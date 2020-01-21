Никто, разумеется, не ожидал, что самопровозглашённый патриарх Филарет расслабится и прекратит борьбу. Всё же в этом очень немолодом человеке содержится огромный запас честолюбия и энергии. Что он и продемонстрировал на пресс-конференции «Возрождение Киевского патриархата» 20 января

Пресс-конференция была посвящена не столько возрождению, сколько борьбе с конкурентами в лице Константинопольского патриарха Варфоломея и главы Православной церкви Украины митрополита Епифания.

Во-первых, Филарет заявил, что получение томоса не принесло единства украинскому православию. «Получив томос, мы должны были бы возрастать и объединяться с теми православными Церквями, которые не имели общения с Киевским патриархатом, а вышло наоборот — томос разделил Киевский патриархат на две части: на ПЦУ, которая имеет томос про автокефалию, и УПЦ КП, которая вышла из состава ПЦУ».

Никогда такого не было, и вот — опять. Самое интересное, что раскол в ПЦУ, а ранее — УПЦ, устроил именно сам Филарет. И он же теперь жалуется на раскол. На самом деле тут совершенно очевидная логика — любая структура, в которой находится Филарет, в конечном итоге раскалывается. И так же очевидно, что для признания структуры, в которой находится Филарет, надо обладать чрезвычайной гибкостью, которая по силам не только лишь всем предстоятелям поместных церквей.

На что рассчитывал Варфоломей, привлекая к созданию новой церкви УПЦ-КП, — совершенно непонятно. Причём он ведь знал, что с Филаретом каши не сваришь — именно благодаря этому знанию Варфоломей отказался от предоставления томоса в 2008 году. Судя по всему, на это как раз его уговаривали намного более убедительно, чем это мог сделать Ющенко, и не только из Киева…

Во-вторых, Филарет повторил, что его выход из ПЦУ связан с тем, что «томос у них не той системы»: «Другие Православные церкви являются полностью независимыми от Константинопольского патриархата, а ПЦУ получила томос, в котором записано, что она зависит от Константинопольского патриархата».

Опять-таки, это было известно ещё до получения томоса, и критики «томософрении» постоянно на это указывали. Нет ни малейших оснований полагать, что Филарет этого не знал, и очень сомнительно, что он повёлся на посулы Константинополя, что это-де временно. Хотя ситуацию в духе «жулик у жулика портянки украл» исключать нельзя.

Тем более, что вот митрополит Белгородский и Обоянский УПЦ КП Иоасаф (Шибаев) 11 января отозвал свою подпись под решениями собора УПЦ КП, поскольку оно было принято в результате обмана и потому не имеет юридической силы (обман состоял в том, что при проведении собора не были надлежащим образом проведены все необходимые процедуры и потому собор собором считаться не может, а был просто «собранием клириков и мирян»).

В-третьих, Филарет заявил, что «сейчас требуем от Вселенского патриарха Варфоломея, чтобы он вернул нам оригинал постановления этого Собора. Почему оригинал находится в Константинополе? Это же Собор Киевского патриархата? Киевского патриархата. И потому оригинал должен быть в канцелярии Киевского патриархата, а не в канцелярии Константинопольского патриархата. Он мог иметь копию этого Собора, постановления, а не оригинал».

Это вроде бы мелочь, но Филарет таким образом хочет разделить два мероприятия 15 декабря 2018 года — собор УПЦ-КП и объединительный собор Константинопольского патриархата. То есть задним числом сделать объединение как бы несостоявшимся.

В-четвёртых, по мнению Филарета, Константинополь добивается ликвидации УПЦ-КП, потому что «патриархат — это действительно независимая Православная церковь», в то время как остальные православные церкви — митрополии, «которые одна зависит от Московского патриарха, а вторая митрополия — ПЦУ — зависит от Константинопольского патриарха».

На самом деле не потому, а потому что Филарет — раскольник, который подрывает легитимность ПЦУ, статус которой и так неопределённый.

Вообще же православные Украины должны сказать Филарету большое человеческое спасибо — его борьба с ПЦУ и Константинополем отвлекает их от борьбы с УПЦ.

P.S.: Политический аналитик Алексей Калиниченко поинтересовался в своём "Фейсбуке": «А когда уже ПЦУ нашлёт на Филарета анафему? На этого зрадныка старого, раскольника СЦУ и томософоба». Действительно — когда?

Пока что Варфоломей ничего такого делать не хочет и, более того, обвиняет в расколе РПЦ, которая не дала «украинцам» (каким?) автокефалии и тем привела к расколу. Положение у него тоже хуже губернаторского — неудобно ведь признавать, что он привлёк в ПЦУ убеждённого раскольника…