив Европейского союза, касающихся железнодорожного транспорта, должна произойти. Наш курс — интеграция в Трансъевропейскую транспортную сеть TEN-T. Опыт крупнейшего железнодорожного оператора ЕС Deutsche Bahn AG должен пригодиться», — резюмировал Криклий.
Таким образом, официальная позиция украинской власти недвусмысленна — сотрудничество с немцами позволит выполнить Украине взятые на себя обязательства, с тем чтобы потом влиться в европейскую «семью народов». Однако есть одно «но» — экономика.
Этот поезд в огне
В среду, 15 января, украинский транспортный эксперт Александр Кава распространил фотографию сгоревшего электровоза.
«Электровоз ЧС4-204 после пожара на Черниговщине в понедельник. Электровоз выпущен в 1970 году на заводе Škoda в городе Пльзень в Чехословакии», — подписал ее Кава.
Сама фотография появилась на Facebook-странице активиста Артёма Букреева.
«Это не наш электровоз. Он уволился в декабре месяце» (с) «Укрзализныця», — пошутил он.
Двумя днями ранее Букреев выложил фотографию того, как этот электровоз горел.
«ЧС4-204. Халимоново. R.I.P. Эксплуатация электровозов с одним отключенным двигателем, кучей других неисправностей, урезанных под ноль расходов на ремонт и запчасти — без сомнений имеют подобные последствия. Это — результат работы успешных финансистов-кепочников, дальновидных стратегов, а также эффективного бородатого менеджмента», — прокомментировал он пожар электровоза.
Тем самым активист дал емкую оценку менеджменту «Укрзализныци». Его вряд ли можно обвинить в излишней пристрастности, ведь это далеко не первый поезд, который горел на украинских железных дорогах в течение года.
Об изношенности подвижного состава, а также самих дорог уже не раз говорили и транспортные эксперты, и те, кто этими дорогами пользуется.
Но поможет ли жесткий немецкий менеджмент? Или, напротив, усугубит и без того непростую ситуацию?
«Германцы расстреливают украинских рабочих-железнодорожников. Гетман Скоропадский — в Киеве. Красные ведут бои в Дебальцево», — прокомментировал информацию о меморандуме указанием на события столетней давности российский обозреватель Сергей Мардан.
Однако если смотреть на все происходящее серьезно, то без ответа остается вопрос о том, на чем будет зарабатывать «Укрзализныця». Вопрос не праздный, учитывая опыт железнодорожной блокады Донбасса, а также напряженность в отношениях с Россией. И тут можно вспомнить опыт латвийских коллег украинских железнодорожников.
В четверг, 16 января, стало известно о грядущих массовых сокращениях в государственном акционерном обществе Latvijas dzelzceļš. До конца 2020 года предприятие планирует уволить 1,5 тыс. сотрудников.
«Несомненно, сокращение численности работников — болезненное решение в жизни любого предприятия, однако я уверен, что мы должны сделать этот шаг, чтобы LDz в этом году смогло восстановить свое финансовое равновесие, а в будущем — рентабельность и конкурентоспособность в регионе и на международном рынке <…> Мы делаем все возможное, чтобы сокращение численности работников было максимально прозрачным и дружественным для них, и этот процесс уже начат с оптимизации численности работающих в администрации LDz», — заявил председатель правления компании Марис Клейнбергс.
Официальной причиной этого, как сообщается на сайте железных дорог Латвии, стало то, что 2019 год и для концерна «Latvijas dzelzceļš», и для всей транспортной и транзитной отрасли Латвии был богат на потрясения.
«В результате снижения цен на ископаемое сырье на мировых финансовых рынках и, соответственно, уменьшения объемов его перевозок, а также из-за экономической и политической ситуации в регионе произошло значительное сокращение объемов входящих и исходящих грузов», — указывается на сайте латвийских железных дорог.
Под «экономической и политической ситуацией» в регионе подразумевается конфликт с РФ, давно спровоцированный латвийскими политиками. В результате Россия построила и начала развивать порт Усть-Луга, направив туда те грузы, которые раньше шли на экспорт через латвийские порты, куда доставлялись по латвийским железным дорогам. В итоге в LDz начали сокращать персонал.
Украине стоит присмотреться к латвийскому опыту. Возможно, немецкий менеджмент сможет убедить своих новых партнеров, что одними лишь кадровыми перестановками украинские железные дороги не исправить. Нужно налаживать сотрудничество с Москвой, Донецком и Луганском. В последнем, кстати, до недавнего времени выпускали локомотивы, которых так не хватает «Укрзализныце» сегодня.