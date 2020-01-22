Соседние страны сообща решили взяться за автомобили непризнанной республики – с апреля Украина перестанет пропускать на свою территорию машины с приднестровскими номерами

Приднестровский транспорт уже много лет никем, кроме местных властей, не контролировался. Сколько в регионе машин, какие они, кому принадлежат, какими акцизами облагаются, куда ездят и зачем — все это находилось долгие годы в введении приднестровских властей. Однако 2020 год принесет, судя по всему, большие перемены в этом вопросе. Стало известно, что Украина с апреля перестанет пропускать через свою границу автомобили с номерами непризнанного Приднестровья. Почему это вызвало скандал в регионе, разбирался обозреватель издания Украина.ру.

Тестовый режим, объявленный Молдавией

Произошло это еще 10 января — сразу после новогодних каникул. Молдавия в тестовом режиме ограничила выезд за рубеж автомобилистов с левого берега Днестра без зарегистрированных в Кишиневе водительских прав и документов на автомобиль. При этом по территории правобережной части республики автомобили могли передвигаться без ограничений. В Приднестровье этот шаг расценили как нарушение свободы передвижения и объявили о введении зеркальных мер. Власти непризнанного Приднестровья пригрозили, что объявят ограничительные меры в отношении всех типов транспорта из Молдавии с 24 января, если Кишинев не отменит свой запрет. Это заявление повергло в шок жителей правого берега Днестра, потому что полнейшая транспортная изоляция Приднестровья могла бы поставить крест и на пассажироперевозках, и на движении частного транспорта, не говоря уже о нарушении договорных обязательств поставщиков из сферы бизнеса. Этот шаг грозил превратиться в демарш с обострением и так непростых отношений Кишинева и Тирасполя, потому что в проекте запрета прямым текстом сказано о физических и юридических лицах, а также автотранспорте, выполняющем международные пассажирские перевозки.

Тестовый режим длился десять дней и кое-чему научил обе стороны. По крайней мере, вице-премьер по реинтеграции Молдавии Александр Фленкя, объявляя о том, что Кишинев приостановил действие запрета на пересечение молдавско-украинской границы для автомобилей с номерами Приднестровья, заявив, мол, молдавские власти теперь будут анализировать «информацию, которую профильные органы собрали за то время», пока действовал запрет. Пример заразителен: как геополитический маятник в Украине и Молдавии качнулся с Запада на Восток © РИА Новости, Sputnik/Мирослав Ротарь | Перейти в фотобанк

С 1 апреля — украинский запрет: и это не шутки

Украина с 1 апреля не будет впускать на свою территорию автомобили с приднестровскими номерами. Об этом предупредил премьер Молдавии.

«Украинская сторона проинформировала, что с 1 апреля она перестанет пропускать через границу автомобили с приднестровскими номерами», — сообщил премьер-министр Молдавии Ион Кику и призвал жителей левого берега Днестра легализовать транспорт с помощью номерного знака определенного типа, который был ранее совместно разработан Кишиневом и Тирасполем. По словам чиновника, значительная часть автомобилистов уже воспользовалась этой возможностью.

«Кишинев не уступил, а предоставил возможность гражданам, живущим в приднестровском регионе, получить нейтральные номера, чтобы они могли выезжать в другие страны. Большинство жителей Приднестровья перешли на эти номера, но какая-то часть — нет», — отметил Кику.

Ранее Бюро реинтеграции заявило, что тестовый запрет, введенный Кишиневом, необходим для того, чтобы подвигнуть приднестровских автовладельцев получать нейтральные номера и водительские права «установленного образца». Тем более что в своё время Украина не раз грозилась, что больше не будет пропускать автомобили с приднестровской регистрацией. Даже были случаи, когда на водителей из Приднестровья налагались штрафы.

Градус повышен

Вопросы переговорной повестки с принуждением к блокаде между Кишиневом и Тирасполем в последнее время расширяются: в конце прошлого года темой номер один считалось блокирование счетов приднестровских предприятий. В качестве решения проблемы приднестровским компаниям было предложена регистрация в молдавских госучреждениях.

Затем была проблема установки совместного пограничного поста на границе Украины и Приднестровья, что привело к повышению цен на продукты и лекарства в регионе. Хиросима в центре Европы. Судьба Украины решается в Приднестровье — на огромном складе боеприпасов © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

И вот теперь примерно по такому же принципу Кишинев предлагает решить транспортный вопрос. Тирасполь сопротивляется. Оно и понятно: регистрация на правом берегу позволит молдавским властям вести учет приднестровских автомобилей.

Между тем, в Приднестровье резко упал уровень жизни. И совместные действия Молдавии и Украины ситуацию к лучшему точно не меняют.