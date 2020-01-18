В воскресенье, 19 января, на Западной Украине готовятся отметить последний праздник рождественского цикла - Крещение. А началась неделя карнавалами по случаю «Маланки» - кануна Щедрого Вечера, или Старого Нового года

Праздник «Маланки» на Западной Украине отмечают 13 января. Его называют так, поскольку в этот день православная церковь чтит память преподобной Меланьи Римлянки, однако к христианству это народное действо не имеет никакого отношения. Скорее наоборот — вся эта «переберия», то есть переодевание в костюмы зверей и фольклорных персонажей, имеет языческие корни и больше всего похожа на кельтский Хеллоуин, который, кстати, также отмечался накануне местного Нового года.

А в новогоднюю ночь, как и вечером накануне, могут случаться необычные события. Согласно старинным верованиям, в это время граница между миром живых и потусторонним стирается, и усопшие предки возвращаются, чтобы навестить своих родственников. Исторически «Маланка» — это прежде всего ритуальные обходы дворов с пением и шутками, которые проводят по определенному сценарию преимущественно группы переодетых мужчин, один из которых переодет собственно в Маланку. Ещё один обязательный персонаж группы — Василий, ведь 14 января — это церковный праздник Василия Великого, с которого и начинается Новый год по юлианскому календарю. Главная цель гуляний — пожелать счастья и здоровья семьям и хозяйствам. Западная Украина с 6 по 10 января: колядники с вертепами, подготовка к «Маланке» и дети из Донбасса в Почаевской Лавре © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Ныне традиция празднования «Маланки» бытует в немногих селах Западной Украины. В разных этнографических районах «маланкование» имеет свои локальные особенности. Лучше всего сохранился этот обычай на территории Буковины и Галичины, а также в южных районах Подолья. Под влиянием контактов с украинцами этот праздник также распространился среди румын и молдаван. Неповторимыми являются обряды «Маланки» в селе Белелуя на Прикарпатье и в Горошовой на Тернопольщине. В отдельных местностях, например в Вашкивцах или Красноильске в Черновицкой области, самобытные празднования «Маланки» превратили в многолюдные фестивали, которые ежегодно привлекают тысячи туристов. Всё многообразие персонажей «Маланки» с их разноцветными костюмами и атрибутами можно увидеть в одном месте — на «Маланка-Фесте» в Черновцах, который в этом году состоялся 12 января и где было множество фольклорных коллективов — как из других регионов страны, так и из-за рубежа.

Примечательно, что на этом фестивале «маланкарей» из румыноязычного Красноильска и гуцульских Вашкивцев не было. И дело не только в конкуренции, но и в том, что в этих сёлах свято чтут традиции и празднуют «Маланку» исключительно в ночь с 13 на 14 января. В этом году на улицы Красноильска вышли традиционные «крылатые медведи», костюмы которых весят до 70 килограмм, — далеко не каждому парню по плечу. «Звери» боролись между собой и с другими персонажами, потом их картинно укрощали «Цыгане» и вели дальше — развлекать другие районы Красноильска. А в Вашкивцах на «Переберию» собралось более тридцати коллективов, участники которых перевоплотились в сказочных и мультяшных персонажей. Всех поразили движущиеся платформы с многометровыми статуями лепреконов, с персонажами из племени Майя и т.д. Но главная достопримечательность «Маланки» в Вашкивцах — это маски, их готовят по разным техникам из кожи, гипса, бинтов и ткани. В этом году на «Переберии» был установлен рекорд в категории «Массовые мероприятия»: представители Книги рекордов Украины зафиксировали 468 участников, которые были одеты в костюмы Маланки. Западная Украина с 30 декабря по 3 января: «меряние ёлками», марши в день рождения Бандеры и элита в «Буковеле» © РИА Новости, Григорий Василенко | Перейти в фотобанк

А наиболее массовой народной «Маланкой», практически без элементов современности, было действо на родине легендарного Олэксы Довбуша — в гуцульском селе Космач Ивано-Франковской области. В этом огромном селе из 32 районов-«углов» почти каждый из них сформировал свою группу «маланкарей», между которыми проходили неформальные соревнования. А в областном центре 14 января состоялся парад «Маланок» в ходе развлекательной программы «От Василия до Василия». Примечательно, что связанные с «Маланкой» суеверия поразительно живучи: так, утром 14 января в поликлинике 4-й городской клинической больницы во Львове врач не приняла первой женщину с талоном на прием, потому что на этот праздник «надо первым мужчину пустить в кабинет». При этом пациенты покорились воле врача и послушно пропустили вперед мужчину, который был записан на более позднее время.

Колядники из «вертепов» и коллективы «маланкарей» ныне готовятся к завершающему празднику рождественского цикла — Крещению Господнему, который отмечается 19 января. В большинстве областей выделены места для крещенских купаний, где состоится также освящение воды. Правда, в связи с отсутствием снега и привычных прорубей в отдельных городах купания отменили — например, в Ровно их не будет, ибо берега озера Басов Кут превратились в настоящее болото.

