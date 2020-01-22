Общий объем теневого валового внутреннего продукта (ВВП) Украины на конец 2020 года будет составлять почти 2 триллиона гривен. Об этом рассказал главный научный сотрудник Института экономики промышленности Национальной академии наук Украины Юрий Харазишвили на круглом столе, который прошел в Киеве в ИА «Укринформ»

На встрече экспертов была презентовано исследование неформального рынка труда Украины. «По нашим подсчетам, общий объем теневого ВВП в Украине на конец 2020 года будет составлять почти 2 триллиона гривен, из этих средств работодатели выплачивают теневую зарплату, при этом объем теневой оплаты труда составляет 700 миллиардов гривен. Таким образом, внешний объем теневого ВВП, который не рассчитывается Госстатом Украины, составляет 1,345 триллиона гривен», — сказал Харазишвили.

Ученый предложил вариант выхода экономики из тени: повышение минимальной заработной платы. «Наиболее действенной мерой для детенизации экономики является законодательное повышение заработной платы наемных сотрудников при условии постепенного достижения уровня оплаты труда как в странах ЕС, плюс возможное снижение налогов и перераспределение налогового давления», — заявил Харазишвили. Маленькая министерская зарплата как причина большого скандала. Что обсуждают соцсети Украины 21 января © Facebook, Anna Novosad | Перейти в фотобанк

По данным Киевского международного института социологии, в 2018 году доля теневой экономики в стране составила 47,2% от ВВП, что на процент выше, чем в 2017 году. Причем доля черной экономики растет с юга на запад: самый высокий уровень «черноты» фиксируется на западе страны, а самый низкий — на юге.

Все правительства Украины всегда брали курс на борьбу с теневой экономикой. Вот и новый Кабмин Гончарука заявил об амбициозной программе по созданию в течение 5 лет миллиона новых рабочих мест, а также повышения минимальных заработных плат. Начали министры с себя. Но не все остались довольны результатом: министр образования пожаловалась на низкую зарплату, а президент Зеленский, наоборот, посчитал повышение министерских гонораров неадекватным, поручив Гончаруку разобраться с «зарплатным скандалом». Премьер, в свою очередь, дал поручение Минэкономики «сформулировать предложения по пересмотру политики оплаты труда топ-менеджеров и наблюдательных советов. Оплата труда должна быть конкурентной и одновременно справедливой». Так что пока выход из тени украинской экономике дается нелегко. Но Владимир Зеленский пообещал иностранным инвесторам за 3-4 года в рейтинге легкости ведения бизнеса поднять Украину в топ-10. Ждем.