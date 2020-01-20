На Украине память о трагических страницах общего для всей Европы прошлого, сталкиваясь с жестокими антигуманистическими реалиями, становится разменной монетой в политических комбинациях

Ехать или не ехать? Вот в чем вопрос. До конца дня понедельника 20 января в Офисе президента Украины должны окончательно определиться с поездкой Владимира Зеленского в Израиль 23-го. Тянуть с решением дальше уже просто некуда, и так затянули донельзя. Цейтнот, цейтнотище!

Неисповедимы пути Господни! Еще в большей мере неисповедимы и пути политики! Кто бы, скажите на милость, мог подумать, что в стране, ставшей одним из инициаторов установления Генассамблеей ООН 1 ноября 2005 г. Международного дня памяти жертв Холокоста, могут возникнуть сомнения, стоит ли ее президенту лететь на памятные мероприятия, посвященные этому дню в 75-ую годовщину Холокоста? А они возникли. И окрепли настолько, что поездка Зеленского в Израиль 23 января оказалась на волосок от срыва.

Если принимать во внимание хронологию, то сложности, возникшие в связи с визитом президента Украины в Израиль для поминовения жертв Холокоста, стали продолжением словесной перепалки между дипломатическими ведомствами двух стран. МИД Израиля жестко высказался по поводу героизации на Украине исторических фигур, виновных в преступлениях против человечности и евреев. МИД Украины не менее жестко ответил в духе «сами с усами». Президент, националисты и Холокост: три варианта Зеленского © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Ни сам Зеленский, ни чиновники президентского офиса, отвечающие за внешнюю политику, в перебранку дипломатов не ввязывались, хотя взять да одернуть явно зарвавшихся мидовцев отнюдь не помешало бы. Может быть, тогда и сама конфликтная ситуация, и особенно ее послевкусие не получились бы такими неприятными.

Впрочем, хронология в данном случае мало что объясняет. В том, что у Зеленского появились сомнения в целесообразности посещения Израиля 23 января, виновата не она. Тут действовала причинно-следственная логика, причем достаточно запутанная.

Во-первых, кто-то из ближайшего окружения президента посоветовал потребовать от организаторов памятных мероприятий дать ему слово для выступления. Израиль вежливо, с приемлемой мотивировкой, но отказал.

Затем, во-вторых, украинской стороной в качестве предварительного условия было выдвинуто еще одно требование: организовать на полях мероприятия встречу Зеленского с премьером Израиля Нетаньяху. Этот вопрос пока завис в воздухе: израильская сторона встречу еще не подтвердила.

В-третьих, вследствие демарша МИД Израиля по поводу глорификации на Украине пособников нацистов и реакции на него со стороны МИД Украины за спиной у украинского президента замаячил призрак антисемитизма. Не исторического, в котором Путин недавно обвинил Польшу, вызвав в ответ реакцию, приведшую к отказу ехать в Израиль президента Дуды, а современного. Можно сказать, совсем свежего.

В результате этих и ряда других обстоятельств принятие решения о поездке Зеленского в Израиль осложнилось до предела. Хороший пример того, как буквально из ничего можно устроить самому себе головную боль, создать проблему, у которой нет положительного решения. В любом случае какие-то потери для Киева теперь практически неизбежны.

По состоянию на поздний вечер крещенского воскресенья, 19 января, один инсайдер утверждал, что вероятность присутствия президента Украины на памятных мероприятиях по случаю 75-й годовщины Холокоста велика. Что решение по этому поводу принято, доказательством чего может служить тот факт, что группа дипломатов и сотрудников президентской охраны уже вылетела в Израиль для подготовки визита.

Другой источник, правда, подтверждая, что передовая группа прибыла в Израиль, говорит, что в Офисе президента сомнения еще не преодолены, колебания имеют место быть, дискуссии в узком кругу продолжаются. И призывает все-таки дождаться конца дня или даже вечера понедельника, когда должна появиться информация о том, что визит состоится. Или не состоится. Его оценка: 70% на 30% в пользу первого варианта.

Вопреки чаяниям и ожиданиям большинства украинцев Зеленский в роли главы государства повторяет многое из того, что делал и чем грешил Порошенко. Вместе с тем президент и его «команда» уже дали понять, что способны отходить от порочного курса предшественника. Пускай пока такие отклонения, скорее, исключение из правила, но они есть, и это радует.

Вот и в случае с решением по поездке в Израиль побеждает — слава Богу! — новая линия. Не без труда, но, кажется, все-таки побеждает. Когда у Порошенко появлялся выбор между решением верным и неверным, он всегда выбирал неверное. С точки зрения национальных интересов, естественно, а не его личных или корпоративных. Себя Петр Алексеевич никогда не обижал и не оставлял в проигрыше.

У Зеленского есть шанс взяться за ломку пагубной традиции. Если он решит лететь на мероприятия по случаю годовщины Холокоста, такой его выбор, вне всякого сомнения, будет отвечать интересам Украины. Он единственно верный!