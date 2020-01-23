В четверг, 23 января, в израильском мемориальном комплексе «Яд Вашем» пройдёт пятый Всемирный форум памяти Холокоста, посвящённый 75-летию освобождения концлагеря Аушвиц и росту антисемитизма в современном мире. Подобные мероприятия проводятся с 2005 года, но уровень антисемитизма в мире, особенно в США и Западной Европе, только растёт

Участие в форуме в Израиле подтвердили президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, президент Италии Серджо Маттарелла, президент Австрии Александр Ван дер Беллен, президент Украины Владимир Зеленский. Президент Литвы передумал ехать на Всемирный форум Холокоста в Израиле © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

«Форум будет проходить на фоне резкого роста проявлений антисемитизма с применением насилия и ненависти на почве антисемитизма, особенно в странах Европы. Этот форум предоставит мировым лидерам уникальную возможность решительно заявить «хватит!» антисемитизму, расизму и нетерпимости и остановить разжигание ненависти. Фонд «Всемирный форум памяти Холокоста» занимает уникальное положение, предоставляя современным лидерам возможность совместными усилиями претворить свои знания и осведомлённость о Холокосте в конкретные действия, направленные на искоренение антисемитизма и всех других форм ненависти», — сообщила пресс-служба Европейского еврейского конгресса.

Организаторы форума также направили приглашение президенту Польши Анджею Дуде, но тот его отклонил. Польское издание Gazeta Wyborcza писало, что глава государства не поедет на мероприятие, потому что там будет Владимир Путин, но позже Дуда объяснил свой демарш отказом израильской стороны предоставить ему право выступить с речью. Кстати, Зеленского тоже не включил в число выступающих, но от участия в мероприятии он не отказался.

Отношения между Варшавой и Тель-Авивом осложнились ещё в прошлом году: в феврале премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху, отвечая на вопросы журналистов в Варшаве на министерской встрече по Ближнему Востоку, заявил, что поляки сотрудничали с нацистами во время Второй мировой войны. Объяснения израильского посла, вызванного в МИД Польши для объяснения, польскую сторону не удовлетворили, и премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий отказался от участия в совместном саммите стран «вышеградской четвёрки» (Венгрии, Польши, Словакии и Чехии) с Израилем в Иерусалиме, поручив представлять страну главе МИД Яцеку Чапутовичу.

Масла в огонь подлил министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац, который заявил: «Было много поляков, которые сотрудничали с нацистами и, как сказал (бывший премьер-министр Израиля — ред.) Ицхак Шамир, отца которого убили поляки, «поляки впитали антисемитизм с молоком матери». И никто не будет нам указывать, как мы должны выражаться и как помнить наших павших».

Израильская сторона никаких извинений не принесла, как настаивала Варшава, и Дуда решил вообще не отправлять национальную делегацию на встречу в Иерусалиме.

Первый форум

Международный форум «Жизнь Народу Моему!» состоялся 27 января 2005 года в Кракове и был посвящён 60-летию со дня освобождения концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау. Мероприятие посетили бывшие узники концлагерей, студенты и члены более чем тридцати официальных делегаций.

В своей речи президент Польши Александр Квасьневский подчеркнул, что такие трагические события никогда больше не повторятся, только если мир будет о них помнить и сделает правильные выводы из уроков истории.

«Спустя шесть десятилетий мы воспринимаем Холокост не только как национальную трагедию еврейского народа, но и как общечеловеческую катастрофу. Когда мир узнал об Освенциме, он содрогнулся. В центре Европы, давшей человечеству величайших гуманистов, фактически работал мощный «комбинат» по промышленному уничтожению людей. По этому скорбному и страшному пути прошли, как свидетельствуют документы Нюрнбергского трибунала, почти 3 миллиона — 2,8 миллиона человек; 90% из них были евреями. По замыслу и самой логикой поведения нацистов судьбу евреев должны были повторить и другие народы, не в последнюю очередь — славянские народы», — заявил президент РФ Владимир Путин.

Президент Франции Жак Ширак призвал молодое поколение восстать против всяких проявлений расизма, ксенофобии, антисемитизма.

«Я хочу пообещать, что на Украине не будет места антисемитизму, ксенофобии и национальной розни. Для меня и моей семьи фашистский лагерь смерти Аушвиц-Биркенау является особым и священным местом, так как сюда был сослан мой отец, которому был присвоен номер 11367», — сказал президент Украины Виктор Ющенко. Чей Холокост? Для кого нечеловеческая трагедия стала пиаром в политике © РИА Новости, Валерий Мельников | Перейти в фотобанк

Вице-президент США Ричард Чейни процитировал слова одного из бывших заключённых концлагеря: «Освенцим — это самое большое кладбище мира, кладбище, на котором нет надгробных плит. Здесь был рассыпан только пепел бесчисленных человеческих душ».

