Харьков больше не лидер по рекордам, а ведь семь лет подряд первая столица Украины удерживала первенство по количеству ежегодно устанавливаемых рекордов. Но по итогам 2019 года пальма первенства досталась Одессе — именно в Одессе и окрестностях установили 35 рекордов. В Днепре и Днепропетровской области установили на один рекорд меньше — 34. А вот занявший третье место Харьков отстал от лидера гонки на 10 рекордов.
Но и те рекорды, которые установили харьковчане, впечатляют.
Дали гопака
«Харьковским танцорам ничего не мешает», — утверждает украинское издание. И с ним сложно не согласиться. В мае 423 студента Харьковского национального педагогического университета имени Сковороды и участники Народного ансамбля народного танца «Зорицвіт» все вместе станцевали гопак, чем поставили очередной рекорд. Тем самым они почти в два раза превзошли рекорд по гопаку, поставленный до них. Тогда украинский народный танец (а также, как утверждают некоторые, смертоносное боевое искусство) исполнили 250 танцоров.
Украинский ответ гамбургеру
Ни один гамбургер с котлетой какой бы то ни было прожарки не сравнится со свежим, с пропеченной корочкой и неповторимым ароматом хлебом, дополненным исконно украинским специалитетом — салом. «Пища богов», — говорят о таком бутерброде те, кому посчастливилось его отведать.
В этом году жители Первомайского решили созданием рекордного бутерброда поздравить родину с 28-летием. На День независимости жители города создали лакомство длиной 11,1 метра и шириной 1,3 метра. При этом на одном лишь сале решили не останавливаться. Бутерброд дополнили вкуснейшими местными помидорами, огурцами, зеленью и, увы для тех, кто любит целоваться, чесноком.
«Удар по печени!» — наверняка предупредили бы врачи покусившегося на весь бутерброд. Зато какой вкусный удар.
Васюки отдыхают
В первый день лета — 1 июня — Харьков поставил рекорд по количеству участников детского шахматного турнира. На центральной аллее парка имени Горького состязались 556 юных шахматистов — будущих Алехиных, Крамников, Карповых, Спасских, Смысловых и Ботвинников.
Рекорд вдвойне значимый, учитывая тот факт, что в Харьковской губернии располагался Старобельск, который, как считают критики, и вывели в своих «Двенадцати стульях» под названием Старгород Илья Ильф и Евгений Петров. Не Васюки, но все же.
Груша, которую можно кушать
Сколько груш весят килограмм? Уж точно несколько, ответят на этот вопрос. И просчитаются. Садоводы из харьковской Новой Водолаги в октябре представили грушу весом 1,127 кг, чем установили рекорд.
СМИ умалчивают о вкусовых качествах фрукта, но можно предположить, что они были хорошими. Все-таки сняли грушу в октябре. Примечательно, что сорт груши называется «Таврийская». Вырастил грушу Станислав Дмитрицкий.
Рычащая елка
То, что елка может светиться, никого не удивляет. Достаточно вспомнить новогодние праздники. Однако харьковская елка, которую собрали 27 декабря, могла еще и издавать довольно мощный рык. Всё потому, что состояла она из 348 автомобилей, который припарковались в специальном порядке. А ведь всего за два года до этого выстроиться елочкой пытались лишь 60 автовладельцев. Тогда же — в 2017 году — в Запорожье автоёлку создали 270 автомобилей.
Невзятые высоты
Но были и те рекорды, которые не покорились харьковчанам. Так, из-за того, что харьковский Каскад был на реконструкции, жители первой столицы не смогли ответить одесситам, собравшим на Потемкинской лестнице 525 фотомоделей в возрасте от 2,5 до 49 лет. Многие на Украине именно знойную Одессу и студенческий Харьков считают городами, где живут самые красивые девушки. В общем, только реконструкция Каскада помогла одесситам удержать рекорд.
«Иначе невозможно объяснить, почему этот незамысловатый рекорд не был тут же побит харьковчанками», — пишет харьковская редакция.
Другой рекорд, который харьковчане грозятся побить, связан с отжиманиями на брусьях. В 2019 году сотня парней в Днепре синхронно отжалась 25 раз. При этом именно Харьков издание называет «столицей брусьев и турников».
Под конец статьи украинские журналисты принялись фантазировать, какие же рекорды могут установить харьковчане: связать самые большие носки, запустить большое количество резиновых уточек по реке Харьков, слепить самую большую в мире пластилиновую ворону и прочее, прочее.