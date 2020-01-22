Во вторник, 21 января, президент России Владимир Путин подписал указ об обновлении структуры Кабинета министров. Возглавил его Михаил Мишустин. В состав правительства вошли 9 новых министров, остальные члены Кабмина сохранили свои посты

У премьер-министра Михаила Мишустина будет девять заместителей.

В частности, остались работать в правительстве глава МИД Сергей Лавров, министр энергетики Александр Новак, министр обороны Сергей Шойгу.

При этом Дмитрий Козак больше не будет вице-премьером. У него сложились продуктивные рабочие отношения с помощником Владимира Зеленского — Андреем Ермаком. В частности, они довели до позитивного результата газовые переговоры между двумя странами.

Однако по прогнозам экспертов, Козак не уходит, а перейдёт на работу в администрацию президента РФ.

Силовой блок остался, социальный обновился. Стало известно, кто вошел в правительство Мишустина © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

«Имеющие отношение к украинскому вопросу сохранили портфели»

Сейчас судить о том, изменится ли что-то в украинском направлении российской политике, преждевременно. До сих пор не вполне очевидно, кто будет заниматься этим самым направлением, говорит политолог Олег Бондаренко.

«Что касается Украины, неизменной остаётся роль Владислава Суркова в этом вопросе. Ну а кто будет отвечать за экономическую составляющую… И то, тут нужно понимать: Козак не занимался Украиной, он занимался экономической поддержкой Донецкой и Луганской народных республик, а также Крыма, бывшей Украины, правильнее сказать», — отметил эксперт.

Кто сейчас займется Крымом, посмотрим, добавил Бондаренко.

«Называют фамилию Чернышенко. Чернышенко — довольно перспективный менеджер. Он себя отлично проявил, когда возглавлял организационный комитет Олимпиады. Он довольно хорошо проявил как медиаменеджер во главе «Газпром-медиа». Так что если это будет господин Чернышенко, то можно полагать, что всё будет хорошо», — заявил политолог.

Российская политика в отношении Украины сохранит свой нынешний контур, так как ключевые министры, имеющие отношение к украинскому вопросу, сохранили свои портфели, отмечает замдиректора Украинского института анализа и менеджмента политики Кирилл Молчанов.

Изменения в правительстве затронули только социально-экономический блок, которым Путин был недоволен больше всего в последнее время, добавил эксперт.

С ним согласен политолог, обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов. По его словам, все те министры, которые так или иначе занимались решением украинской проблематики, то есть министр иностранных дел, министр обороны, министр энергетики — остались прежними.

Украине стоит подумать об интенсивном экономическом сотрудничестве с Россией - Якубин © Facebook, Алексей Якубин — сообщил эксперт.

Мириться с Россией на фоне «российской агрессии»?

В прошлую пятницу, 17 января, в Киеве прошло заседание СНБО с участием президента Зеленского, на котором рассматривалась Стратегия национальной безопасности Украины. Документ, в частности, включает пункт о налаживании отношений с Россией.

Появились осторожные версии, что Зеленский хочет мириться с Россией. Однако на том же заседании обсуждались и стратегии сдерживания России, стратегии действий относительно российской «агрессии», напоминает Владимир Корнилов.

Попутно же мы слышим заявления заместителя секретаря СНБО Сергея Кривоноса, который говорил о возможности силового решения конфликта в Донбассе.

«Как вы считаете, это говорит о том, что они собираются действительно налаживать отношения с Россией? Мы же понимаем, что Россия ни при каких обстоятельствах не примет силового решения вопроса Донбасса. Это лишь один пунктик в череде других пунктов, которые, по сути дела, его опровергают. Так что не думаю, что нужно ждать кардинальных изменений», — уверен Владимир Корнилов.

Шанс по Донбассу и тупик по Крыму

Кому дать слово: Путин, Зеленский и Дуда в Иерусалиме © РИА Новости, Алексей Дружинин | Перейти в фотобанк Петра Порошенко: нынешний глава государства больше настроен на конструктив, правда, неясно, насколько далеко он сможет в этом продвинуться.

«Россия свою позицию не меняла, всё упирается в безальтернативность Минских соглашений, Зеленский же хочет провести ревизию этих договоренностей. Я думаю, ключевые позиции будут уже на следующей встрече в апреле в «нормандском формате», после которой станет ясно, есть ли вообще хоть какой-нибудь прогресс», — рассказал политолог.

В целом же, по его прогнозам, до докризисного уровня 2013 года отношения Киева и Москвы в обозримом будущем не поднимутся.

«Если с Донбассом еще теоретически можно прийти к общему знаменателю, то по вопросам Крыма я так вижу, что точек для соприкосновения нет. Поэтому не будет и полноценной нормализации.

Но возможен здоровый прагматизм, экономическая целесообразность. Например, вернуться к прямым закупкам газа из России, что поможет Зеленскому снизить коммунальные тарифы, чтоб его рейтинг не сильно падал.

Но я очень сомневаюсь, что Зеленский поедет на парад в Москву на 9 мая. Он к таким шагам не готов, более того, на Украине есть небольшая, но организованная внутренняя фронда, которая во всех его действиях видит какое-то предательство. Так что Зеленский пытается "проскочить между капелек", чтобы сохранить такую двойственную позицию», — подытожил Молчанов.