Результатами первого форума стали принятие всемирной студенческой декларации, посвящённой 60-летию освобождения узников Аушвиц-Биркенау (молодые люди призвали правительства стран, особенно пострадавших от Холокоста, рассказывать правду об этой трагедии, и пообещали бороться с проявлением антисемитизма) и итоговой декларации (президенты России, Польши и Израиля пообещали проводить форумы памяти холокоста на постоянной основе), а также объявление о запуске образовательной программы, посвящённой борьбе с геноцидом, антисемитизмом, расизмом, а также совместного проекта «Европейская образовательная программа для учителей о холокосте и его уроках», поскольку, согласно исследованиям, проведённым в Европе и США, молодёжь не знает истории Холокоста и не осознает масштабов трагедии геноцида середины XX века. Кроме того, в Кракове принято решение об учреждении Всемирного Форума Памяти Холокоста, в задачи которой входит распространение знаний о тех событиях, сотрудничество с мировыми лидерами по искоренению антисемитизма.

Второй форум

Следующий форум прошёл в Киеве 26-28 сентября 2006 года и был посвящён 65-летию трагедии в Бабьем Яру. Мероприятие посетили более 1000 человек из 60 стран, включая представителей ООН, Европейского союза, Совета Европы, Всемирного еврейского конгресса.

«Фундаментальная важность этого события заключалась в том, что оно дало начало появлению бабьих яров по всей Европе. Это является абсолютным секретом для многих людей, которые обязаны это знать. Холокост возник не сразу, он возникал постепенно, и, только тщательно рассматривая развитие микробов под названием «антисемитизм», мы можем понять, как они возникают», — сказал накануне мероприятия президент Российского еврейского конгресса Вячеслав Кантор.

С речью на форуме выступили президенты Израиля, Хорватии и Черногории; глава МИД Грузии, министр образования США, председатель Совета Федерации РФ, руководитель канцелярии президента Польши, генеральный секретарь Всемирного еврейского конгресса.

«За десятилетия память о Бабьем Яру превращалась в безликий и безымянный пепел, не принадлежащий ни одному народу. Из этой пыли и пепла, из сотен яров, которые оставили шрамы на нашей судьбе, Украина возносит вечную молитву за своих детей, чтобы обратиться к человечеству во имя катастрофы, имеющей глобальное значение… Время останавливается прежде, чем их память открывает нам вечность, которую мы можем достичь только в молитве. Я читаю эту молитву как сын узника Освенцима, как украинец, как президент Украины», — заявил президент Украины Виктор Ющенко. Бабий Яр: начало трагедии, сводившей с ума даже эсэсовцев © AP, | AP, | Перейти в фотобанк

Участники форума приняли декларацию, в которой призвали к сохранению памяти о трагических событиях Второй мировой войны и объединению усилий в борьбе с ксенофобией, антисемитизмом и международным терроризмом.

Третий форум

Третий международный форум состоялся 27 января 2010 года в Кракове под почётным патронатом президента Польши Леха Качиньского, председателя Европейского парламента, председателя Европейского Совета и был приурочен к 65-летию освобождения концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау.

На мероприятии присутствовали официальные делегации из разных стран, представители европейских институтов, а также делегация депутатов Европарламента. С речью выступили бывший президент Польши, председатель Европейского совета по толерантности и взаимоуважению Александр Квасьневский, председатель Европейского парламента, президент Европейского еврейского конгресса, председатель Национального мемориала катастрофы и героизма «Яд Вашем», президент Всемирного еврейского конгресса. Холокост в Польше и Варшавское восстание. Три разные правды © РИА Новости, Борис Игнатович | Перейти в фотобанк

Президент США Барак Обама и президент Франции Николя Саркози не смогли приехать в Краков, но направили участникам форума обращения, в которых призвали мировое сообщество всегда помнить о трагедиях прошлого, а память о них должна определять сегодняшнюю политику.

В рамках культурной программы организаторы показали фрагменты видеообращения майора Красной Армии Анатолия Шапиро, который 27 января 1945 году первым открыл ворота концлагеря Аушвиц-Биркенау.

