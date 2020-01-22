Элемент государственного герба Украины – трезубец – стал для британцев «символом двойного назначения»: Антитеррористическое управление Великобритании отнесло его к графическим изображениям, связанным с экстремизмом. В Киеве от этой новости впали в истерику

После того как фотографии из нового британского полицейского пособия по антитерроризму появились 17 января в «The Guardian», посольство Украины в Великобритании, заявив официальный протест, потребовало убрать государственный символ из «черного» списка и принести официальные извинения. Включенную в ту же брошюру символику полка «Азов», действующего в структуре МВД Украины, дипломаты предпочли не упоминать, чем вряд ли обрадовали украинские радикальные круги. В МИД Украины с требованием посольства солидаризовались, заявив, что увязывание «тризуба» с экстремизмом «оскорбляет чувства миллионов людей в Украине и за ее пределами».

В Национальном антитеррористическом управлении Великобритании беспокойство дипломатов услышали, но ответили весьма уклончиво, менять же что-либо в своих инструкциях по сути отказались. Представитель ведомства Хейдон указал, что в подготовленном его коллегами пособии приводятся символы, не связанные с экстремизмом и терроризмом, само же оно предназначено для очень конкретной внутренней аудитории. «Мы выпускаем различные пособия, помогающие сотрудникам полиции и нашим коллегам по борьбе с терроризмом принимать информированные решения, — сообщил он. — В документе четко указано, что многие из групп знаков и символов не представляют собой интерес с точки зрения борьбы с терроризмом, и членство в этих организациях никоим образом не является правонарушением. Иные предположения не приносят пользы и вводят в заблуждение». Трезубец и свастика. За что государственный герб Украины попал в список экстремистских символов Великобритании © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

В правительстве Британии к инциденту отнеслись внимательно, разделив опасения украинской стороны и сочтя нужным принести извинения. Их озвучил спикер Кабинета Бориса Джонсона. «Мы сожалеем по поводу оскорбления, причиненного появлением украинского «тризуба» в наглядном пособии британской полиции. Как уже заявляли в полиции, в этом документе четко указано, что много символов, приведенных в нем, не представляют интереса в борьбе с терроризмом», — заявил он.

Посольство Великобритании в Украине тоже включилось в дискуссию, выразив сожаление в связи с тем, что украинский тризуб попал в список экстремистских символов. Свою позицию дипломаты сообщили на странице посольства в "Фейсбук": «Британские власти глубоко уважают официальные символы украинской государственности, включая флаг, герб и гимн Украины. Мы признаем, что трезубец… имеет конституционную, историческую и культурную ценность для народа». О символике «Азова» в заявлении, понятное дело, не упоминается. Павел Рудяков. Биографическая справка © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

Впрочем, извинения — извинениями, но место в списке символов, при виде которых британские полицейские должны повышать бдительность, за тризубом сохранится. Эти опасения разделяют и дипломаты, и министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко. После всех извинений британской стороны на странице украинского посольства в Великобритании в Twitter появилась запись: «И все же мы не получили четкого ответа на простой вопрос: будет ли трезубец, конституционный национальный символ и герб Украины, исключен из пособия по экстремизму. Ждем дальнейших разъяснений от британской стороны».

В этой истории, как в капле воды, отразилась одна из дилемм современной Украины: государственная символика страны в некоторых случаях совпадает с символикой, имеющей за пределами Украины отрицательную коннотацию. Это касается не только символики, но и риторики, политики, что, однако, отдельная тема.

В сфере вооружения и военной техники используется термин: «изделия двойного назначения». Таковыми называют те вещи, которые могут использоваться как для войны, так и для мира. Тризуб как раз и превратился в символ «двойного назначения». С одной стороны, он украшает герб Украины, с другой — его охотно используют украинские радикалы, включая тех, кто не гнушается символики, соотносимой с нацистской. Никаких запретов на этот счет не существует.

Если учесть, что в последние годы наблюдались случаи, когда государство брало под свою защиту лиц, использовавших тот же трезубец не по прямому назначению, а в качестве знака радикальной идеологии, то история окажется еще более запутанной. Упорное молчание всех без исключения представителей Украины по поводу символики «Азова», оказавшейся в британском пособии вместе с трезубцем, в этом плане очень показательно. Киеву хорошо известно, что проблема существует, но обсуждать ее киевские чиновники панически избегают. Должность дороже! «Коктейли Молотова», руны СС и свастика. Кто поджигает православные храмы на Украине © s13.stc.all.kpcdn.net

В любом случае в связи с инцидентом стоило бы призадуматься. Например, над проблемой двойных стандартов в отношении государства Украина. История с трезубцем в Британии однозначно указывает на то, что в Европе, да и в мире тоже, к Украине стали относиться как к «серой зоне» или, если хотите, «дикому полю». То, что творится внутри этой «зоны», Европу мало интересует: дикари пусть делают что хотят, что с них взять? Когда же Украина оказывается участницей событий и процессов вне ее собственного пространства, к ней применяются те же правила и требования, что и ко всем остальным. И отвечает Украина этим международным правилам не всегда.

По действующему законодательству международные законы обладают приоритетом по сравнению с законами украинскими. В ситуации, о которой идет речь, этот принцип не соблюдается. Киев требует, чтобы все вокруг плясали под его дудку. Пока еще эта тактика работает. Долго ли продлится это украинское счастье? Прогнозы — дело неблагодарное. Но, думаю, в данном случае ответ на этот вопрос лежит на поверхности: недолго, совсем недолго.