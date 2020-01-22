В среду, 22 января, на Международный экономический форум в Давосе прибыл президент Украины Владимир Зеленский. Однако еще до его прибытия украинцы успели «прославиться»

В четверг, 23 января, в Давосе состоится «Украинский завтрак».

«Фарид Закария, ведущий программы Fareed Zakaria GPS, CNN выступит модератором дискуссии с участием Дэвида Рубенштейна, соучредителя и со-исполнительного председателя правления Carlyle Group, Роберта Шиллера, профессора экономики Йельского университета, Билла Форда, исполнительного директора General Atlantic, Джареда Коэна, главного исполнительного директора Jigsaw, а также Олега Сенцова. В качестве почетного спикера ожидается премьер-министр Украины Алексей Гончарук», — анонсировал мероприятие Фонд Виктора Пинчука. Депутаты Рады не поделили места в самолете в Давос — СМИ © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

В этом году темой дискуссии станет «Украина-2020 — новая реальность, новый нарратив, новые вызовы».

В соцсетях уже высмеяли присутствие на форуме Сенцова — всё-таки, хотя он и общественный деятель, но никакой не экономист. Тем временем украинцы уже успели попасть в ряд скандалов, связанных с форумом.

Скандальный полёт

Одним из самых громких стал скандал с массовым посещением Давоса представителями партии власти. Снимок из самолета у себя в Facebook перепостил политолог Виктор Уколов.

«Зеленский решил удивить инвесторов в Давосе количеством чиновников. Кроме президента и правительства, в Давос летят несколько десятков нардепов правящего монобольшинства. Сомнительная практика. Особенно с точки зрения налогоплательщиков. Швейцария и так не дешевая, а Давос в эти дни просто безумно дорогой», — прокомментировал он фотографию.

При этом Уколов напомнил и о недавнем скандале с прослушкой в Кабинете министров Украины, а также о высказываниях некоторых членов украинского правительства. Депутаты Рады не поделили места в самолете в Давос — СМИ © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

«Самое интересное, что возглавляет делегацию президент, у которого, по словам премьера, в голове пустота, причем о себе руководитель украинского правительства заявил, что он профан в экономике, и с ними министр экономики, который называл себя дебилом — все вместе они будут просить деньги для Украины», — отметил Уколов.

Бывший народный депутат Елена Бондаренко тоже оказалась не в восторге от состава делегации в Давосе.

«В Давос от Украины поехал детский сад. В пустых головах — слайды и жвачки. Представляю, какими глазами на них там будут смотреть матерые, съевшие собаку финансовые магнаты, транснациональные функционеры и просто профессиональные авантюристы. Это ж какая легкая добыча! Ну а этим детям лишь бы покататься, поселфиться…» — написала она в Facebook.

Тем временем в Давосе к нашествию украинцев хорошенько подготовились.

«Помните, в прошлом году был скандал, когда один кандидат в президенты намутил себе и друзьям с десяток знаменитых давосских синих шапок? Тогда их можно было брать беспрепятственно, сколько совесть позволит. В этом году приставили специального человека, который выдаёт одну шапку на руки. Ну хоть чему-то мы буржуев научили. Игорь Шевченко, на тебя брать?» — опубликовал фотографию из Давоса политолог и ведущий телеканала «Прямой» Тарас Березовец.

Так он напомнил о прошлогоднем скандале, когда один из кандидатов в президенты — Игорь Шевченко — не только взял одну из бесплатно раздаваемых в Давосе шапок для себя, но и на следующее утро запасся ими для друзей. Шевченко похвастался этим поступком в соцсетях, чем вызвал негодование и стыд украинцев.

Однако за мелкими скандалами никто не забывает задавать и главный вопрос: зачем вообще президент, члены правительства и народные депутаты не самой богатой страны отправляются в Швейцарию?

А есть ли смысл?

Президент США Дональд Трамп вряд ли будет встречаться в Давосе со своим украинским коллегой. Более того, он даже не знал, что в Швейцарии окажется Владимир Зеленский.

«Я не знал, что он здесь. Я не думаю, что это (встреча — Ред.) запланировано», — заявил он в комментарии изданию The Wall Street Journal.

Впрочем, встретиться с Зеленским Трамп не прочь. Давос и ныне там. Увлекательные приключения членов украинских делегаций на международном форуме © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

«Я думаю, он реально хороший парень», — охарактеризовал американский президент своего украинского коллегу.

Собственно, Трамп и спас форум в этом году. В прошлом году Давос он не посетил. Не было тогда на форуме и президента Франции Эммануэля Макрона, а также российского президента Владимира Путина, что актуализировало вопрос о смысле встреч в Швейцарии. Но даже сегодня, когда на форуме присутствует американский президент, многие эксперты считают это мероприятие протокольным, но не значимым.

«В Давосе началась ежегодная экономическая конференция, хотя уже много лет у меня лично язык не поворачивается назвать ее «экономической». Уже много лет Давос демонстрирует лишь политические «понты» и приобрел вид советской «научно-практической конференции по научному коммунизму».

Вопросы, которые ставит Давос, никогда не бывают ни актуальными, ни экономическими. То сборище социалистических политиков и финансирующих их денежных мешков волнуют вопросы «моральности высоких доходов», то их вдруг интересуют чисто научные вопросы климатических изменений, то «давосники» кликушествуют по поводу роли женщин и недостаточного их количества в правительствах и директоратах компаний. И все это, так или иначе сваленное в кучу, называется Давосским экономическим форумом», — отмечает израильский политолог Соломон Манн.

Впрочем, даже те, кто считают, что Форум — знаковое событие в жизни мира — недоумевают, зачем туда отправился украинский президент, который в экономике, мягко говоря, не разбирается.

«Ну ты чего, ты вообще будешь понимать, о чем там речь будет идти? Когда ты прочитаешь, что тебе напишут, и тебе будут хлопать, ты не будешь ощущать себя не на своем месте? Ты зачем туда едешь? Я думаю, что это плохой знак… Нечего тебе делать там, в Давосе», — отметил политолог Михаил Погребинский.

По его мнению, Зеленскому и премьеру Гончаруку, который сам сказал, что он профан в экономике, нет смысла находиться в одном помещении с президентом США и другими людьми, которые реально разбираются в бизнесе и финансах.

В общем, участие в Давосском форуме не прибавит очков Зеленскому на Украине, какой бы красивой и продуманной ни была его речь в Швейцарии.