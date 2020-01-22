Главный редактор польского левого издания «Страйк» Мачей Вишнёвский 22 января в публикации «Время остановиться» изложил свой взгляд на статью премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, опубликованную на сайте Politico.eu в ответ на жесткие заявления президента РФ Владимира Путина о роли Польши во Второй мировой войне

Конрад Рэнкас: «Нельзя злоупотреблять обвинениями в антисемитизме и соучастии в Холокосте» © vk.com, Конрад Ренкас Юзефа Липского, который пообещал поставить памятник Адольфу Гитлеру за высылку евреев в Африку.

Глава государства также отметил, что приравнивать коммунизм к нацизму неприемлемо, и пообещал написать статью на тему Второй мировой войны к 75-летию Победы, в которой будет подробно рассказано о предшествующих ей событиях, а также о действиях Польши и роли советских войск в военное время.

Статья польского премьер-министра, по мнению Вишнёвского, вписывается в ситуацию нарастающей с обеих сторон агрессии, которой еще никогда не было в нынешних польско-российских отношениях, когда обе стороны занимаются манипуляциями на столь болезненную тему. Мачей Вишнёвский: «Ни один народ не был «белым и пушистым» в трудные моменты истории» © facebook.com/maciej.wisniowski.399

В частности, привел пример публицист, премьер Моравецкий повторяет традиционный для польской историографии тезис о том, что СССР якобы помогал нацистской Германии, что он не может считаться освободителем, а победа над нацизмом якобы означала новую трагедию для Польши и других стран Восточной Европы.

Однако, по мнению журналиста, политик уходит от истины, заявляя в статье, что приход СССР лишил Польшу шанса на нормальное экономическое развитие: ведь если бы «экономически развитая» страна выглядела так, как выглядела несправедливая, классово расслоенная и вовсе не демократическая межвоенная Польша, то здесь действительно трудно говорить о «нормальности».

«И да, ПНР — это период сталинизма с очевидными преступлениями, но и времена уже не тоталитарные, восстановление страны из руин, развитие польской промышленности, появление социальных лифтов для миллионов людей. Да, говорить именно о миллионах здесь совершенно уместно», — пишет Вишнёвский.

Моравецкий, продолжил публицист, повторяет тезис о том, что именно пакт Молотова—Риббентропа проложил путь к началу Второй мировой войны, хотя, как историк по образованию, он должен прекрасно знать, что история — это процесс, а не последовательность отдельных событий.

Также, отмечает Вишнёвский, польский премьер манипулирует фактами, утверждая, что только экономическое сотрудничество с СССР помогло обеспечить военную мощь гитлеровской Германии, хотя известны факты плодотворного сотрудничества Германии и капиталистических держав Запада не только до войны, но и во время военных действий.

Польский историк описал, что было бы, если бы СССР ушел из Польши в 1945 году © РИА Новости, Алексей Букчин | Перейти в фотобанк

Естественно, пишет журналист, что статья польского премьера вызвала очень сильную реакцию в России, а некоторые комментаторы стали заявлять, что будто бы Иосиф Сталин был прав, организовав убийство в Катыни.

По его прогнозу, все это нагнетание взаимных обвинений чревато тем, что Россия введет персональные санкции против польских политиков, а Варшава станет наказывать польские компании за сотрудничество с российскими предприятиями.

«Самыми крупными жертвами этой историографической войны будут настоящие польские герои — те, кто сражался за Померанский вал и захватил Берлин. Польские власти давно выбросили их на обочину, внушая обществу, что они с неправильной стороны шли на Берлин, что не с чего быть счастливыми», — подчеркнул Вишнёвский.

При этом есть все основания прогнозировать, рассуждает он, что несмотря на якобы дружбу западных стран с Польшей, их дружба может оказаться не так сильна, как желание заработать на сделках с Россией, в результате чего польская сторона останется без союзников.

Нет никаких причин, по которым общество должно платить за войны, которые ведут польские элиты не в польских интересах, поэтому нужно завершить этот фестиваль ненависти с обеих сторон, подытожил Вишнёвский.