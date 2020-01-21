Президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии вручения премии «За духовное возрождение» 9 января возмутился высокими ценами на газ для его республики. При этом Лукашенко вспомнил о вот уже семь лет не существующей компании

Выступая перед деятелями культуры и искусства 9 января, президент Белоруссии Александр Лукашенко негодовал по поводу высоких цен на газ для его страны.

«Что касается поставок российского газа, аргументы мои просты. 75 лет Великой Победы. Все горлопаним где только возможно — и в России, и в Беларуси. Но «Газпром» зарабатывает сегодня на Беларуси в три раза больше, чем на Германии. Это нормально? Это ненормально. Мы договорились сегодня, что эти два месяца, пока не договоримся, будем работать по газу по условиям 2019 года. Но я напомнил: когда мы шли на продажу «Белтрансгаза», а это было в 2011 году, была жесткая договоренность, что за пять лет выйдем на внутрироссийскую цену по газу. Кто-то это забыл, я помню. Поэтому настаиваю, чтобы это было реализовано», — отмечал Лукашенко.

Такие слова белорусского лидера дали основание некоторым экспертам чуть ли не заподозрить его в желании национализировать проданную «Газпрому» компанию.

«Если угрозы, которые опосредованно, через ряд «придворных» политологов, белорусское руководство высказывает в наш адрес о национализации «Белтрансгаза», будут реализованы, то отношения между нашими странами испортятся окончательно. И тогда все объемы газа будут транспортироваться в Европу через Украину. Поскольку Россию заставили подписать пятилетний контракт с обязательной прокачкой 60 миллиардов кубометров в 2020 году, для Москвы это будет даже выгодно. Потому что так получится заполнить данный объем, в том числе тем газом, который должен идти через Белоруссию», — рассказал российский политолог Богдан Безпалько в интервью ИА «Новороссия». Лизан: Белорусская нефтяная математика — очень странная и непонятная штука © Facebook, Иван Лизан

Но пока никаких официальных данных о намерениях белорусских властей нет. Однако вспомнить об этой компании все же стоит.

Как у «свядомых»

Примечательно, что первыми идею национализировать «Белтрансгаз» подавали белорусские националисты еще десять лет тому назад. Тогда — в 2010 году — на выборах президента Белоруссии кандидат от "Белорусского народного фронта" Григорий Костусёв заявил, что компанию, 50% акций которой к тому времени принадлежало российскому ОАО «Газпром», надо «вернуть народу».

«Та часть народного хозяйства, которая была отдана Москве в обмен на политическую поддержку действующего режима, вопреки национальным интересам, будет возвращена белорусскому народу. Это в первую очередь касается акций «Белтрансгаза», передача которых России угрожает экономическим перспективам страны», — заявил Костусёв.

При этом он подчеркнул, что «альтернативы национализации «Белтрансгаза» нет.

«Это есть необходимое условие сохранения нашей хозяйственной и политической независимости», — указывал Костусёв, который в итоге набрал наименьшее количество голосов из всех кандидатов, участвующих в выборах.

Если верить некоторым экспертам, спустя десять лет его взгляды начал разделять чуть ли не сам Лукашенко. Правда, во время выступления перед деятелями культуры Лукашенко раскритиковал националистов.

«Многие наши «свядомые» проснулись вдруг — потеря суверенитета! — спали, вдруг проснулись и закричали: «А навошта нам было вообще… Нужно было тогда, двадцать (лет) назад отказаться от России и пойти на мировые цены». Вы знаете, если бы мы это тогда сделали, мы бы сейчас здесь с вами не находились. Россия — это не просто страна, дружественный нам народ, огромная страна. Это страна, где мы покупали сырье и, самое главное, это был наш общий рынок. Все созданное мы перелопачивали и перерабатывали на этом пространстве. И что случилось бы, и что могло случиться: посмотрите на соседнюю Украину. Это отчасти потому, что по живому все порвали и поломали. Но вы должны помнить, нет в мире народа, который бы с большим уважением и большим трепетом относился к белорусам, чем россияне», — заявил Лукашенко. Белоруссия закупила партию нефти в Норвегии © РИА Новости, Евгений Одиноков | Перейти в фотобанк

Он заявил, что переговоры между элитами могут идти проблемно, но на отношениях народов это сказываться не должно.

