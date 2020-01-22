Для СМИ на Украине могут наступить по-настоящему тяжелые времена, а инструментом давления на них станут новые государственные органы, считают украинские эксперты. И что любопытно, такую жизнь СМИ устроили как раз те, кто работал в медиа и хорошо знает их проблемы изнутри

Все это может случиться, если Верховная Рада примет законопроект Министерства культуры, молодежи и спорта о противодействии дезинформации и проект № 2693 «О медиа», написанный комитетом ВР по гуманитарной и информационной политике. О последнем издание Украина.ру уже писало.

17 января министром культуры Владимиром Бородянским (бывший медиаменеджер, председатель правления ММЦ СТБ, одной из ведущих медиакомпаний Украины) был официально представлен проект. Автор издания Украина.ру уже проанализировал его.

Главное во всей этой истории то, что эти законы создаются по распоряжению президента Владимира Зеленского и согласованию с ним. Эксперты недоумевают: кто подсказал лидеру государства такую идею? Ведь с принятием этих документов свобода слова в Украине реально закроется.

При Сталине такого не было

Председатель правления Национальной ассоциации украинских медиа Татьяна Котюжинская напомнила, что последнее жесткое регулирование медиасферы было в сталинские времена, когда генсек предложил внедрить творческие союзы. «Эти творческие союзы, созданные в 1930-х годах, и то были более демократичными, чем то, что сейчас предлагается министерством. Тогда творческие работники сами собирались в творческие союзы, а сейчас предполагается, что организации будут определять профессионализм журналиста», — посетовала юрист.

Так, еще не пронумерованным проектом закона Минкульта вводится должность уполномоченного и институт «смотрящих» за информпространством. Ведь именно он будет диктовать, что есть дезинформация, а что ею не является. В помощь им создадут гражданское формирование, которое будет определять, имеет ли право журналист называться профессиональным или нет.

«В этой части проект прямо противоречит Конституции. Согласно ст.36 Конституции, все гражданские организации имеют равный статус, и ни один гражданин не может быть наделен дополнительными правами или ограничен в правах в связи с тем, что он является или не является членом какой-либо организации», — прокомментировала эксперт.

Также и функции уполномоченного «по цензуре» не отвечают главному закону Украины. Любой уполномоченный органа государственной власти работает исключительно в функциональных пределах, которые Конституция предоставляет госоргану.

Название документа следующее: «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения национальной информационной безопасности и права на доступ к достоверной информации». И оно тоже антиконституционно. Ведь в нем говорится о доступе к достоверной информации, тогда как Конституция в ст.34 обеспечивает право украинцев на просто любую информацию. И решать уже только человеку, какие данные достоверные. СМИ на Украине: При Порошенко "душили" и сажали, при Зеленском сделают то же самое, но по закону © пресс-служба президента Украины / Микола Лазаренко | пресс-служба президента Украины / Микола Лазаренко | Перейти в фотобанк

Ослушаться и обанкротиться

Более того, уполномоченный по фейкам, если ему не понравится новость или сообщение в эфире, сможет потребовать от редакции снять новость или опровергнуть сообщение и таким образом втянет издание в судебный процесс. Оно, в свою очередь, будет вынуждено изыскивать средства на отстаивание правды и в итоге может разориться.

«Редакция может ослушаться уполномоченного, но тогда он пойдет в суд, и редакция будет с ним судиться — тратить деньги на адвокатов и оплачивать судебный сбор. На редколлегию, таким образом, будет осуществляться финансовое давление. И сколько исков может выдержать редакция, непонятно. Так можно обанкротить СМИ или сделать его более лояльным к власти», — сказал секретарь Национального союза журналистов, главред агентства «Украинские новости» Денис Иванеско. По его мнению, первыми под ударом окажутся журналисты-расследователи, так как добытые ими данные о каком-нибудь высокопоставленном лице могут быть признаны дезинформацией.

Тревожит Иванеско и то, что журналисты по законопроекту разделятся на два сорта — профессиональных и непрофессиональных. Профессионалами будут считаться члены Ассоциации профессиональных журналистов (АПЖ). Секретарь НСЖ считает, что члены АПЖ будут лояльны к власти, поскольку согласятся добровольно пройти все процедуры по сертификации и лицензированию.

Это значит, что Ассоциация будет ручная, провластная и будет бороться с независимыми СМИ. Здесь стоит упомянуть законопроект «О медиа», где предусмотрена кара за самиздат, то есть за отсутствие лицензии. Сначала штраф от 5 до 10 тыс. гривен (12,5 — 25 тыс. руб.) с конфискацией. Хотя журналистика в стране никогда не лицензировалась и не регистрировалась, а работает по принципу самоорганизации. И при этом, согласно Конституции, свобода доступа к информации не может быть ничем ограничена (в том числе и лицензированием).

«Главным критерием отбора в Ассоциацию, я думаю, будет лояльность к власти — готовность не критиковать ее или не быть достаточно критичным. Они сохранят за собой законодательную защиту прав журналистов — ст. 171 УК и другие его четыре статьи, которые защищают журналистов в случае атак, угроз или препятствовании журналистской деятельности. «Простые» журналисты будут приравнены к обычным гражданам и по сути будут лишены такой возможности. Им также перекроют доступ к аккредитации в парламент», — предвещает главред.

Также, заметил Иванеско, Минкульт хочет ввести систему электронного доверия к СМИ, так называемый «индекс достоверности». Только непонятно, зачем это нужно, ведь показатель доверия к изданию или телеканалу — это количество его аудитории.

