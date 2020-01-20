На этой неделе ряды Верховной Рады поредеют. Депутаты массово уезжают на Всемирный экономический форум в Давос. Он пройдет на знаменитом швейцарском курорте с 21 по 24 января

По информации агентства «Интерфакс Украина», от фракции «Слуга народа» 17 депутатов примут участие в этом представительном мероприятии. Согласно информации пресс-службы партии СН, в Давос на форум едут глава фракции Давид Арахамия, его первый заместитель Александр Корниенко, заместитель главы фракции Евгения Кравчук, депутаты Елизавета Ясько, Святослав Юраш, Дмитрий Наталуха, Марина Бардина, Роксолана Пидласа, Юлия Овчинникова и другие. Примут участие в мероприятии и члены фракции «Голос». Другие партии пока не подтверждали свое намерение ехать в Швейцарию.

«От СН на экономический форум в Давос поедут аж 17 нардепов! Даже не сомневаюсь, что 17 харизматичных выпускников Трускавецкой академии зелёного хозяйства во главе с их бессменным гуру, прошедшим дополнительную подготовку в Омане, элегантно отщёлкают по носу этих зазнавшихся выскочек из Оксфордов и прочих Йелей. В Пески и Авдеевку? Пусть сын Порошенка туда едет», — прокомментировал сообщение на своей странице в Facebook блогер Олег Шарп. Давосские игры украинских затейников © пресс-служба президента Украины / Михайло Палінчак | пресс-служба президента Украины / Михайло Палінчак | Перейти в фотобанк

Также ожидается, что форум посетят украинский президент Владимир Зеленский и премьер-министр Алексей Гончарук. По мнению политолога Владимира Фесенко, именно это стало причиной того, что Зеленский не отправил Гончарука в отставку сейчас. Скандал перед солидным мероприятием Украине ни к чему: «Перед Давосом, куда едут и президент и премьер, нерационально было менять правительство. Это был бы очень плохой сигнал и для наших международных партнеров и для инвесторов. Так что это было очень рациональное решение. Все при своих. Премьер сохранил свою должность. Пока, в зависимости от того, как будет выполнять установки президента. Он будет еще более дисциплинированным и управляемым. Но действовать ему теперь надо более решительно и жестко. Президент продемонстрировал, кто главный в стране», — написал Фесенко в своих соцсетях.

Концепцию визита в Давос украинской делегации подкинул народный депутат Макс Бужанский. Он написал в своем телеграм-канале: «Самый верный способ завлечь давосских инвесторов в Украину — одолжить у них как можно больше денег в Давосе. Инвестор идет за деньгами, премьеру должно понравиться». Конечно, народный депутат от «Слуги народа» (той части, которая поддерживает отставку правительства) потроллил Гончарука по мотивам недавних записей совещаний и откровений премьера. Но смешного здесь мало, считает бывший министр юстиции Елена Лукаш: «Давос. Программа для инвесторов такая: «Деньги идут в пустоту за профаном». Уверена в успехе. Удачи делегации. Не подавитесь».