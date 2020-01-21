Солнце заходит за горизонт. Яблоко падает вниз. Кровь красная, а седина — белая. Эти непреложные истины можно подвергнуть сомнению, но зачем? Примерно так же дело обстояло и с Холокостом — уничтожением нацистами и их коллаборантами миллионов евреев за этническую и религиозную принадлежность. Однако уже не всем сейчас это кажется неоспоримым

Особенно ерепенятся потомки нацистских коллаборантов. Если признать грехи предков в таком извечно щекотливом деле, как антисемитизм, можно же и всю праведность национально-освободительной борьбы подвергнуть ревизии. Утверждение неочевидное, как говорится, «котлеты отдельно, мухи — отдельно», но для таких сложных ментальных сепараций мозги интегральных националистов не предназначены. Мир в них даже не черно-белый, а черно-красный, как флаги на факельных маршах 1 января по киевским улицам.

22 и 23 января в Иерусалиме пройдет Мировой форум памяти жертв Холокоста. Он посвящен 75-й годовщине освобождения нацистского концентрационного лагеря Освенцим в Польше. Освободила лагерь, в котором было уничтожено около 1,1 млн евреев из общего количества сгинувших там 1,4 млн жертв, Красная Армия в 1945 году. Из официально признанных 6 млн жертв Холокоста почти 20% погибли именно здесь — какие еще нужны доказательства бесчеловечности?!

Вот поэтому в 1947 году на месте бывшего нацистского концлагеря был создан музей. В 1979 году он был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. С тех пор Освенцим является напоминанием о том, что сотворили гитлеровцы и их подручные — полицейские поляки и украинцы. Да, далеко не все поляки и украинцы были коллаборантами — из многих миллионов всего несколько тысяч. Но тех из них, кто вскидывал руку в нацистском приветствии, сейчас на Украине поднимают на щит, прославляют и вносят в пантеон героев национально-освободительной войны. «Украина антисемитская». Насколько она реальна? © Facebook, Эдуард Долинский

Есть такое выражение: «сын за отца не отвечает». Не могут следующие поколения нести на себе груз проступков поколений предыдущих — история цивилизации полна кровавых распрей даже между ближайшими соседями, и это непомерный для сознания груз. Однако уж если предок проворовался, украл кусок хлеба у вдовы или сироты, совершил подлог, нанес кому увечье или зашиб насмерть, понятное дело, он преступник. Потомок, конечно, не виноват, но и для оправдания преступных деяний предка у него повода нет. А тут целая дивизия СС «Галичина», целый батальон «Нахтигаль» и прочие формирования шерстили окрестности в поисках, кого бы жизни лишить. И как после этого прославлять душегубов? Да на законных основаниях! Вот в Верховной Раде Украины был утвержден список лиц, которых следует чествовать в 2020 году. Среди них полным-полно военных преступников Второй мировой войны. А ведь среди таких преступников были и лица церковного сословия, которым сам Бог велел проявлять человеколюбие. Но нет: известно, что в апреле 1943 года митрополита греко-католической церкви Андрея Шептицкого посещали высшие чины СС и руководитель германской разведки адмирал Канарис, чтобы заручиться поддержкой в деле создания украинской дивизии СС «Галичина». При этом будущий командир дивизии полковник СС Бизанц передал митрополиту 300 тыс. злотых от генерал-губернатора Польши (куда входила Галиция) г. Франка. Позже Бизанц отрапортовал, что митрополит Андрей проявил заинтересованность в создании дивизии и поручил епископу Иосифу Слипому провести церемонию присяги. До отправки на фронт эта дивизия год выискивала и уничтожала в городе и окрестных лесах сбежавших от казней евреев.

При этом кандидатура Шептицкого неоднократно выдвигалась на соискание звания «Праведника народов мира» неким Давидом Кахане, известным львовским раввином и педагогом, кандидатом на должность раввина в Войске Польском, в войну — узником Львовского гетто и Яновского концлагеря, после войны — главным раввином израильских военно-воздушных сил и главным раввином в Буэнос-Айресе. Кроме того, раввин Давид являлся членом той самой комиссии, которая присуждает это звание. А все дело в том, что ребе был спасен митрополитом. Но это не решило исход дела — к середине 1996 года набралось 12 заседаний, а потом еще и еще. И всегда — отказ. Ибо нельзя, спасая одних, поддерживать убийц их же соплеменников.