Главный аргумент

Эксперты уже заранее знают, как отреагирует Запад на законы, контролирующие информационное пространство. Там их воспримут так же, как и проблемные законы о люстрации, языке и об образовании, которые нарушают Конституцию и права человека. В тех цивилизованных странах, с которых Украина вроде как берет пример, нет госстандарта новостей. Кстати, общемировыми стандартами для СМИ признаны нормы британской общественной и общенациональной вещательной корпорацией BBC. Но эти нормы разработаны советом корпорации, а не спущены сверху по распоряжению какого-либо властного органа.

На украинское государство в связи с введением и действием этого закона смело можно жаловаться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Аналитики и правозащитники уверены, что такие дела против государства будут по определению выигрышными.

Татьяна Котюжинская утверждает, что все это будет аргументом против Украины со стороны европейцев на ближайшей сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы, так как Киев в желании принять закон о дезинформации идет на нарушение конвенции СЕ по правам человека. А ведь украинская делегация приедет туда и вполне может поставить вопрос перед председателем о том, почему российские представители вернули себе в полном объеме свои функции в организации. Тогда как Украине нужно добывать заново утраченные позиции.

«Нам скажут, что закон о медиа будет направлен на экспертизу Совета Европы. Выводы будут негативные, это я вам точно могу сказать просто по нескольким параметрам. И образ Украины сразу же получится негативным», — предупредила правовед.

Кстати, в контексте борьбы с «российской агрессией» эти законы не помогают, а только тотально уничтожают собственную медиасреду, поэтому они тем более не нужны. Так, у Службы безопасности есть все возможности для подавления такой «агрессии» в газетах и на ТВ. Но, как подчеркнула Котюжинская, СБУ и ее эксперты «не могли доказать очевидных вещей посредством лингвистической экспертизы». Инквизиция для украинских журналистов © Facebook, Володимир Бородянський | Перейти в фотобанк

«Ее невозможно провести на протяжении двух лет — нет эксперта, — либо же лингвистическую экспертизу провели, но не так поставили вопрос, и привлечь к ответственности невозможно и так далее. Если действительно есть пропаганда войны, терроризма, законодательство позволяет привлечь к ответственности за это», — сообщила она.

Две реальности

Как бы то ни было, запреты и наложение штрафов на «неправильные» массмедиа запланированных результатов власти не дадут. В этом уверен политический обозреватель Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бизяев.

«Запретили у нас российские СМИ и социальные сети. Но по факту они не исчезли из нашего информационного поля. На «Одноклассниках», по последним данным, сидит 11% украинцев. Посмотрите, сколько в Киеве спутниковых тарелок. Бороться в XXI веке с распространением информации бессмысленно и бесполезно», — отметил аналитик.

За отказ СМИ предоставить структуру собственности, как предусматривает закон «О медиа», Нацсовет по телерадиовещанию имеет право наказывать средство массовой информации и публиковать исходящие данные. Однако Бизяев напомнил, что такой приказ и наказание за его невыполнение противоречит Конституции. Кстати, закон увеличит полномочия Нацсовета по ТВ и радио, что также антиконституционно.

Ко всему прочему в законопроекте попирается право на конфиденциальную информацию. В нем есть пункт об обязательном раскрытии персональных данных пользователей любых социальных сетей, онлайн-изданий, YouTube.

«Нарушение нацбезопасности и гостайны и СМИ — это не связанные между собой компоненты, мягкое и теплое. Но любое массмедиа на этом основании можно закрыть. Тогда мы будем иметь две реальности — настоящую и виртуальную. Это очень плохо закончилось для Советского Союза», — напомнил политолог.

Конституционный суд поможет

Законопроект «О медиа», считают в комитете Верховной Рады по гуманитарной и информационной политики, готов к принятию в первом чтении. Но Главное экспертное управление ВР утверждает, что проект нужно доработать, так как его положения не соответствуют Конституции.

Как сообщает Татьяна Котюжинская на своей странице в Facebook, авторы законопроекта советовались в закрытых рабочих группах с неизвестными общественности лицами. Документ представляется как «современный закон».

«В случае его принятия телевидение и радиовещание, печатные СМИ и информагентства, общественные местные вещатели и государственный Укринформ будут регулироваться этим законом. Общественный вещатель и иновещание почему-то и в дальнейшем будут регулироваться отдельными законами. Так же отдельно будут регулироваться деятельность и права журналистов, а также государственная поддержка СМИ (медиа)», — пишет юрист.

Тем не менее, даже если законы о СМИ и о дезинформации примут, найдутся депутаты, которые обратятся в Конституционный суд, который должен отменить эти акты. Практика КС дает основания на такие надежды.

Есть надежда и на то, что президент Зеленский наложит вето на эти законопроекты и отменит свой же указ, поняв, что вместо этого необдуманного решения лучше укреплять свободу слова и защиту журналистской деятельности. Плохие последствия от фейков сильно преувеличены.

«Все статьи, которыми планируют уголовно наказывать за недостоверную или неполную информацию, находятся в части гарантирования государственной безопасности — предлагаются изменения статей 110-114 УК. А ст. 115 — это убийство. Значит, ответственность за посягательство на госбезопасность считается более тяжелой, чем убийство. И ответ на то, каким образом дезинформация посягает на госбезопасность, найти будет очень сложно», — сказала Котюжинская.

Свобода же слова даст лучший ответ на борьбу с дезой. Ведь граждане будут доверять именно тем СМИ, которые открыто освещают деятельность власти. Есть такой социальный феномен под названием «эффект Барбары Стрейзанд», проявляющийся в более широком распространении данных при их цензуре. Политики и высокие руководители или не знают, или забыли об этом. Сами они не несут ответственности за ложь/дезинформацию, которую часто говорят. Вспомнить хотя бы все их невыполненные (предвыборные) обещания и действия на госслужбе.