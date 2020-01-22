На Украине 22 января отмечается День соборности, который официально был учрежден в 1999 году. Приурочен он к так называемому «Акту Злуки» - провозглашения объединения самопровозглашенных украинских республик УНР И ЗУНР в 1919 году. Пользователи соцсетей активно обсуждали не столько сам праздник, сколько его современное политическое наполнение

Традиционно в такие дни руководители Украины в своих поздравлениях крайне пафосно расписывали стремление украинцев к единству и проводили множество исторических параллелей с сегодняшним днем. В целом не стал отходить от этого ритуала и Владимир Зеленский, вот только содержательная часть его поздравления с Днем соборности выглядела несколько странно.

В своем видеообращении глава государства констатировал, что шанс на создание объединенной страны в 1919 году был быстро утрачен из-за «амбиций тогдашних политиков», помешавших единству в делах, а не только на словах. И этот исторический урок, по его словам, побуждает украинцев быть едиными и сильными, а поэтому современное украинское общество должно отбросить споры о прошлом и объединиться вокруг таких ценностей, как добродетель, порядочность, воспитанность, толерантность и другие. В развитие мысли о том, кто должен воплотить эти устремления в жизнь, Зеленский на своем примере обрисовал образ «идеального» украинца:

«Не еду на красный, правильно паркуюсь, никогда не сажусь за руль навеселе. Забочусь об окружающей среде. Учусь критически мыслить. Я украинец, потому что мы лучшие в спорте, науке, в IT. Я веду здоровый образ жизни. Учу иностранные языки. Поддерживаю равные возможности для реализации мужчин и женщин. Уважаю права представителей всех национальных меньшинств и всех религий», — перечислил Зеленский черты, присущие «идеальному» украинцу.

Под конец Владимир Зеленский не удержался от парафраза великого Мартина Лютера Кинга «У меня есть мечта» (I have a dream). Глава государства подчеркнул, что у украинцев всегда была мечта — «со временем стать первыми» в современном мире.

Однако такой пафос президента явно не разделяли пользователи украинского сегмента Facebook.

Так, экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш на своей странице в соцсети отметила, что о настоящей соборности в украинском обществе можно будет говорить только тогда, когда разность взглядов и точек зрения будет однозначной ценностью. Лукаш: Украине до соборности еще очень далеко © Facebook, Елена Лукаш | Перейти в фотобанк

«Соборность — это гармония совместного и уважительного человеческого общежития. Это когда разность — ценность. Это когда за разность не проклинают и не убивают. Это не принуждение и навязывание, не создание лживого единодушия и единомыслия.

Соборность — это сила, величие и единство во множестве и разнообразии. Нам до соборности…. очень далеко», — утверждает она.

Весьма схожей точки зрения придерживается один из лидеров «Союза левых сил» Максим Гольдарб, который убежден, что праздник соборности Украины обретет смысл только тогда, когда у чиновников во власти сложится государственное мышление, а объединяющей идеей станет реальное развитие экономики и немедленное прекращение войны в Донбассе. Гольдарб: Для того чтобы была соборность и единение, одних лозунгов и мифов мало © РИА Новости, Екатерина Чеснокова

«Нет никакой соборности, не говорите чушь, не обманывайте сами себя, это миф. Такой же миф, как и «независимость» Украины сегодня, как «развитие» экономики, как «счастливые» люди, как «Путин нападэ» и «Украина — едына краина».

Мы разные совершенно, и эта разность усугублена и вскрыта и по месту разреза посыпана солью. Мы живем в наборе мифов и, боясь открыть глаза, отметаем очевидную правду: правду войны одних украинцев против других; правду взаимного неприятия духовных, ментальных, исторических ценностей; правду нарастающей ненависти к насаждаемому насильно языку и чужим, ненавистным большинству украинцев «героям»; правду дикого расслоения общества на ооооочень богатое суперменьшинство и безумно бедное супербольшинство», — подчеркивает политик.

Он напоминает, что вся новейшая история Украины, и особенно последние годы, демонстрирует тот факт, что запад страны не понимает и не слышит восток, тот, в свою очередь, отвечает взаимностью.

«Для того чтоб была соборность, единение, одних лозунгов и мифов мало, им никто не поверит уже, машина разрыва запущена несколько лет назад. Нужна воля, государственное мышление и подход для устранения перечисленных факторов, жестокое подавление любых фашиствующих проявлений, а не заигрывание с ними, запуск объединяющей идеи — экономики, как вариант, и немедленное прекращение войны», — убежден Гольдарб.

Корни нынешних политических противоречий, безусловно, лежат в историческом прошлом самого события, которое официальная власть вознесла как общенациональных праздник. Суть несостоятельности данного исторического мифа на своей странице вскрыл украинский журналист, социолог, активист правозащитного движения Андрей Манчук. Манчук: Под звуки усилившихся обстрелов Донбасса Киев говорит о соборности Украины © А. Манчук

«Что такое день соборности Украины? Это союз между бежавшим из Львова правительством ЗУНР и правительством УНР, которое бежало из Киева через две недели после провозглашения этого акта.

Впоследствии Петлюра предал своих западноукраинских соратников, отдав Галичину и Волынь Пилсудскому взамен на возможность поучаствовать в польской оккупации Киева. А лидеры ЗУНР официально денонсировали этот договор, предав Петлюру анафеме.

Именно это событие празднует сегодня украинская власть под звуки усилившихся обстрелов Донбасса, которые громче всего говорят нам о соборности Украины», — рассказал Манчук.

На то, что современные украинские политики ведут себя точно так же, как их предшественники более века назад, указывает общественный деятель, глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко. Он убежден, что в официальной трактовке Дня соборности, или «злуки» УНР и ЗУНР, заложены те же подходы, которые в 1919 году привели к быстрому краху «объединенной Украины», а в наше время вылились в вооруженный конфликт в Донбассе. Скубченко: В официальной версии Дня соборности нет места истории юго-востока и Донбасса © Facebook, Александр Скубченко

«Зеленский поздравил с днём соборности и пафосно призвал к единству. Просто напомню, что «злука» (воссоединение — ред.) была между самопровозглашёнными УНР (Украинская народная республика) и ЗУНР (Западно-украинская народная республика). Юго-восток провозгласил тогда ДКР, на которую УНР пошла войной.

О каком единении говорит Зеленский, если в его версии истории нет места истории юго-востока и Донбасса, если спустя сто лет ничего не изменилось: наследники УНР пошли войной на наследников ДКР? Когда дойдёт уже, что УНР — это без юго-востока, без Донбасса. С такой риторикой Украина никогда единой не станет», — убежден он.

Эту мысль продолжает бывший депутат Верховной Рады Украины Владимир Олейник. Украинский политик призвал Зеленского не только мечтать, но и работать © РИА Новости, Алексей Куденко

«В последнее время, когда говорят, давайте мы будем праздновать День соборности, объединения, я спрашиваю, а на какой почве, на каком фундаменте?

Если на почве ненависти друг к другу, так какое же это объединение: если у нас там в Украине разделяют по вопросам языка, культуры, веры. А это не самая лучшая почва и фундамент для объединения», — подытожил политик.

Рассуждения пользователей соцсетей закономерно венчает несложный вывод, что День соборности, основанный на крайне сомнительной исторической основе и культивирующийся официальной властью как один из главных государственно образующих мифов современной Украины, не воспринимается украинским обществом как таковой. При всей пафосности торжеств по случаю дня соборности и демонстративного единства, даже в речи президента просматривается путаница идеологических установок, что же ожидать от рядовых граждан страны.