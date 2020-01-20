Накануне визита в Израиль президент Украины Владимир Зеленский дал интервью изданию The Times of Israel, в котором выразил свою точку зрения на проблемы в отношениях двух стран. При этом часть острейших проблем Зеленский проигнорировал

В воскресенье, 19 января, израильское издание The Times of Israel опубликовало интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским. В этом интервью Зеленский коснулся ряда проблемных вопросов в отношениях между двумя государствами.

Среди прочего Зеленский рассказал, что не будет выступать на форуме в память Холокоста, который посвящен 75-й годовщине освобождения советскими войсками концлагеря в Освенциме. Зеленский рассказал, что значит голодомор для Украины © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Нас (Украину. — Ред.) не пригласили выступать. Но в любом случае я буду присутствовать на этой церемонии», — отметил Зеленский.

Однако в интервью были вопросы и поважнее участия Зеленского в торжественных мероприятиях. И признавать некоторые проблемы в отношениях двух государств украинский президент отказался.

Рожденный в СССР и глорификация националистов

Пожалуй, единственное, что могло порадовать избирателей Зеленского, так это то, что он по-прежнему признает: в СССР не все было плохо.

«Мы все были рождены во время СССР, и многие вещи, случившиеся там, были хорошими. Было много знаменитых на весь мир людей, которые делали великие вещи. В общем, было много хорошего», — заявил Зеленский.

В то же время он признал, что было и «много трагедий», таких, например, как голодомор. Последний, выразил надежду Зеленский, «признают во всём мире».

Незадолго до этого Зеленского спросили о таком проблемном вопросе, как возвеличивание националистов на Украине.

«Это очень сложная и чувствительная проблема. Есть герои, которые чествуются на востоке и в центре Украины, и есть другие украинцы, у которых свои герои, и они думают по-другому», — отметил Зеленский. Зеленский заявил, что на Украине самый низкий в Европе уровень антисемитизма © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

Таким образом, украинский президент фактически заявил, что националисты чествуются в центре Украины, что вряд ли соответствует действительности.

Зеленский отметил, что он понимает, что по данному вопросу существуют разные мнения.

«Когда у нас сложная история, давайте выстроим общую историю. Давайте найдем тех людей, чьи имена не вызывают противостояние ни в настоящее время, и не будут этого делать в будущем. Давайте назовем памятники и улицы в честь тех людей, имена которых не вызывают конфликт», — отметил Зеленский.

Тем самым он фактически самоустранился от одной из острейших проблем украинского общества, которая осталась актуальной даже после ухода из власти Петра Порошенко — возвеличивания националистов и игнорирования тех граждан Украины, у которых совсем другие герои. И это притом, что родственники Зеленского воевали в рядах Красной Армии, о чем он сам рассказал.

«По линии отца мой дедушка и три его брата были на фронте (в Красной Армии) Второй мировой войны, и только он возвратился. Моя бабушка жила в Кривом Роге, части юга Украины, который был оккупирован фашистами. Они убили всех евреев, которые остались. Она оказалась в эвакуации в Алматы в Казахстане. Многие люди уехали туда. Она училась там. Она — учитель. После Второй мировой войны она вернулась. Там (в Кривом Роге — Ред.) я родился», — рассказал украинский президент.

Несмотря на это, при его президентстве на Украине чествуют тех, кто сражался с Красной Армией и помогал нацистам. Это вызывает трения между Украиной и Израилем.

«Все хорошо, прекрасная маркиза»

Израильтян не удовлетворил ответ Зеленского о разных героях для разных частей Украины, и они поставили ему прямой вопрос, касающийся конкретного националиста.

«Этот вопрос (возвеличивания украинских националистов — Ред.) вызвал недавно трения с Израилем, когда посол Израиля протестовал, а ваш посол заявил, что ему следует держаться от этой проблемы подальше. В целом, каковы отношения с Израилем», — задал вопрос Зеленскому журналист Давид Горовиц.

Тем самым он напомнил Зеленскому о заявлении посла Израиля, выступившего против возвеличивания таких пособников нацистов, как лидеры украинских националистов Степан Бандера и Андрей Мельник.

Ответ Зеленского был краток.

«Я думаю, что у нас хорошие отношения. Например, мои собственные отношения с Нетаньяху: я встретил его на Украине; он совершил сюда официальный визит. Мы говорили», — заявил он.

Тем самым он фактически закрыл глаза на то, что отношения между Украиной и Израилем далеки от идеальных. Вот уже несколько лет для рядового украинца визит в Израиль — это лотерея. Прошлый и позапрошлый годы отметились массовыми депортациями украинцев. Впрочем, Украина не оставалась в долгу и депортировала израильтян.

Но об этом Зеленский не вспомнил.

«Когда украинцы и израильтяне говорят друг с другом, каждая сторона уважает другую», — отметил Зеленский.

Красивые слова, но за день до того, как интервью было опубликовано, в святой для иудеев день — субботу — 18 января в родном для Зеленского Кривом Роге неизвестные осквернили памятник жертвам Холокоста, о чем позже сообщил посол Израиля на Украине Джоэль Лион.

«Пожалуйста, Арсен Аваков, МВД, Нацполиция, найдите преступника. Вот свидетельства!» — написал Лион и опубликовал скриншот с видеозаписи.

​А до этого один из украинских магазинов одежды выпустил футболку с надписью «Холи шит, ты шо — жид?».

«Заявляем о недопустимости использования слова «ж*д» в рекламных публикациях, поскольку в современной Украине слово «ж*д» имеет исключительно негативную коннотацию и употребляется антисемитами для унижения еврейского народа, а в кругах ненавистников евреев «ж*дами» называют жадных людей, подкрепляя ложные стереотипы о еврейском народе», — заявила Объединенная еврейская община Украины. Против бандеризации и миграции. Почему Израиль не впускает украинцев © РИА Новости, Михаил Маркив | Перейти в фотобанк

Что интересно — отрицание существующей проблемы было характерно для Зеленского в и другом вопросе — роли Украины в импичменте американского президента Дональда Трампа.

«Я не сделал ничего противозаконного. У меня были телефонные звонки с президентом Соединенных Штатов. Как президент Украины, я сделал то, что мог, чтобы иметь хорошие, надежные и прочные отношения с одним из наших стратегических партнеров — Соединенными Штатами Америки. И раньше и сейчас я поступаю так, чтобы избежать какого-либо вовлечения или участия Украины или каждого украинца в политической ситуации Соединенных Штатов Америки. Это их страна, и они относятся к своей стране так, как им нравится. И я не хочу, чтобы они вовлекали нас в дела, связанные с их внутренней политикой», — отметил Зеленский.

Тем самым он не обмолвился ни полусловом о сильной вовлеченности некоторых украинских политиков в то, что происходит в США.

Такое впечатление, что на происходящее в его стране украинский президент подчас смотрит с плотно закрытыми глазами. Что и подтвердило его интервью израильскому изданию.

Однако игнорирование проблем в отношениях между двумя государствами вряд ли пойдет на пользу украино-израильским отношениям.