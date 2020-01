Владимир Зеленский дал большое интервью журналистам израильского издания Тhe Times of Israel. Беседа состоялась в преддверии возможного участия президента Украины во Всемирном форуме памяти Холокоста, который состоится 22-23 января. Что рассказал Зеленский – анализировали журналисты и политологи в своих соцсетях

Главный редактор издания «Страна» Игорь Гужва дал краткий анализ интервью президента: «Зеленский в интервью израильской газете The Times of Israel нарушил нормы законопроекта о медиа (уже одобрен комитетом Рады под руководством Ткаченко), который запрещает говорить о временах СССР хорошо: We all were born during the USSR era, and there were a lot of things that happened that were good. Из других заявлений:

1. Зеленский подтвердил, что 23 января поедет в Израиль на форум по Холокосту, несмотря на то, что он там не сможет выступить (в отличие от Путина). Ранее это называлось причиной того, что президент Украины мог отказаться от поездки. Но Зеленский сказал, что для него не принципиально — будет он там выступать или нет.

2. Зеленский сказал, что уже в этом году в Киеве начнётся строительство масштабного мемориала в Бабьем Яру.

3. Отвечая на вопрос о том, не опасается ли он, что украинские националисты будут недовольны почитанием жертв Бабьего Яра, Зеленский сказал, что в Украине очень низкий уровень антисемитизма, и привёл в пример себя. «У меня еврейская кровь. И я президент. И никого это не волнует, верно? Никому нет дела. Никто не спрашивает меня об этом», — сказал Зеленский.

4. На вопрос о том, что улицы называют именами противоречивых персонажей-националистов, Зеленский сказал, что нужно в украинской истории искать тех людей, чьи имена не провоцируют конфликт.

5. Не стал комментировать недавний конфликт, когда израильские и украинские дипломаты обменялись письмами относительно почитания Бандеры. Сказал лишь, что «у нас с Израилем хорошие отношения».

Народный депутат Николай Княжицкий указал на невежество президента. После скандала с премьером Гончаруком это сейчас главный тренд оппозиции, говорить о «пустоте в голове Зеленского»: «Читаю интервью Зеленского израильской англоязычной газете. Есть некоторые положительные моменты, но есть и такое: «Вы знаете, сегодня у нас все еще нет статистики, которая бы указывала нам, сколько евреев погибло (в советское время) и что именно с ними произошло — сколько из них были убиты, сколько из них были вывезены, сосланы. Сколько из них стали диссидентами… Возьмем случай с Андреем Сахаровым, который сумел рассказать свою историю миру. Но скольким евреям этого не удалось? У нас нет этой истории», — отметил президент Украины. Андрей Сахаров — не еврей. Это распространенный русский миф, рассчитанный на антисемитские настроения. Он российско-греческого еще и дворянского происхождения. И к Украине никакого отношения тоже не имеет. И такое невежество уже не смех, а стыд. Можно взять хотя бы одного грамотного человека в АП? Вот безразлично сейчас, во власти я или в оппозиции. Зеленский представляет нас. Помогите президенту не позориться».

Его поддержал политолог Андрей Смолий: «Зеленский снова не знает, зачем нам украинские названия улиц и памятники украинским Героям. Президент дал интервью израильской газете The Тimes of Israel. Вот несколько цитат: «Речь идет о том, как люди с разной историей, с разными взглядами могут жить вместе на практике". Он добавил, что есть герои, которых уважают на западе и в центре Украины, но "есть и другие украинцы, у которых свои герои, которые имеют другое мнение".

«Если в Украине такая сложная история, то нужно строить общую историю, искать тех, "чьи имена не вызывают споров ни в настоящем, ни в будущем". Также Зеленский сказал, что украинские улицы стоит называть в честь тех, кто «не вызывает конфликтов». Итак, далее продвигается тема о ненужности истории, языка, культуры, героев. О ненужности истинно украинской топонимики и украинских ценностей».

Бывший депутат Верховной Рады Владимир Олейник тоже поделился мыслями на этот счет: «В интервью израильской газете Зеленский высказал много интересных мыслей. Например о том, что нужно искать тех людей, чьи имена не вызывают противоречий в нашем настоящем и будущем. Хорошая мысль. А можно не искать имена людей? Слишком болезненно для многих. Нужно улицам давать имена ботанические. Улица Каштановая не будет вызывать нервозность ни у националистов, ни у коммунистов. И начать нужно с проспекта Бандеры, переименовать его в Цветочный. Слабо?»

В интервью The Times of Israel Владимир Зеленский сказал, что Владимир Путин понимает его позицию: Украина — независимая страна. Интересно, это из чего такой вывод делает Зеленский? Из того, что на Донбассе с начала года и на фоне разговоров о мире и необходимости развода войск и на других участках мы видим обострение (только позавчера 1 погибший и 10 раненых; в целом, с начала года — 10 погибших и 26 раненых)?

Или, может, такая уверенность строится на недавних словах Путина о том, что если Украина захочет получить контроль над своей же частью укр-рос границы, то есть риск повторения Сребреницы? Я уже не говорю о его заявлениях, что Причерноморье и Восточная Украина — это «исконно русские земли».

Вариант, который продвигает Россия, не предполагает восстановления контроля Украины над оккупированной частью Донбасса. Разведение войск на линии разграничения — это, по сути, подмена демилитаризации ОРДЛО. Это как было с двумя вариантами миротворческой миссии, когда Украина предлагала такую миссию на всю неконтролируемую часть Донбасса, а Россия — только на линию разграничения (чтобы отодвинуть перспективу возврата ОРДЛО под контроль Украины).

Можно себя, конечно, тешить иллюзиями о том, что Путин готов воспринимать Украину как независимое самодостаточное государство. Только это никак не влияет на намерения российской власти предложить такой «мир», целью которого и дальше (может, уже не военными, но политическими инструментами и механизмами) будет являться ослабление украинской государственности».