Четвёртый форум

Четвёртый форум, приуроченный к 70-й годовщине освобождения концлагерей, 26-27 января 2015 года принимала Чехия, которую в качестве хозяйки выбрали по двум причинам: её население серьёзно пострадало от холокоста, а также в знак признательности за низкий уровень антисемитизма.

На мероприятии, гостями которого стали более 900 человек, выступили президенты Чехии, Болгарии и Словакии, председатели национальных парламентов стран ЕС и председатель Европарламента, деятели культуры, эксперты в области юриспруденции, представители СМИ.

Во вступительном слове президент Европейского еврейского конгресса Моше Кантор сказал: «Ситуация в Европе, касающаяся антисемитизма, расизма и роста религиозного радикализма, неминуемо угрожает самому существованию европейских еврейских общин и безопасности Европы в целом. Одного лишь сохранения памяти недостаточно. Чтобы предотвратить повторение истории, нам нужно больше, чем речи о чёрных страницах истории. Нам необходимо ответить на вызовы, с которыми мы сталкиваемся сегодня, и обеспечить безопасность нашего будущего».

В Праге на конференции, разделённой на три секции, политики, правоведы, гражданские и общественные деятели, в числе которых были французский философ Бернар-Анри Леви, американский правозащитник Авраам Фоксман, обсудили возможности противостояния росту антисемитизма, расизма и экстремизма.

Официальные памятные мероприятия прошли в городе Терезин, где в годы немецкой оккупации действовал концлагерь Терезиенштадт, который выполнял роль перевалочного пункта, откуда узников переправляли дальше в Освенцим и другие лагеря. За время существования — с ноября 1941 по май 1945 года — через это гетто прошли около 140 тысяч евреев, 33 тысячи из них умерли. В рамках мероприятия состоялось открытие памятника жертвам Холокоста. Искуcство умолчания. О чем не сказал Зеленский в интервью израильтянам © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

Двадцать пять председателей парламентов европейских стран приняли Пражскую декларацию о борьбе с антисемитизмом и преступлениями на почве ненависти.

«Антисемитизм часто вменяет евреям заговор с целью причинить вред человечеству и часто обвиняет их в том, «почему всё идёт не так». Антисемитизм использует зловещие стереотипы и отрицательные черты характера. Современные примеры антисемитизма в общественной жизни включают искажение или отрицание Холокоста с намерением причинить вред евреям во всём мире и государству Израиль. Действительно, многие евреи не могут публично позиционировать себя как евреев, не опасаясь словесных или телесных повреждений. Крайне важно, чтобы парламенты, правительства, международные организации и гражданские общества во всём мире проводили политику «нулевой терпимости» к этим явлениям. Мы считаем, что этого можно достичь с помощью трёх подходов: образования, законодательства и обеспечения соблюдения законов против преступлений на почве ненависти», — говорится в документе.

Рост атисемитизма

Несмотря на то, что подобные форумы проходят с 2005 года, ситуация не только не улучшается, а, наоборот, только усугубляется. В докладе, опубликованном в мае 2019 года Центром Кантора при Тель-Авивском университете, говорится, что в 2018 году уровень антисемитизма вырос на 13%. Лидером антирейтинга стали США, где периодически происходили нападения на синагоги, а газета The New York Times опубликовала антисемитскую карикатуру с президентом Дональдом Трампом и премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху.

Не лучше обстоят дела и в Западной Европе: количество антисемитских инцидентов за год во Франции увеличилось на 74% (541 случай), в Италии — на 60% (197 случаев), в Нидерландах — на 19% (230 случаев), в Великобритании — на 16% (1652 случая), в Германии — на 10% (1646 случаев).

В связи с тем, что антисемитизм проникает во все сферы жизни, евреи вынуждены либо совсем уезжать из Евросоюза, либо мигрировать в более безопасные европейские регионы.

При этом в Восточной Европе наблюдается обратная тенденция — на протяжении нескольких лет уровень антисемитизма там снижается. За весь 2018 год в России не было ни одного инцидента на этой почве (однако в интернете высказывания антисемитского характера всё же встречались). Несмотря на то, что еврейские кладбища и магазины кошерной еды на Украине по-прежнему подвергались нападению, а евреи сталкивались с оскорблениями, число проявлений антисемитизма в стране незначительно снизилось.

«Победа Владимира Зеленского ещё не говорит о том, что антисемитизма на Украине нет. Хотя все голосовавшие за него — 13 миллионов — знали, что он еврей. Антисемитизм не сводится к выборам, ведь есть ещё инциденты на местах», — заявил специалист по антисемитизму в странах бывшего СССР профессор Самюэль Баранай.