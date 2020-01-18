В декабре 2019 года Лукашенко сделал знаковое заявление: «Сталину надо поставить памятник в Беларуси за пакт «Молотова-Риббентропа». Потому что мы воссозданы были в реальных нынешних границах - наша Беларусь». Это заявление стало скандальным среди нашей либеральной публики. Они ждали поддержки со стороны польских политиков. Но Польша промолчала

Лукашенко, Риббентроп и либералы

Крупного общественного скандала не получилось. Полякам было не до Бацьки: они были заняты тем, что заочно отвечали Владимиру Путину, который с документами в руках, на заседании глав СНГ подверг ревизионистов истории публичной порке.

Тут стоит к месту вспомнить про Украину. О, еще недавно, при Порошенко и его бандеровской компании, похвала президента соседнего государства Сталину, а особенно пакту «Молотов-Риббентроп», никогда не прошла бы незамеченной! В 2016-м Верховная Рада проголосовала за осуждение этого договора. Был принят совместный с Сеймом Польши «Акт памяти и солидарности». Сразу же после голосования на трибуну Рады взобрался сын генерала УПА, Романа Шухевича, Юрий. Почти ослепший, он видел получше, чем его молодые коллеги. Прямо с трибуны депутат обрушил поток ругательств на коллег. Слово «дураки» было самым мягким. Он-то получше их знал, что никакой польско-украинской дружбы нет — есть история ненависти. Юрий Шухевич сказал, что осуждение пакта «Молотов-Риббентроп» выгодно только Польше, где и писался «акт». Осуждающие советско-германский договор, осуждают и все то, что он дал Украине: Галицию, Львов, Тернополь, Ивано-Франковск. В Литве в последний момент сообразили, что подписать — значит осудить передачу этой стране ее нынешней столицы — Вильнюса. И в красивом прыжке литовский сейм решил уклониться от греха голосования. Российско-белорусские нефтяные страсти. Поможет ли Лукашенко отставка Медведева © РИА Новости, Евгений Одиноков | Перейти в фотобанк

Безусловно, если бы эта милая компания была у власти на Украине, в Бацьку полетела бы отнюдь не сирень. Впрочем, никто не мешал им высказаться и без Порошенко-президента. Но желающих не нашлось. Во-первых, за такие спичи сегодня администрация президента Украины не платит, во-вторых — смотрите пункт первый. Европейские общественники молчали — далее будет совершенно понятно, почему. Особо сведущи в вопросе британские, американские (исключая бывших советских граждан) и немецкие эксперты. В общем, так уж сложилось, что подняли бучу российские либералы.

Но почему? А вот в этом виноват сам Александр Григорьевич, который решил поговорить по душам с главредом либерального радио «Эхо Москвы». Услышать Бацьку там могли исключительно либералы, а значит его личные враги и ненавистники. Они и так «диктатора», как-то не очень, а тут он еще и сделал им такой подарок: похвалил ненавистного им «кровавого Сталина» и пакт «Молотов-Риббентроп», который по их версии истории и начал Вторую мировую войну. Либералы мало что понимают в макроэкономике и НДС, но на тему истории недостатка в экспертах нет. Они не могли не сказать. И они сказали.

Пакт «Майского-Сикорского»

На западе ревизионисты истории Второй мировой войны, конечно есть. Но они нерукопожатные в среде профессиональных, академических историков. В США историки держатся той позиции, что Вторую мировую выиграли США и Объединенные нации. По версии Великобритании войну выиграла Великобритания и примкнувшие к ней страны (США и другие). В Китае тема войны в Европе вообще не учитывается. Версия Пекина такова: Вторая мировая война началась с нападения Японии на Китай, остальные театры были второстепенными, войну выиграла компартия Китая во главе с товарищем Мао, Вторая мировая война завершилась капитуляцией Японии, которая и начала войну.

В общем, увы: ревизионизм истории Великой Отечественной войны дело только и исключительно наших незадачливых соотечественников, которые громят историю своей же страны.

Яркий представитель — российский параисторик Марк Солонин, который, услышав сказанное Лукашенко, обнажил шпагу. Его аргументы интересны и имеют место быть. Солонин напоминает, что пакт «Молотов-Риббентропа», если что-то и дал СССР, то ненадолго: с сентября 1939 до июня 1941. И коли речь о западных границах современной Беларуси, то все, что приобрели после падения Польши, было утрачено в первые же дни немецкого вторжения. Даже сам договор после нападения Рейха на СССР прекратил свое существование. Все, что получила Белорусская ССР после войны, по мнению ревизиониста, с пактом «Молотов-Риббентроп» никак не связано. Это результат Ялтинской и Потсдамской конференций, где за западную границу советской Белоруссии торговались Сталин и Молотов, преодолевая бешеное сопротивление Черчилля. Мачей Вишнёвский: «Ни один народ не был «белым и пушистым» в трудные моменты истории» © facebook.com/maciej.wisniowski.399

Логично, но это интерпретация событий. И тут ревизионисты достают факт: 30 июля 1941 года, в Лондоне, посол СССР в Великобритании Иван Михайлович Майский, в присутствии премьер-министра Черчилля, подписал с главой эмигрантского правительства Польши Владиславом Сикорским договор о восстановлении дипломатических отношений. Его называют пактом «Майского-Сикорского». Договор беглые польские политики подписали под жесточайшим давлением Британии. И первым пунктом соглашения стоял отказ Москвы от пакта «Молотов-Риббентроп». Точнее: Московский договор, в части территориальных изменений Польши признан утратившим силу. Это исторический факт. Его ревизионисты используют для доказательства того, что Сталин в 1941 году отказался от возвращения СССР территорий западной Белоруссии и Украины. А послевоенные соглашения — другая история. Выходит, Бацька сел в лужу и оскандалился с похвалой Сталину.

