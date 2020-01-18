Земля уходит из-под ног. Украинская неделя в фотографиях 11 по 17 января
© REUTERS, Valentyn Ogirenko | Перейти в фотобанк

Прерванный полет

11 января. Борисполь. Президент МАУ Евгений Дыхне рядом с картой маршрута вылета рейса PS-752. Брифинг о крушении самолета Boeing на окраине Тегерана. Страшная беда! Людей не вернуть… 

Земля уходит из-под ног. Украинская неделя в фотографиях 11 по 17 января
© РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Мусорная столица

11 января. Львов. Неравнодушные и, как видите, артистичные люди требуют решить проблему с утилизацией отходов в "культурной столице" Украины. Сколько лет уже бьются с этой темой всевозможные заинтересованные и не очень персонажи… Пожалуй, нет украинского города, более сложного по части мусора, чем Львов. 

Земля уходит из-под ног. Украинская неделя в фотографиях 11 по 17 января
© AP, Evgeniy Maloletka | Перейти в фотобанк

Детская комната повышенной оригинальности

12 января. Киев. На снимке девчушка, резвящаяся в детской комнате Национального музейно-культурного комплекса «Мистецький Арсенал». Оригинальное, надо сказать, место для развлечений детворы создали на территории бывшего военного объекта. 

Земля уходит из-под ног. Украинская неделя в фотографиях 11 по 17 января
© Украина.Ру

Океан кипятка

13 января. Киев. Это столичный комплекс Ocean Plaza и обильно разлившийся крутой кипяток. В последнее время в главном городе Украины подобные масштабные аварии случаются с регулярностью, заслуживающей лучшего применения. Поизносилось наследие советского тоталитарного режима, а у современной демократической общественности все руки никак до труб не дойдут.  

Земля уходит из-под ног. Украинская неделя в фотографиях 11 по 17 января
© РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Землю пашут — руками машут

14 января. Киев. Возбужденная публика, которой не нравится законопроект о продаже сельскохозяйственных земель, перекрыла дорогу к Верховной Раде. Протестуют, стало быть. Ничего у митингующих не получится, скорее всего. Правящая верхушка решила продать землю, значит, продаст. 

Земля уходит из-под ног. Украинская неделя в фотографиях 11 по 17 января
© AP, Efrem Lukatsky | Перейти в фотобанк

Скользкий путь пользы

15 января. Киев. Люди катаются на коньках на катке, размещённом возле офиса президента. Самое скользкое, но и наиболее полезное использование этой территории. 

Земля уходит из-под ног. Украинская неделя в фотографиях 11 по 17 января
© РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Пороть не пробовали?

15 января. Киев. Федерация профсоюзов протестует против закона "О труде". Закон, надо сказать, такой написали, что все в шоке. Как грустно комментируют эксперты, туда разве что право хозяев пороть рабочих не засунули. 

Земля уходит из-под ног. Украинская неделя в фотографиях 11 по 17 января
© AFP, Sergei SUPINSKY | Перейти в фотобанк

Самокат надежды

17 января. Киев. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук подал в отставку. В серьезность его намерений как-то с ходу никто не поверил. Толкуют, что главный самокатчик страны не без оснований надеется, что пост за ним жестко закреплен на какое-то время. Во всяком случае обозримое. Конечно, всем интересно, как на этот демарш отреагирует президент Владимир Зеленский