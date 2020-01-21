Правительственные чиновники раз за разом попадают в громкие скандалы, но, похоже, подопечных Гончарука, как впрочем, и его самого подобные казусы ничему не учат. Так, министр образования и науки Украины Анна Новосад публично пожаловалась на низкую зарплату, что вызвало бурную негативную реакцию пользователей соцсетей

Чиновница, очевидно, забыла, что украинское общество едва отошло от предновогоднего шока, когда были обнародованы заоблачные зарплаты и премии министров и их заместителей. То, что после столь громкого морального конфуза «новой» власти ее представители вновь на «голубом глазу» рассказывают о низких окладах, да еще пытаются «давить на жалость», не могло не вызвать другой реакции пользователей украинского сегмента Facebook.

Министр образования и науки Украины Анна Новосад поведала украинским журналистам, что на данный момент ее ежемесячная зарплата составляет 36 тысяч гривен (91,5 тысячи рублей).

«Мне этого хватает, чтобы нормально прожить. Я имею собственное жилье, служебный автомобиль, у меня нет времени ходить в кино… Но я хочу иметь ребенка, а на такую зарплату я его не смогу содержать», — пояснила чиновница.

Очень многие пользователи соцсетей тут же напомнили ей, сколько получают ее подчиненные — обычные педагоги. Однако простой констатацией красноречивого факта, что даже средняя зарплата по стране как минимум в три раза меньше оклада Новосад, комментаторы не ограничились. Украинский эксперт сомневается, заслуживает ли свою зарплату министр образования © Facebook, Николай Спиридонов

Так, эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Николай Спиридонов на своей странице в Facebook язвительно написал, что не понимает, почему министр образования и науки Новосад жалуется на свою зарплату при таком уровне квалификации.

«Министр образования и науки Анна Новосад пожаловалась, что на свою зарплату в 36 тысяч гривен (1,5 тысячи долларов) не смогла бы содержать ребёнка!

Кстати, в декабре она получила уже 138 412 гривен (около 6 тысяч долларов), и всё равно, видимо, ей этого мало. Интересно, а за что ей платить больше, когда она даже базовой грамоте не обучена?!

Да и 90-95% украинцев содержат детей на значительно меньшие деньги, чем Новосад», — подчеркнул он.

А политический аналитик Алексей Калиниченко обратил внимание, что почти все новые украинские чиновники стали дружно жаловаться на низкие, по их мнению, зарплаты. Калиниченко рассказал о возможных последствиях скандалов с чиновниками Кабмина © Facebook, Алексей Калиниченко

«Чучундра, которая министр образования без образования, в тревоге — мала зарплата её в 36 000 грн, чтобы содержать ребенка.

— Также у меня сейчас нет семьи. В какой-то момент я захочу иметь ребенка, а на такую зарплату я его не смогу содержать. А я не готова пойти на ситуацию, когда кто-то будет содержать меня, я должна сама иметь конкурентную зарплату.

Поэтому наступит время, когда я просто не смогу жить в Киеве на такую зарплату, и это будет решение, которое нужно будет осознанно принимать.

А как жить на минимальную зарплату? Как прожить семье учителя с детьми при заработной плате педагога в 8000 грн? Как?!!», — задается вопросом аналитик.

Еще более резко свою позицию по поводу такого заявления главы Министерства образования высказала экс-депутат Верховной Рады Елена Бондаренко.

«Что вы набросились на министершу образования Новосад, которая жалуется, что ее 36 тысяч гривень зарплаты не хватает на то, чтобы родить и воспитать ребенка?!

Таким, как она, вообще лучше не размножаться. Нам ее одной хватило, чтоб систему образования разваливать такими темпами», — резюмирует Бондаренко.

Нужно отметить, жалобы на недостаточную зарплату были не единственными спорными заявлениями Новосад. Так, среди прочего она выдвинула инициативу о гендерном равенстве в украинских школах (речь идет о педагогическом составе). Свое мнение о подобной затее высказала украинский политолог Юрий Романенко. Романенко пояснил, как достичь гендерного равенства в украинских школах © Facebook, Юрий Романенко

«Министерка (каждый раз, как слышу это слово, то подавливаю хохот) Новосад решила сделать школу гендерно нейтральной.

Это как? Уволят больше половины женщин-преподавателей, чтобы сравнять с количеством мужчин в школе? А то у нас гендерный перекос давно, в школах процентов 90 учителей женщины. Так что самое время начать исправлять перекос.

Как же его исправить? Думаю, что начать нужно с зарплат в 36 тыс. гривен. Тогда в школы сразу будет легче заманить мужчин, и гендерный перекос начнет победоносно рассасываться», — сыронизировал он.

Однако по некоторым инициативам, высказанным главой украинского Минобра, среди пользователей нашлись и ее сторонники. К примеру, финансовый аналитик Сергей Фурса на своей странице в соцсети Facebook поддержал инициативу министра образования Украины Анны Новосад о сокращении числа вузов в стране на треть. Фурса: Новосад сделала логичное заявление о сокращении украинских вузов © Facebook, Сергей Фурса

«Министерство образования хочет сократить количество вузов на треть. Свято место Супрун пусто не бывает. Есть новый герой у секты свидетелей геноцида. Реформа образования не может считаться полноценной, пока на 112 канале не будет выступать Поплавский. И не будет кричать о геноциде и о том, как Сорос убивает украинское образование для того, чтобы получить дешевую и тупую рабочую силу. Известно же, что как и с украинской медициной, украинское образование сейчас лучшее в мире…

Вот и затеяли реформу. По заказу. Убивают последнее. Забирают надежду у маленьких украинцев. Забирают будущее. Все ясно как божий день.

Можно поздравить Анну Новосад, что теперь она становится объектом критики после совершенно логичного заявления о том, что надо сократить на треть количество вузов. Причем, думается, сократить можно как минимум на 50%, так что это пока министерство еще нежно подошло к вопросу. Значит, правильный путь. Значит, хорошие сапоги, надо брать», — подчеркнул Фурса.

Кроме того, он отметил, что тот факт, что министр хочет получать больше водителя такси, вызывает яростное негодование, — ему непонятен.

«В конце концов, любой таксист может управлять министерством, и просто чувство долга не дает ему бросить свою работу. И если у кого-то появилось свободное время, и он может возглавить министерство, то пусть будет благодарен уже за то, что ему предоставили такую честь.

И да, руководители вузов, которые хотят закрыть, наверняка никогда не жаловались на свою зарплату. Настоящие патриоты. Не то что некоторые…» — сыронизировал сторонник смелых реформ Минобра.

Очередной скандал с представителями команды Гончарука, вне всякого сомнения, будет иметь долгосрочные последствия, так как при всей его незначительности (хотя правильнее сказать, мелочности) он является лишь подтверждением четко наметившейся тенденции по десакрализации «новой власти».

Пользователи соцсетей заметили, что пренебрежительное отношение «птенцов гнезда соросовского» к обычным гражданам Украины уже достаточно скоро разрушит тот колоссальный кредит доверия, который в прошлом году получил Зеленский, а прицепом и все эти новые чиновники.