Ранее Путин назвал «сволочью и антисемитской свиньей» посла Польши в Германии времен Второй мировой войны Юзефа Липского, который пообещал поставить памятник Адольфу Гитлеру за высылку евреев в Африку.
Глава государства также отметил, что приравнивать коммунизм к нацизму неприемлемо, и пообещал написать статью на тему Второй мировой войны к 75-летию Победы, в которой будет подробно рассказано о предшествующих ей событиях, а также о действиях Польши и роли советских войск в военное время.
Статья польского премьер-министра, по мнению Вишнёвского, вписывается в ситуацию нарастающей с обеих сторон агрессии, которой еще никогда не было в нынешних польско-российских отношениях, когда обе стороны занимаются манипуляциями на столь болезненную тему.
В частности, привел пример публицист, премьер Моравецкий повторяет традиционный для польской историографии тезис о том, что СССР якобы помогал нацистской Германии, что он не может считаться освободителем, а победа над нацизмом якобы означала новую трагедию для Польши и других стран Восточной Европы.
Однако, по мнению журналиста, политик уходит от истины, заявляя в статье, что приход СССР лишил Польшу шанса на нормальное экономическое развитие: ведь если бы «экономически развитая» страна выглядела так, как выглядела несправедливая, классово расслоенная и вовсе не демократическая межвоенная Польша, то здесь действительно трудно говорить о «нормальности».
«И да, ПНР — это период сталинизма с очевидными преступлениями, но и времена уже не тоталитарные, восстановление страны из руин, развитие польской промышленности, появление социальных лифтов для миллионов людей. Да, говорить именно о миллионах здесь совершенно уместно», — пишет Вишнёвский.
Моравецкий, продолжил публицист, повторяет тезис о том, что именно пакт Молотова—Риббентропа проложил путь к началу Второй мировой войны, хотя, как историк по образованию, он должен прекрасно знать, что история — это процесс, а не последовательность отдельных событий.
Также, отмечает Вишнёвский, польский премьер манипулирует фактами, утверждая, что только экономическое сотрудничество с СССР помогло обеспечить военную мощь гитлеровской Германии, хотя известны факты плодотворного сотрудничества Германии и капиталистических держав Запада не только до войны, но и во время военных действий.
Моравецкий, по мнению публициста Вишнёвского, также говорит полуправду о польско-еврейских отношениях во время войны и оккупации, хотя исторические источники показывают, что они были полны не только героизма, но и подлости, преступлений и предательства.
Естественно, пишет журналист, что статья польского премьера вызвала очень сильную реакцию в России, а некоторые комментаторы стали заявлять, что будто бы Иосиф Сталин был прав, организовав убийство в Катыни.
По его прогнозу, все это нагнетание взаимных обвинений чревато тем, что Россия введет персональные санкции против польских политиков, а Варшава станет наказывать польские компании за сотрудничество с российскими предприятиями.
«Самыми крупными жертвами этой историографической войны будут настоящие польские герои — те, кто сражался за Померанский вал и захватил Берлин. Польские власти давно выбросили их на обочину, внушая обществу, что они с неправильной стороны шли на Берлин, что не с чего быть счастливыми», — подчеркнул Вишнёвский.
При этом есть все основания прогнозировать, рассуждает он, что несмотря на якобы дружбу западных стран с Польшей, их дружба может оказаться не так сильна, как желание заработать на сделках с Россией, в результате чего польская сторона останется без союзников.
Нет никаких причин, по которым общество должно платить за войны, которые ведут польские элиты не в польских интересах, поэтому нужно завершить этот фестиваль ненависти с обеих сторон, подытожил Вишнёвский.