Президент Украины Владимир Зеленский выступит на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе. Об этом в понедельник, 20 января, сообщила пресс-служба главы украинского государства

«Зеленский 22 января поедет с рабочим визитом в Швейцарскую конфедерацию для участия в ежегодном заседании Всемирного экономического форума. Программой визита предусмотрено выступление главы государства во время форума в Давосе», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, также запланирован ряд встреч Зеленского с лидерами иностранных государств, представителями бизнеса и международных финансовых организаций.

Ранее премьер Украины Алексей Гончарук сообщил, что вместе с Зеленским посетит форум в Давосе 22-23 января.

Всемирный экономический форум пройдет в Давосе с 21 по 24 января. Как ожидается, в дискуссиях на форуме примут участие в том числе президент США Дональд Трамп, канцлер Германии Ангела Меркель, первый вице-премьер Китая Хань Чжен, а также президенты Армении, Азербайджана, Афганистана, Ирака, премьер-министры Иордании и Пакистана.

Украинский десант — 2020

«Украинский завтрак» в Давосе 10 лет назад: Квасьневский и бутерброды, жена Ющенко и цензура © Александр Чаленко Дарья Каленюк обнародовала в Facebook список зарегистрированных участников от Украины.

В нём шесть человек: президент Зеленский, министр иностранных дел Вадим Пристайко, олигарх Виктор Пинчук, который ежегодно организует Украинский завтрак в Давосе, депутат Верховной Рады Вадим Новинский и генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

Однако уже 20 января СМИ сообщили, что в Давос отправятся 17 народных депутатов из фракции «Слуга народа». Среди них Давид Арахамия, Александр Корниенко, Евгения Кравчук, Елизавета Ясько, Дмитрий Наталуха и др.

А по данным Telegram-канала «TheПанда», в Давос поедут 23 нардепа от «Слуги народа». При этом ресурс ссылается на пресс-службу партии.

Пинчук как «самый западный олигарх»

Давосский форум для Украины традиционно связан с именем олигарха Виктора Пинчука. Он соорганизатор Украинского завтрака в Давосе, а теперь и Украинского дома — площадки, используемой для презентации страны, привлечения инвестиций и неформального общения за рамками официальных мероприятий.

В этом году Украинский дом будет работать с 20 до 24 января.

В 2017 году украинский завтрак собрал 170 участников — западных и украинских политиков и бизнесменов. Однако на мероприятии не было тогдашнего президента Петра Порошенко.

Эксперты связывали отказ Порошенко с публикацией Пинчуком скандальной статьи в Wall Street Journal, где он призвал Украину пойти на компромиссы с РФ ради завершения конфликта в Донбассе.

Однако «казус Порошенко» — далеко не единственный скандальный или просто яркий случай с членами украинской делегации в Давосе.

Богач Порошенко

Кличко заместил Порошенко и расцеловал Тимошенко. В Давосе все остались при своих © The Newsroom / Telegram

Первое место тогда занял Билл Гейтс (72,5 миллиарда долларов), второе — владелец китайского интернет-гиганта Alibaba Джек Ма (47,2 млрд долл), третье — инвестор Рэй Далио (14,1 млрд долл). Президент США Дональд Трамп также значился среди богатейших участников форума — у него шестое место и 4,6 миллиарда долларов состояния.

С Порошенко же связана еще одна история. В январе 2014 года участники форума в Давосе почтили минутой молчания жертв столкновений на Майдане. А во время выступления в Давосе в 2015 году уже президент Порошенко заявил, что события годичной давности выглядят «как из другой жизни».

Шоу братьев Кличко

В 2018 году в Украинском доме на панельной дискуссии, посвященной перспективам инвестиций, боксер Владимир Кличко заявил, что Украина «сексуальная».

«Украина красивая, сексуальная: нас все хотят», — заявил Кличко, обратившись к истории, и добавил, что в разное время Украину хотели завоевать поляки, турки, монголы, татары, шведы и многие другие.

Отличился тогда и его брат, мэр Киева Виталий Кличко: при обсуждении диджитализации столицы ему понадобилось несколько попыток, чтобы произнести слово «digitalization» (диджитализация по-английски).

А уже в следующем году, в январе 2019-го, Виталий Кличко заявил, что он из Давоса… борется со снегом в Киеве.

Мощный снегопад и метели обрушились на Киев накануне, устроив транспортный коллапс. Снегоочистительная техника не могла справиться с завалами, на дорогах образовались 10-балльные пробки.

В это время Кличко следил за уборкой снега из Давоса. По словам Кличко, он общался со своим заместителем Петром Пантелеевым на тему борьбы со снегом.

«100% (держу ситуацию с уборкой снега в Киеве. — Ред.) под контролем. Мы командно работаем», — сказал мэр.

Воровство шапок и конфет

В 2019 году тогдашний кандидат в президенты Игорь Шевченко похвастался в Facebook, что на экономическом форуме в Швейцарии взял (фактически украл) несколько бесплатных шапок вместо одной из специальных контейнеров.

Порошенко в Давосе: Скандал с вышиванкой и потолок от Swarovski © пресс-служба президента Украины

«Отстояв в очереди, я взял сразу четыре шапки, больше совесть не позволила. Отошел десять метров и понял, что мало взял», — разоткровенничался политик.

Позже Шевченко также посетил приемы Йельского и Гарвардского университетов, где взял (разумеется, бесплатно) восемь коробок брендированных символикой университетов конфет М&М`s.

«Кстати, на Йельском приеме я также кое-что "украл" — конфетки М&М`s, брендированные символикой Йеля. Да, я взял восемь пачек, ибо у меня много друзей в Украине, и для всех нужны особые сувениры, а не стандартные из сувенирной лавки», — написал Шевченко.

В соцсетях над «проворовавшимся» кандидатом жестко издевались.

Янукович звал смотреть на раздевающихся женщин

Виктор Янукович в ранге президента ездил в Давос в 2011-13 годах. Тоже просил у Запада инвестиций. В частности, предложил потенциальным зарубежным инвесторам приезжать в Украину в мае, «когда у нас красота: каштаны цветут, женщины начинают раздеваться».