А вот львовским греко-католикам праздники подпортили… евреи. 14 января «Религиозно-информационная служба Украины» сообщила, что мемориал «Яд Вашем» в очередной раз отказал в присвоении митрополиту УГКЦ Андрею Шептицкому статуса «Праведника народов мира» (то есть спасавшего евреев во времена Холокоста). Катя Гусарова, руководитель отдела «Яд Вашем», обратила внимание на то, что «вопрос о награждении митрополита Андрея не раз поднимался и обсуждался специальной комиссией по присвоению этого почетного звания. Из-за широко известных причин (сотрудничество с немецкими оккупантами, участие в создании дивизии СС «Галичина») комиссия не приняла положительного решения». Последнюю заявку на награждение Шептицкого подали участники конференции, проходившей во Львове в ноябре 2019-го.

Хотя формально праздники заканчиваются лишь в наступающее воскресенье, власти в регионе вышли на «рабочий режим» как минимум с 14 января, когда возобновила работу Верховная Рада. Во Львовской области обострился конфликт между областным советом и мэрией Львова. Областные власти продолжили практику смены юридических адресов областных учреждений, находящихся на территории Львова, на различные райцентры и даже сёла, вследствие чего Львов теряет налоговые поступления. К примеру, Львовский областной исторический музей теперь будет платить налоги в Червонограде, областной онкоцентр — в Самборском районе, областная клиническая больница — в Городоцком, центр экстренной медицины — в Турковском.

По данным мэрии Львова, сумма налоговых потерь от уже перерегистрированных предприятий и учреждений Львовского областного совета в 2019 году составила более 40 млн гривен. По подсчетам специалистов, существует угроза, что город может потерять ещё более 55 млн гривен, если Львовский областной совет продолжит политику перерегистрации налогоплательщиков из Львова. Таким образом, годовая сумма потерь городского бюджета может составить около 100 млн гривен. Зато 14 января львовская Ратуша праздновала победу над Львовским областным советом в другом конфликте: Верховный суд отменил решение облсовета от 2008 года, которым было оформлено право общей собственности территориальных общин на семь помещений во Львове, где размещаются различные медицинские учреждения и которые принадлежали общине Львова.

При этом «территориальные претензии» города Львова к Львовской области вышли на минувшей неделе на новый уровень. Заместитель городского головы Львова по вопросам градостроительства Любомир Зубач обратился от имени городского совета Львова с официальным письмом к Верховной Раде, Кабинету министров и Львовской ОГА с предложением объединить Львов с 20 соседними населенными пунктами. Текст соответствующего письма 13 января опубликован на официальном сайте Львовского горсовета. Результат прогнозировать сложно: к примеру, Верховный суд Украины на днях признал незаконной попытку присоединения богатого села Коровия к городу Черновцы. Западная Украина с 23 по 27 декабря: отставки губернаторов, очереди на границе и «трембитный» рекорд © Facebook, Алексей Гончарук

Однако главная проблема, которая ныне волнует власти в регионе, — это грядущая кадровая перетасовка в Киеве, которая напрямую повлияет и на Западную Украину. К примеру, к «безголовым» Львовской и Закарпатской областным государственным администрациям (ОГА) может присоединиться и Ивано-Франковская: её глава Денис Шмыгаль рассматривается украинской властью как главный претендент на пост вице-премьера по развитию общин и территорий. По инсайдерской информации, к этому назначению причастен не столько Ринат Ахметов, топ-менеджером у которого недавно работал Шмыгаль, сколько черновицкий бизнесмен Илья Павлюк.

И хотя Павлюк считается соперником Игоря Коломойского за влияние на Владимира Зеленского, команда днепропетровского олигарха также готовится занять посты в новом Кабмине. Волынские СМИ сообщили, что ближайший соратник Коломойского, депутат Верховной Рады Игорь Палица, готовится сложить мандат ради кресла министра экономики или инфраструктуры, причём с дальнейшим прицелом на пост премьера. В условиях такой неопределённости губернаторы пытаются вовсю доказать свою нужность: к примеру, 14 января глава Хмельницкой ОГА Дмитрий Габинет совместно с сотрудниками налоговой службы провёл рейд против работающих без документов АЗС. Причём чиновник играл роль «секретного покупателя», попытка которого заправить автомобиль у «нелегалов» фиксировалась на видео.

Правда, куда более нашумевшей операцией правоохранителей на Западной Украине стало на минувшей неделе задержание супружеской пары из Тернополя, которая организовала мошенническую схему по изготовлению подделанных документов для получения гражданства Румынии. Полицейские провели санкционированные обыски во Львове и Тернополе, в ходе которых были обнаружены и изъяты подделанные документы разных юридических лиц, фиктивные документы для получения гражданства, печати, оргтехника, накопители информации и другие вещественные доказательства. Какое количество людей стало благодаря деятельности этой пары «новыми румынами», в полиции не сообщают.

При этом настоящие этнические румыны и молдаване, которые проживают в Черновицкой и Закарпатской областях, могут получить гражданство Румынии вполне законно — естественно, речь идёт о румынских законах. Возможно, именно потому эти люди не протестуют против грядущего закрытия румынских и молдавских школ, которое стало неизбежным после принятия нового закона Украины «О полном среднем образовании».

А вот в венгерской общине Закарпатья этим законом публично недовольны. Так, Научно-исследовательский центр имени Антония Годинки, работающий на базе венгерского института им. Ференца Ракоци II в Берегово, обнародовал заключение, что закон о среднем образовании является «очередным шагом к украинизации». Большинство венгерских организаций Закарпатья требуют вернуть всё, как было до 2017 года, с разрешением на преподавание 100% предметов в школах на венгерском языке.