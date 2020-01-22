В ходе обсуждения регламента судебного процесса в рамках импичмента демократы предложили поправки, предусматривающие предоставление Белым домом и Госдепартаментом документов по Украине, но сенаторы-республиканцы заблокировали запрос. Таким образом, однопартийцы президента США Дональда Трампа получили право самостоятельно устанавливать правила игры

Вечером 21 января Сенат приступил к рассмотрению дела об импичменте президента по существу.

Для начала сенаторам предстояло проголосовать по резолюции, устанавливающей порядок проведения судебного процесса. Документ предполагает несколько этапов разбирательства: сначала свою позицию представят управляющие импичментом — семь конгрессменов-демократов, исполняющих роль обвинителей (ориентировочно 22 и 23 января), а затем — адвокаты президента (24 и 25 января), у каждой стороны будет на это по 24 часа чистого времени в течение двух рабочих дней; затем 16 часов отводится на то, чтобы сенаторы через председателя Верховного суда США, который руководит процессом, передали свои вопросы, а стороны ответили на них (планируется, что это произойдёт 27 и 28 января); вопрос о вызове свидетелей и предоставлении дополнительных материалов по делу будет решаться на голосовании. В случае положительного решения свидетели дадут показания под присягой в письменном виде, после чего выступят в Сенате. После этого сенаторы проведут консультации за закрытыми дверями, стороны выступят с заключительной речью, а точку в процессе поставит итоговое голосование сенаторов по двум статьям обвинения. Держись, я скоро буду! Война компроматов между США и Украиной выходит на дипломатический уровень © AP, Senate Television via AP | AP, Senate Television via AP | Перейти в фотобанк

Демократы, естественно, раскритиковали предложенный им проект резолюции, заявив, что он отражает позицию республиканцев, которые пытаются скрыть все обстоятельства дела и провести процесс как можно скорее, не прибегая к допросу свидетелей, хотя на судебном процессе по импичменту президента-демократа Билла Клинтона в 1998-1999 годах они давали показания, а сам глава государства предоставил запрашиваемые документы.

«Резолюцию хранили в секрете вплоть до дня накануне разбирательства. Теперь, когда её раскрыли, понятно почему. Правила Макконнелла, судя по всему, разработаны президентом Трампом для президента Трампа. Резолюция Макконнелла приведёт к поспешному процессу с малым количеством свидетельств во мраке ночи», — сказал на заседании Сената лидер демократического меньшинства Чак Шумер.

Он сообщил, что предложит внести в документ несколько поправок, в том числе приобщить к судебному разбирательству документы Белого дома, связанные с обвинениями против президента.

Стороне защиты президента тоже было что предъявить демократам. Адвокат Джей Секулов раскритиковал оппозицию за то, что в ходе процедуры импичмента в Палате представителей не рассмотрели все юридические аспекты. Он также напомнил, что конгрессмены отказали в проведении перекрёстного допроса свидетелей и в присутствии в зале юристу президента, а затем, проголосовав за импичмент ещё 18 декабря, 33 дня тянули с передачей дела в Сенат.

Этот тройной фактор нарушает Конституцию США, подчеркнул Секулов и добавил, что демократы переключились на украинскую тематику после того, как не смогли доказать сговор Дональда Трампа с Россией во время президентской кампании 2016 года.

В свою очередь, юрисконсульт Белого дома Пэт Чиполлоне, возглавляющий команду адвокатов президента на судебном процессе в Сенате, сказал, что оппозиция запугивала свидетелей тем, что обвинит их в препятствии расследованию Конгресса, а истинная её цель заключается не в досрочном отстранении Трампа от власти, а в исключении возможности его участия в ноябрьских выборах.

«Они вам этого не скажут. У них кишка тонка прямо заявить об этом, но это именно то, ради чего они здесь», — заявил он.

Партийный принцип превыше всего

Одна из поправок к резолюции о регламенте судебного процесса, которую внесли демократы, представляла собой запрос на предоставление Белым домом документов, касающихся Украины, а именно: информации о приостановке военной помощи Киеву, документы и записи всех телефонных разговоров и встреч Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским с 1 января 2019 года до настоящего времени, материалы обо всех расследованиях, касающихся Украины и затрагивающих бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына Хантера, входившего в совет директоров энергетической компании Burisma. Демократы сами попали в ловушку, устроенную для Трампа © AP, John Bazemore | AP, John Bazemore | Перейти в фотобанк

По итогам голосования Сенат отклонил эту поправку: 53 республиканца высказались против, за — 45 демократов и двое состоящих с ними в коалиции независимых сенаторов. Впрочем, такой исход был ожидаем.

Комментируя инициативу стороны обвинения, заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли указал на абсурдность ситуации: этот запрос адресован юрисконсульту администрации президента Пэту Чиполлоне, который возглавляет сторону защиты, а передача секретных документов по Украине автоматически лишит его права представлять Трампа на судебном процессе в Сенате.

Потерпев поражение, демократы не остановились и подали проект поправки с таким же текстом, но уже в отношении Госдепартамента, однако исход был аналогичен: 47 за, 53 против.

Голосование по резолюции о регламенте судебного процесса снова подтвердило, что сенаторы придерживаются партийного принципа. Таким образом, 53 голосами верхняя палата Конгресса утвердила предложенный Митчем Макконнеллом порядок.

Теперь 22 января демократы-обвинители должны предоставить все документы по импичменту до 9.00 (17.00 мск), а адвокаты президента — ответить на них до 11.00, после чего в 13.00 начнётся отсчёт 24 часов чистого времени для обеих сторон на представление своей позиции.