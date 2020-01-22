Все три лидера собирались принять участие в Пятом всемирном форуме памяти Холокоста, который проводится 23 января в Иерусалиме и связан с 75-й годовщиной освобождения Освенцима. Однако продуктивный визит ожидает только Путина. Президенты Украины и Польши слова на форуме не получили, причём последний так обиделся, что отказался ехать

Понятно, что мероприятие в Иерусалиме не только историческое, но и политическое и должно показать роль Израиля в глобальной политике. Потому приглашение политических лидеров и предоставление им слова — тонкий политический ход.

Путин

Основания для приглашения Путина однозначные и с исторической, и с политической точки зрения.

Исторически нынешняя Россия является правопреемником СССР, а вклад Советского Союза в историческую память евреев и Израиля огромный.

Во-первых, СССР был государством, которое, в отличие от Российской империи, уравняло евреев со всеми другими национальностями. Более того, евреи играли важную роль в жизни советского государства с самого начала его существования. Гитлер видел в СССР государство, контролируемое евреями, и существует точка зрения, что «окончательное решение еврейского вопроса» было связано именно с этим моментом — массовое уничтожение евреев, начавшееся с Львовского погрома и Бабьего яра, было уничтожением именно советских евреев.

Во-вторых, Польшу вообще и Освенцим в частности освободила Красная армия. Против этого факта возражают только поляки, считающие Зыгмунта Берлинга и Войцеха Бевзюка (командиры 1-й Варшавской польской пехотной дивизии имени Тадеуша Костюшко) «оккупантами».

В-третьих, СССР сделал огромный вклад в создание еврейского государства.

Сначала речь шла о еврейской автономии в Крыму (вопрос этот запутанный и неоднозначный), позже была создана по сей день существующая Еврейская автономная область с центром в Биробиджане.

Позже Сталин поддержал создание государства Израиль и оказывал ему значительную политическую и военную поддержку. Например, авиация ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) получила в 1948 году благодаря посредничеству СССР производившиеся в Чехословакии истребители S-199 (модификация знаменитого «мессера» Bf.109).

В-четвёртых, Россия проводит политику исторической памяти, которая в наибольшей степени устраивает Израиль, — празднование Дня Победы, который стал главным российским праздником, систематическое осуждение фашизма и неонацизма (в том числе на уровне ООН).

Политически Россия является важнейшим геополитическим игроком на Ближнем Востоке. Причём в отличие от позднего СССР Россия поддерживает нормальные отношения и с Израилем, и с его политическими противниками (вроде Сирии и Ирана), оставаясь, таким образом, важнейшим посредником для стран Ближнего Востока, не имеющих нормальных отношений.

В общем, у израильтян нет оснований, чтобы не продемонстрировать блестящие внешнеполитические достижения и при этом благодарность к путинской России.

Дуда

Участие польского президента выглядело оправданным, поскольку именно на территории Польши нацисты создали большую часть лагерей смерти, включая упомянутый выше Освенцим/Аушвиц. Большая часть евреев, погибших в ходе Холокоста, была уничтожена именно на территории оккупированной нацистами Польши.

В то же время у Израиля есть множество претензий к Польше именно в историческом плане.

Безусловно, современное польское государство не несёт ответственности за уничтожение евреев на территории Польши в 1939-45 годах. Польша сама была оккупирована. Выдача поляками евреев немецким властям также не может быть выдвинута в качестве претензии — по той же причине, а также в связи с тем, что такие случаи бывали, к сожалению, повсеместно (например, погибший в Освенциме брат Ильи Ильфа, художник и фотограф Срул Файнзильберг, был арестован и передан немцам французской полицией). В то же время в Польше были и случаи погромов, как, например, признанный польским судом погром в деревне Едвабне 10 июля 1941 года, когда погибло около 300 человек.

Однако перед войной власти Польши проводили откровенно антисемитскую политику, планируя совместно с Гитлером высылку евреев на Мадагаскар.

После войны политика уже народной Польши также была фактически направлена на выдавливание уцелевших евреев (кстати, в 1945-46 годах доходило и до погромов), причём эта политика проводилась вполне успешно — в современной Польше евреев практически нет.

На настоящий момент Польша считается одной из стран с самым высоким уровнем антисемитизма: по данным опубликованного в ноябре прошлого года исследования Антидиффамационной лиги, в Европе самый высокий уровень антисемитизма именно в Польше, где за четыре года он вырос с 37% до 48%. На втором месте — Украина (рост с 32% до 46%).

Но самое главное, разумеется, не это, а то, что были все основания полагать, что Дуда использует данное ему для выступления слово для дискуссии с Путиным, который назвал предвоенного посла Польши в Германии Юзефа Липского «антисемитской свиньёй». Израилю, безусловно, очень бы не хотелось превращать форум единства во имя осуждения нацизма в дискуссионную площадку. Да ещё если критиковать предполагается уважаемого гостя.

Зеленский

Положение Владимира Зеленского в этой тройке самое странное.

С одной стороны, его логично было приглашать и исторически, и политически.

Исторически Украина тесно связана с самой темой форума: как мы указали выше, именно с Украины началось «окончательное решение еврейского вопроса» (по принятой периодизации — третий и четвёртый этапы Холокоста), а Освенцим освобождали войска 1-го Украинского фронта (бывший Воронежский, который освобождал северную часть Украины, включая Киев и Львов).

Украина сейчас положительный пример с точки зрения внешней политики Израиля: президентом страны стал еврей; отношения между странами, бывшие до этого довольно холодными, начали динамично развиваться; первым при Зеленском государственным визитом в Киев стал визит премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху.

И, тем не менее, между странами остаются некоторые недоговоренности, касающиеся политики исторической памяти, которые в последнее время привели к довольно жёсткому обмену мнениями МИДов стран. Несмотря на некоторое смягчение идеологического давления, в целом политика в этом вопросе остаётся неизменной и включает в себя официальную глорификацию людей, причастных к массовому уничтожению евреев, включая руководство ОУН* и, например, Симона Петлюру.

В частности, 2 января послы Израиля и Польши (!) осудили факельное шествие в честь годовщины Степана Бандеры и решение Львовского облсовета о чествовании «нацистского коллаборанта Андрея Мельника, а также ксенофобского, антисемитского и антипольского писателя Ивана Липы и его сына Юрия Липы, которые являются творцами теории украинской расы».

В ответ 9 января Геннадий Надоленко назвал контрпродуктивной позицию посла Израиля Джоэля Лиона, поскольку «возрождение и сохранение национальной памяти украинского народа является одним из приоритетных направлений государственной политики страны, а дискуссии в этой сфере должны проходить на уровне историков и экспертов» (что характерно, украинская сторона этого отнюдь не придерживается, предпочитая вести «дискуссию» на уровне законодательных актов).

14 января израильский МИД осудил прославление ответственных за убийства евреев на Украине и подчеркнул, что память о Холокосте не может быть внутренним делом страны. В ответ на Михайловской площади ответили, что «Украина решительно осуждает любые формы нетерпимости и антисемитизма, а органы власти на всех уровнях прилагают усилия для борьбы с их проявлениями».

В общем, фон для того, чтобы давать слово Зеленскому, создался неблагоприятный — того и гляди, услышишь рассказы о том, как митрополит Шептицкий спасал евреев (против чего в Израиле не возражают, но статуса праведника мира ему не дают и совершенно заслуженно).