Таким образом, вряд ли можно ожидать национализации «Белтрансгаза». Тем более, что такой компании сегодня де-факто да и де-юре не существует.

Славная история одной белорусской компании

В 2013 году — 18 апреля — была зарегистрирована новая редакция ОАО «Белтрансгаз». С этого дня началась история новой компании — ОАО «Газпром трансгаз Беларусь». Именно такое название получил «Белтрансгаз». Что характерно, изменение в названии стало возможно и благодаря тому, что 4 апреля президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, в котором «Белтрансгазу» предоставили право на использование в своем названии официального сокращенного названия Республики Беларусь. В том же году переименованное ОАО обеспечило максимальный объем транзита природного газа за последние пять лет — 48,8 млрд кубометров, а также исторический максимум транзита по газопроводу «Ямал-Европа» — 34,7 млрд кубометров. Нефтяная держава. Латвия согласилась прокачивать черное золото для Белоруссии © РИА Новости, Евгений Одиноков | Перейти в фотобанк

В следующем году между ОАО «Газпром» и ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» были заключены трехлетние контракты на 2015—2017 годы на поставку и реализацию природного газа в Белоруссию, а также его транзитную транспортировку через белорусскую территорию в третьи страны. В 2017 и 2019 годах эти контракты продлевались на два года. При этом в 2017 году компания по факту отметила свое 60-летие. Именно в 1957 году приказом №464 Главного управления газовой промышленности при Совете министров СССР в Минске была организована дирекция по строительству магистрального газопровода «Дашава — Минск». Позже — в 1960 году — в столице БССР создали Минское управление магистральных газопроводов. Последние продолжали строить по всему Союзу, особенно в его западной части.

В 1973 году Минское управление магистральных газопроводов по приказу министерства газовой промышленности СССР было преобразовано в Западное производственное объединение по транспортировке и поставке газа «Западтрансгаз». С таким названием компания и просуществовала почти двадцать лет, пока в 1992 году постановлением Совета министров Республики Беларусь №675 госпредприятие «Западтрансгаз» было преобразовано в госпредприятие по транспортировке и поставке газа «Белтрансгаз». Это предприятие приняло активное участие в строительстве трансконтинентального газопровода «Ямал—Европа». Строили вместе с Россией.

В 2003 году госпредприятие было преобразовано в ОАО. За два дня до нового, 2004 года — 29 декабря 2003 года состоялось первое собрание акционеров ОАО «Белтрансгаз». Спустя три с половиной года, в мае 2007-го Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь и ОАО «Газпром» подписали договор купли-продажи ОАО «Газпром» части принадлежащих Белоруссии акций ОАО «Белтрансгаз». Российская компания начала скупать белорусские акции, и к 2011 году скупила 50% акций.

В 2011 году правительство Белоруссии и РФ подписали соглашение об условиях купли-продажи акций и дальнейшей деятельности ОАО «Белтрансгаз». В свою очередь белорусский Госком по имуществу и ОАО «Газпром» подписал договор купли-продажи 50% акций ОАО «Белтрансгаз». Таким образом, «Газпром» стал владельцем 100% акций «Белтрансгаза».

Очевидно, об этой покупке и говорил Лукашенко, выступая перед деятелями культуры. Как бы то ни было, главное в речи белорусского президента следующее: какой бы ни была судьба газовых контрактов между двумя странами, это не должно поссорить народы РФ и РБ.

Что касается политичесмкой составляющей отношений двух стран, она в этой истории пока остается за скобками. И это "пока", судя по всему во многом зависит от позиции белорусского президента.