Кроме Шептицкого хватает у националистов и других героев. В 2020 году в числе оных ходят полковники УПА Василий Левкович, Василь Сидор, Александр Вишневский, писатель Улас Самчук, глава ОУН (м) Андрей Мельник и ряд других «деятелей». Это их постановлением Верховной Рады рекомендуют чествовать законодатели.

Их идеологические потомки сейчас во весь голос отстаивают их мнимую праведность. Бывший директор Института национальной памяти Владимир Вятрович (сейчас нардеп Украины от порошенковской политсилы) даже позволяет себе высказываться с осуждением по поводу визита президента страны на вышеупомянутое мероприятие. Главного декоммунизатора возмутило, что Зеленскому не дадут слова в Израиле, хотя "каждый четвертый из евреев, погибших во время Холокоста, был украинцем".

Интересно, считает ли Вятрович погибших во время погрома во Львове евреев такими же украинцами, как и тех, кто этих евреев громил? Налицо гнуснейшая спекуляция на крови: присвоение жертв! Другой радетель за национальные интересы, кстати, бывший председатель комитета Верховной Рады Украины по культуре и духовности Николай Княжицкий заявляет следующее: «В межвоенный период и во время Второй мировой войны порабощенные народы часто ошибочно и трагически для себя видели в немцах спасение от сталинизма или британского колониализма. Что говорить, если даже в украинских городах тысячи евреев выходили наивно встречать нацистов хлебом и солью, помня о европейских традициях Германии. Большинство из них стали жертвами Холокоста».

Таким образом, общими фразами вина за Холокост размывается, апроприируется и обращается на самих жертв. А ведь уже давно нередки в Украине нападки на еврейские могилы, молельные дома и самих иудеев. Вот и в преддверии поездки Зеленского в Иерусалим в субботу 18 января в Кривом Роге неизвестные осквернили памятник жертвам Холокоста, расположенный рядом с домом его родителей. Об этом посол Израиля на Украине Джоэль Лион сообщил в своем Twitter-аккаунте. Случайно ли совершен такой демарш? Вряд ли, слишком показательно он совершен. Надо отметить, что держится президент Зеленский с завидным хладнокровием: «У нас есть очень интересная статистическая информация, которая будет очень интересна для Израиля. В 2018 году был опубликован опрос Pew Research Center, в котором оценивался уровень антисемитизма в Европе. И самый низкий уровень антисемитизма был в Украине».

Да и то сказать — будешь хладнокровным, когда у тебя в тылу свой «холокост», оформленный законами Украины, и не подлежащий сомнению голодомор. Вот на этих качелях непризнания растущего антисемитизма, с одной стороны, и существующего как часть общей трагедии голода на Украине в 1932-1933 годах, но трактующегося исключительно как геноцид, с другой, и тренирует свой политический вестибулярный аппарат шестой президент Украины, сам еврей по национальности. Президент, националисты и Холокост: три варианта Зеленского © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

По факту голод в 30-е годы охватил целый ряд регионов СССР: помимо украинцев от него пострадали жители Северного Кавказа, Нижнего и Среднего Поволжья, значительной части Центрально-Черноземной области, Казахстана, Западной Сибири и Южного Урала. По разным оценкам, в результате недоедания погибли от 7 до 8 миллионов человек. Страшные, сопоставимые и даже превышающие потери во время Холокоста цифры!

Но когда президент Польши отказывается ехать в Иерусалим на том основании, что туда едет президент России (страны, армия которой освободила Освенцим, как упомянуто выше), а президента Украины обвиняют за то, что он туда едет и по той же причине, становится ясно: нынешним политиканам глубоко безразличны боль и страдания тех миллионов и миллионов невинноубиенных. Для них важны собственные амбиции, рейтинг их политсилы, краткосрочные цели на ближайших выборах. Поэтому и жертв будут присваивать, и преступников оправдывать, и невиновных обвинять. «All for Sale», как говорится, если плата — победа любой ценой. Даже ценой памяти.