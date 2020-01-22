На один из прошлых инвестиционных форумов в Давосе Пётр Порошенко приволок пробитый осколками фрагмент обшивки автобуса. Видимо, как символ инвестиционной привлекательности. На этот форум с аналогичными целями был привезён режиссёр Олег Сенцов. К счастью, на трибуну его не вынесли. Зеленский обошёлся своими силами и справился довольно неплохо

Президент Украины выглядел на трибуне форума неплохо, хотя и читал речь по бумажке на украинском языке. Само же выступление было несколько абстрактным — прозвучало всего две цифры, причём одна из них с Украиной связана не была.

Сначала Зеленский перечислил стоящие перед миром проблемы (изменение климата, торговые войны, бедность, рост военных бюджетов, выход стран из старых соглашений и т.п.) и вежливо поинтересовался у присутствующих, «не летит ли этот мир в яму».

Присутствующие ничего не ответили, хотя очевидный для всех (кроме постсоветских либералов и «соросят») кризис капитализма — главная тема форума. Однако Зеленский вряд ли тот человек, с которым будут обсуждаться столь высокие материи.

Далее президент перешёл к проблемам Украины. Главная из них (и, судя по контексту, чуть ли не единственная) — идущая уже шестой год война, начавшаяся после аннексии Россией части территории страны (мы понимаем, что президенту страны говорить о государственном перевороте как причине украинских проблем неприлично). Мир объединился для решения этой проблемы, но этого оказалось мало — институты работают неэффективно, а мир нуждается в обновлении правил.

Сколько-нибудь конкретных рецептов прекращения войны у Зеленского нет. Он даже не сказал волшебной фразы о необходимости дальнейшего давления на Россию.

Третьим пунктом стали планы Украины. Оказывается, украинское руководство программирует себя на позитив и ставит амбициозную цель — стать лидером Центральной Европы.

Зеленский считает, что Украина в последние годы отступила, но это только разбег перед прыжком.

Оценка выглядит неожиданно адекватной — действительно, Украина находится сейчас в гораздо худшем положении, чем в 2013 году. Но стоит ли за этим признанием понимание причин провала, или же это просто констатация статистического факта — вопрос.

А так у Украины действительно есть всё, чтобы стать успешной страной, — удачное расположение, климат, природные ресурсы, население. Есть желание проводить реформы и реальные усилия по улучшению бизнес-климата. Не хватает только инвестиций. Потому он призвал присутствующих вкладывать деньги в Украину, иначе получится как с Джорджем Беллом, которому в 1999 году предложили купить Google за $1 млн, а он отказался (как известно, в 2004 году по итогам IPO капитализация компании была оценена в $23 млрд).

Это, конечно, хорошо, но что делать с нарушенной территориальной целостностью и продолжающейся войной? Это вроде бы не лучшие условия для инвестирования. Но Зеленский предпочёл от этого вопроса абстрагироваться, хотя и мог бы подать сигнал — дескать, мы на правильном пути, война будет прекращена… Но нет. Только признал её продолжение.

Зеленский строит проект Украины исходя из известного лозунга «будьте реалистами — требуйте невозможного» (странно, почему эта фраза не прозвучала в выступлении). Однако относительно прыжка остаётся только развести руками. Непонятно, куда Зеленский собрался прыгать?

Во-первых, у него в правительстве нет понимания, что именно нужно делать. О чём и заявил премьер Гончарук на знаменитых плёнках — нет у нас плана. И ума для его выработки тоже нет, потому что профаны. Надо понимать, потенциальные инвесторы всё это услышали и выводы сделали.

Во-вторых, и среди ведущих экономистов отсутствует понимание того, куда прыгать. Прыжки в определённом МВФ направлении с гарантией ведут в тупик.

В общем, президент Украины порадовал участников форума почти безоблачным оптимизмом, но, увы, не реализмом. Что подумали по этому поводу участники, мы, наверное, не узнаем, но есть основание опасаться, что подумали они не очень хорошо.