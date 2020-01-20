Накануне визита в Израиль, где 23 января должен пройти мемориальный форум в память о Холокосте, президент Владимир Зеленский в интервью изданию The Times of Israel, рассказал о том, что для Украины проблема антисеметизма чужда. Между тем пользователи соцсетей напомнили главе государства самые яркие проявления якобы не существующего антисеметизма

Нужно заметить, что свое интервью израильскому изданию The Times of Israel Владимир Зеленский дал еще в воскресенье, 19 января. Президент Украины пространно рассказал, что на Украине нет признаков нетерпимости к представителям еврейской нации, а украинскому обществу свойственна почти европейская толерантность.

Даже на тот факт, что Зеленскому не предоставят слова в ходе памятных мероприятий, украинский президент попытался отреагировать по-европейски.

«Нас (Украину. — Ред.) не пригласили выступать. Но в любом случае я буду присутствовать на этой церемонии», — отметил он.

Однако в интервью при всех попытках Зеленского казаться отстраненным от националистических реалий, которые ему, безусловно, хорошо известны, от острых вопросов израильских журналистов ему уйти не удалось. Так, израильских корреспондентов очень интересовал вопрос, почему на Украине власть официально провозглашает героями пособников нацистов, которые участвовали в Холокосте.

«Этот вопрос (возвеличивания украинских националистов. — Ред.) вызвал недавно трения с Израилем, когда посол Израиля протестовал, а ваш посол заявил, что ему следует держаться от этой проблемы подальше. В целом каковы отношения с Израилем», — прямо спросил Зеленского журналист Давид Горовиц.

Зеленский ответил таким образом, как будто не понял, в чем заключается его суть: «Я думаю, что у нас хорошие отношения. Например, мои собственные отношения с Нетаньяху: я встретил его на Украине; он совершил сюда официальный визит. Мы говорили».

Куда как более откровенны и категоричны в своих оценках были пользователи соцсетей. Так, политэмигрант и лидер партии «Союз левых сил» Василий Волга убежден, что слова Зеленского неискренни и на самом будущем форуме в Иерусалиме, посвященном Холокосту, ему будет неуютно. Волга: Зеленский у себя в стране чествует палачей, а в Израиле будет скорбеть над могилами их жертв © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

«Поза, в которой сегодня находится украинский президент, называется «жаба на льду». Если кто видел, тот знает…

23 января в Израиле состоится форум, посвященный Холокосту, приуроченный к 75-летию освобождения нацистского лагеря смерти Аушвиц-Биркенау. На Форум приглашен весь мир. Монаршие особы, президенты, премьер-министры, мировые фигуры науки, искусства, бизнеса. Весь мир.

Должен быть там и наш президент. Украинский. Тот, который сегодня в Украине восхваляет палачей, принимавших непосредственное участие в Холокосте, убивая евреев, призывая убивать евреев, заставляя убивать евреев, поляков и русских», — указывает политик.

Волга напоминает, что лишь 20 дней назад по центру Киева прошел марш украинских нацистов, а на главном здании Киева вывесили огроменный портрет одного из идеологов украинского нацизма Степана Бандеры. Более того, само шествие неонацистов проходило по проспекту Бандеры как раз мимо Бабьего Яра, где бандеровцы убивали киевских евреев. А когда послы Израиля и Польши посмели напомнить о том, что это недопустимо, МИД Украины просто нахамил им в ответ.

«В Израиле и в Польше долго не могли прийти в чувство от подобной выходки официального Киева, и вот сегодня снова перед дипломатами возник вопрос: так что же делать с Зеленским? Неужели приглашать?

Неужели и в самом деле человеку, который у себя в стране оплакивает палачей, дать возможность поплакать так же и над могилами жертв этих палачей?» — задает риторический вопрос Василий Волга.

Однако в самом Израиле некоторые политологи не стали акцентировать внимание на явном несоответствии слов и дел украинского президента. К примеру, израильский политолог Соломон Манн на своей странице в Facebook обратил внимание на то, что президент Украины Владимир Зеленский, в отличие от своего польского коллеги, не стал устраивать демарш по поводу выступления на мемориальном форуме в память о Холокосте. Соломон Манн похвалил Зеленского за неожиданно умное интервью израильским СМИ © Facebook, Solomon Mann | Перейти в фотобанк

«В интервью Зеленский заявил, что уровень антисемитизма в Украине самый низкий в Европе и привычно аргументировал это тем, что его — человека с яркими еврейскими корнями — народ Украины выбрал чуть ли не единогласно президентом…

В интервью Зеленский сказал интересные слова, которыми он преподал моральный урок президенту Польши и другим политикам, сочиняющим сейчас речи, вплетающие в дух скорби и памяти мероприятия свои хитрые политические амбиции», — подчеркнул израильский политолог.

Совсем другую оценку возможному присутствию президента Украины в Израиле предлагает ведущий программы «На самом деле» агентства News Front Сергей Веселовский.

«Мне вот интересно, с каким выражением на лице там будет присутствовать (если, конечно, будет) президент страны, на государственном уровне объявившей своими "славными героями" убийц, принимавших самое непосредственнное и активное участие в Холокосте. Президент страны, объявившей бойцов Красной Армии оккупантами. Президент, родившийся только лишь потому, что над Рейхстагом в мае сорок пятого затрепетало алое Знамя Победы, отнесённое в его стране к запрещённым символам тоталитаризма», — заметил Веселовский.

А обозреватель агентства NewsFront Юлия Витязева на своей странице в микроблоге Twitter указала, что Украина на протяжении нескольких лет регулярно голосует против резолюции ООН по борьбе с героизацией нацизма и неонацизма. Причем последнее такое голосование произошло уже при президентстве Владимира Зеленского. Витязева напомнила Зеленскому о голосовании Украины в ООН © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

«К визиту Зеленского в Израиль на форум по Холокосту: напомню, что крайний раз против проекта резолюции по борьбе с героизацией нацизма и неонацизма украинская делегация проголосовала уже при его президентстве», — написала она.

Бывший депутат Верховной Рады Украины Владимир Олейник, ознакомившись с заявлениями Зеленского. Предложил для начала переименовать улицы Киева, получившие имена нацистских пособников в ботанические топонимы. А заодно привел показательный пример «самого низкого уровня антисемитизма» случившийся аккурат в это время в родном для президента Кривом Рогу.

«Зеленский в интервью The Times of Israel заявил, что в Украине самый низкий уровень антисемитизма среди европейских стран. А в это время на родине президента Украины… А в Кривом Роге осквернили памятник жертвам Холокоста», — написал политик на своей странице в соцсети.

То, что Владимир Зеленский может перевоплощаться перед камерой, неудивительно, ведь его прошлый жизненный и творческий путь, приведший его в президентское кресло, говорит о незаурядных артистических способностях. Однако для политика, особенно на международной арене, этого явно недостаточно.

Пользователи соцсетей в первую очередь заметили, что на самом деле, пусть и медленно, но ситуация для Украины меняется и, по крайней мере в Израиле и Польше, уже не готовы слепо верить Зеленскому на слово об отсутствии антисемитизма. Именно поэтому украинскому лидеру не предоставят слово в ходе мемориальных мероприятий в Иерусалиме, а ему во время интервью пришлось сделать хорошую мину при скверном политическом раскладе. И до тех пор, пока государственная политика Украины будет опираться на идеологию пособников нацизма, ситуация вряд ли изменится.