Отказался ли Сталин от пакта «Молотов-Риббентропа»?

Ревизионисты говорят полуправду. В ответ на требование вернуться после войны к границам по состоянию на 31 августа 1939 года, Сталин предложил отложить вопрос границ до окончания войны. И Сикорский отказался от дальнейших переговоров. Тогда включился английский «пресс» на поляков. 15 июля 1941-го, во время встречи в МИД, министр иностранных дел Англии Иден прямо заявил Сикорскому и сопровождавшему его Залесскому: «Хотите, господа, или не хотите, а договор с Советским Союзом должен быть подписан».

В среде польских эмигрантов начался скандал, часть министров ушла в отставку. Но 21 июля 1941-го Сикорский согласился подписать договор с СССР без обсуждения вопроса границ. Он сделал это через голову президента правительства в изгнании Рачкевича. Но первый пункт договора о том, что пакт «Молотов-Риббентроп» в части границ Польши утратил силу там был. В чем же фокус? Дело в том, что ревизионисты забыли другой исторический факт. Весной 1943 года нацисты раскопали захоронения польских военных и полицейских в Катыни. И эмигрантское правительство отправило своих представителей на оккупированную немцами территорию СССР для участия в комиссии по расследованию расстрела. Этим они сделали себя соучастниками пропагандистской кампании, развернутой Германией с целью внести раскол в ряды союзников.

Реакция Сталина была мгновенной и жесточайшей: СССР официально разорвал Лондонский договор с польским, эмигрантским правительством и прекратил с ним дипломатические отношения. Это не устраивало Великобританию, которой был совсем не нужен скандал марионеточного правительства накануне вступления Красной армии в Польшу. Но Сикорский вышел из-под контроля. Он потребовал от Черчилля разрыва отношений с СССР. И неизвестно, чем бы все кончилось, если бы летом 1943 года, самолет, на котором Сикорский отправился в Африку инспектировать Войско польское в составе армии Андерса, не рухнул в море через 16 секунд после взлёта. Граница на замке: Польша закрыла въезд ряду украинских граждан © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

В 2008 году польская сторона провела эксгумацию тела Сикорского на предмет поиска доказательств причастности НКВД к гибели национального героя. Но их не нашли, а другой версии, кроме той, что Сикорского уничтожил Сталин, у Польши не оказалось. Хотя зря, ведь если включить воображение, то получится, что советские диверсанты на территории союзной Англии действовать не могли. Зато там полноправно распоряжались всем, от и до, британские спецслужбы. Версия, что Сикорский мешал британской дипломатии своими истериками и его убрали, существует. Но, почему-то, не в Польше. Так что отложенный разговор о границах состояться не мог: Сталин умыл руки, отказавшись выполнять обязательства перед теми, кто во время войны стал сотрудничать с врагом, нарушив тем самым первую позицию пакта «Майский-Сикорский». И это ставит крест на гипотезе ревизионистов об отказе Сталина от западной Белоруссии и Украины.

От Московского договора к Московскому договору

Так что Бацька не ошибся, провозглашая здравицу Сталину и пакту «Молотов-Риббентроп». Иосиф Виссарионович ни на секунду не отказался от него. Кстати он никогда так не называл Московский, 1939 года, договор. Если Черчилль и убрал Сикорского, то только для того, чтобы Сталин не прекратил обсуждать польский вопрос лично с ним. Речь уже шла не о Белоруссии и Украине: Черчилль желал сферы влияния в собственно Польше, о чем пошла речь на Ялтинской конференции 1945 года. Польский вопрос не интересовал США, его педалировала только Великобритания. Он был самым сложным: на обсуждение было затрачено 10 000 слов или 24 % всех слов, произнесённых в Ялте.

Все это легко найти и почитать: протоколы в открытом доступе. Никаких территориальных уступок от того, что было получено по пакту «Молотов-Риббентроп» Сталин не сделал. Лишь предложил компенсировать Польше потери за счет территории Германии. Что и было сделано. СССР получил западную границу с Польшей по «линии Керзона», а Белорусской ССР не только установили нынешние западные границы, но и депортировали оттуда поляков. В самой Варшаве Сталин посадил просоветское правительство, а пограничные вопросы с ним Кремль взял в свои руки, убрав из схемы всех посредников. Польшу не обидели: ей передали часть пограничных территорий СССР, от 5 до 8 км, в том числе Белостокский выступ, где так драматично начиналась Великая Отечественная война. Последний договор о границе с Польшей был подписан снова-таки в Москве. И если это так и было, то Бацька прав. А ревизионисты нет.