Прошли времена, когда самым диковинным именем на эстраде одной шестой части суши был Наутилус Помпилиус. Теперь по списку желающих представлять страну на конкурсе «Евровидение» не сразу и поймешь — о какой стране идет речь. Глобализация делает свое дело посильнее всяких законов про один-единственный государственный язык

Судите сами: организационный комитет Национального отбора в Украине обнародовал лонг-лист из 16 претендентов, в который вошли: Khayat, Katya Chilly, [О], CLOUDLESS, Assol, GARNA, David Axelrod, FO SHO, Олександр Порядинский, GIO, TVORCHI, Jerry Heil, Еліна Іващенко, KRUTЬ, GO-A, MOONZOO feat. F.M.F. Sure. «Что за зверушки такие?» — может спросить дотошный натуралист. И заметьте, что натуралист здесь употребляется в его истинном значении, а не в контексте песенного конкурса, где кого только нет. А в этом году уже нет двух прошлогодних членов жюри — Джамалы и Евгения Филатова — которые как-то были связаны со скандалом #чейкрым? Зато остался непотопляемый — в хорошем смысле — Андрей Данилко, к которому присоединились Тина Кароль и Виталий Дроздов (гендиректор радио "Хіт FM" и генеральный продюсер холдинга "ТАВР Медиа" с шестью популярными радиостанциями).

Вести конкурс опять будет тот самый Сергей Притула. 22 января состоится жеребьевка очередности выступления участников 8 февраля на первом полуфинале, 15 февраля — на втором, а уже 22 февраля определится победитель. Прогнозы в этом деле, как известно, дело неблагодарное — кто бы мог предположить в 2005-м, что представлять страну победившего Майдана поедут «Гринджолы»?! Поэтому лучше расслабиться и познакомиться с пикантными подробностями биографии некоторых конкурсантов, заодно — и с их творчеством, а то когда еще придется: многие из них как были неизвестными широкой публике, так и останутся. Украинский след на Евровидении: шаг вперед, два шага назад © РИА Новости, Владимир Астапкович | Перейти в фотобанк

Итак, [O] — поп-группа, которая представляет продюсерский центр Ивана Дорна. Как известно, певца обвиняли во всех смертных грехах после интервью на российском телевидении Юрию Дудю, но талант не пропьешь, поэтому поставим на этих ребят, как говорится, «по маленькой» и посмотрим выступление в киевском клубе Atlas с песней «Суперинтроверт». Согласитесь, надо быть сильно уверенным в успехе такой музыки, чтобы поставить больше.

Примерно такие же шансы у исполнителя по имени KHAYAT с внешностью молодого Алана Бадоева — его DEVOCHKA вся в слезах и завываниях.

Так же мельком — чтобы не отвлекаться — можно посоветовать прослушать CLOUDLESS, хотя у второго трека потенциал повыше — многое зависит от визуализации, для которой в мелодике и ритмике достаточно и пафоса, и напряженности. А вот то, что габариты вокалистки сродни габаритам Адели в ее лучшие времена — как плюс, так и минус: все-таки, на «Евровидении» обычно больше фитнеса, чем «Грэмми».

Дальше идет череда проектов (даже группами назвать их язык не поворачивается), которые могут представлять Украину, но, как надеется автор этих строк, не будут: афроукраинский хип-хоп проект FO SHO, тернопольский дуэт украинского продюсера и нигерийского вокалиста TVORCHI, музыкант из Грузии (это вообще уже не экзотика для Украины, любой грузин тут почти как родной) GIO, соединение украинских песен, танцевального ритма и африканских барабанов под названием GO-A, а также synth-pop, dance music и блюз от MOONZOO feat. F.M.F. Sure.

А вот на нескольких участниках надо бы остановиться, и вот по какой причине. Коренная дончанка Assol, она же Катя Гуменюк, она же исполнительница песни "Моя мама лучшая на свете" в самом еще нежном возрасте, она же дочь одного из самых богатых украинцев Игоря Гуменюка. Того самого, у которого новые донецкие власти недавно дом экспроприировали. Дочь его незадолго до этого вышла замуж, устроив празднование в одном из самых модных мест в Киеве — банкет-холле Regent Hill — и пригласив нынешнего члена жюри Тину Кароль выступить. Правда, забавно? Менее забавны песни, исполняемые певицей, но чего не случается на конкурсах, как уже было сказано выше.

Безусловно, талантливая украинская певица Katya Chilly (она же Екатерина Кондратенко, она же Боголюбова) — одна из самых известных участниц отборочного цикла. Ее вокальные данные заслуживали бы самых восторженных эпитетов, если бы не напоминали и молитву, и плач одновременно. Вопрос «Надо ли это Европе?» — пока риторический.

А вот известный прежде как Владимир Ткаченко певец по имени Дэвид Аксельрод известен еще и как муж музыкальной продюсерки Алены Мозговой. Много лет назад известным ее мужем был Александр Пономарев, первым из украинцев выступивший на «Евровидении-2003» с зажигательным номером «Hasta La Vista». И вот теперь знаменитая дочь знаменитого отца Николая Мозгового может повторить результат. Старые песни о главном: Наш гордый ответ «Евровидению» © РИА Новости, А. Варфоломеев | Перейти в фотобанк

На этом обзор кандидатов на победу хотелось бы и закончить, даже если еще и осталась пара-тройка необозренных. В конце концов, осталось подождать совсем немного, чтобы узнать имя победителя национального отбора — его и будем помнить. Почему-то хочется, чтобы это была Яна Шемаева по прозвищу Jerry Heil. Во-первых, ее хит «Охрана, отмена!» поют даже на свадьбах, а это показатель неимоверной популярности. Во-вторых, она занимается музыкой с 3 лет, до 15 лет училась в музыкальной школе, а потом в Киевском институте музыки имени Рейнгольда Глиера и в Национальной музыкальной академии Украины имени Петра Чайковского. В-третьих, в прошлом году она спела на новогоднем корпоративе «Слуг народа». Что тут еще сказать? Только слушать!

P.S. "И я понимаю разные чувства. И именно поэтому я сказал несколько раз, очень четко: когда у нас сложная история, давайте построим общую историю. Давайте найдем тех людей, чьи имена не вызывают противоречий в нашем настоящем и будущем», — сказал президент Украины совсем по другому поводу, но в этом случае тоже ок.