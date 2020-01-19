Харьковская редакция украинского издания Status Quo задумалась о том, какие рекорды установил Харьков, утративший лидерскую позицию по рекордам среди украинских городов: его опередили Одесса и Днепр

Харьков больше не лидер по рекордам, а ведь семь лет подряд первая столица Украины удерживала первенство по количеству ежегодно устанавливаемых рекордов. Но по итогам 2019 года пальма первенства досталась Одессе — именно в Одессе и окрестностях установили 35 рекордов. В Днепре и Днепропетровской области установили на один рекорд меньше — 34. А вот занявший третье место Харьков отстал от лидера гонки на 10 рекордов.

Но и те рекорды, которые установили харьковчане, впечатляют. В селе под Харьковом нашли 61 мину времен Великой Отечественной войны - ГСЧС © Фото: ГСЧС Украины

Дали гопака

«Харьковским танцорам ничего не мешает», — утверждает украинское издание. И с ним сложно не согласиться. В мае 423 студента Харьковского национального педагогического университета имени Сковороды и участники Народного ансамбля народного танца «Зорицвіт» все вместе станцевали гопак, чем поставили очередной рекорд. Тем самым они почти в два раза превзошли рекорд по гопаку, поставленный до них. Тогда украинский народный танец (а также, как утверждают некоторые, смертоносное боевое искусство) исполнили 250 танцоров.

Украинский ответ гамбургеру

Ни один гамбургер с котлетой какой бы то ни было прожарки не сравнится со свежим, с пропеченной корочкой и неповторимым ароматом хлебом, дополненным исконно украинским специалитетом — салом. «Пища богов», — говорят о таком бутерброде те, кому посчастливилось его отведать. В харьковском лесу нашли полсотни неизлечимо больных попугаев © РИА Новости, Владимир Корнев | Перейти в фотобанк

В этом году жители Первомайского решили созданием рекордного бутерброда поздравить родину с 28-летием. На День независимости жители города создали лакомство длиной 11,1 метра и шириной 1,3 метра. При этом на одном лишь сале решили не останавливаться. Бутерброд дополнили вкуснейшими местными помидорами, огурцами, зеленью и, увы для тех, кто любит целоваться, чесноком.

«Удар по печени!» — наверняка предупредили бы врачи покусившегося на весь бутерброд. Зато какой вкусный удар.

Васюки отдыхают

В первый день лета — 1 июня — Харьков поставил рекорд по количеству участников детского шахматного турнира. На центральной аллее парка имени Горького состязались 556 юных шахматистов — будущих Алехиных, Крамников, Карповых, Спасских, Смысловых и Ботвинников.

Рекорд вдвойне значимый, учитывая тот факт, что в Харьковской губернии располагался Старобельск, который, как считают критики, и вывели в своих «Двенадцати стульях» под названием Старгород Илья Ильф и Евгений Петров. Не Васюки, но все же.

Груша, которую можно кушать

Сколько груш весят килограмм? Уж точно несколько, ответят на этот вопрос. И просчитаются. Садоводы из харьковской Новой Водолаги в октябре представили грушу весом 1,127 кг, чем установили рекорд.

СМИ умалчивают о вкусовых качествах фрукта, но можно предположить, что они были хорошими. Все-таки сняли грушу в октябре. Примечательно, что сорт груши называется «Таврийская». Вырастил грушу Станислав Дмитрицкий.

Рычащая елка По торговому центру в Харькове гулял опасный хищник — видео © Фото: cocoparisienne с сайта Pixabay

То, что елка может светиться, никого не удивляет. Достаточно вспомнить новогодние праздники. Однако харьковская елка, которую собрали 27 декабря, могла еще и издавать довольно мощный рык. Всё потому, что состояла она из 348 автомобилей, который припарковались в специальном порядке. А ведь всего за два года до этого выстроиться елочкой пытались лишь 60 автовладельцев. Тогда же — в 2017 году — в Запорожье автоёлку создали 270 автомобилей.

Невзятые высоты

Но были и те рекорды, которые не покорились харьковчанам. Так, из-за того, что харьковский Каскад был на реконструкции, жители первой столицы не смогли ответить одесситам, собравшим на Потемкинской лестнице 525 фотомоделей в возрасте от 2,5 до 49 лет. Многие на Украине именно знойную Одессу и студенческий Харьков считают городами, где живут самые красивые девушки. В общем, только реконструкция Каскада помогла одесситам удержать рекорд.

«Иначе невозможно объяснить, почему этот незамысловатый рекорд не был тут же побит харьковчанками», — пишет харьковская редакция.

Сабля, водка, конь гусарский. «Если выпить-закусить — надо харьковцев спросить!» © Эполет (канал Яндекс-Дзен)

Под конец статьи украинские журналисты принялись фантазировать, какие же рекорды могут установить харьковчане: связать самые большие носки, запустить большое количество резиновых уточек по реке Харьков, слепить самую большую в мире пластилиновую ворону и прочее, прочее.