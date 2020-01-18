Земля уходит из-под ног. Украинская неделя в фотографиях 11 по 17 января

Сбитый в Иране Boeing, львовский мусор, киевский кипяток, зимние забавы досужей публики и эпатаж премьера-самокатчика — в подборке актуальных картинок, собранных редакцией сайта Украина.ру

Прерванный полет

11 января. Борисполь. Президент МАУ Евгений Дыхне рядом с картой маршрута вылета рейса PS-752. Брифинг о крушении самолета Boeing на окраине Тегерана. Страшная беда! Людей не вернуть…

Мусорная столица

11 января. Львов. Неравнодушные и, как видите, артистичные люди требуют решить проблему с утилизацией отходов в "культурной столице" Украины. Сколько лет уже бьются с этой темой всевозможные заинтересованные и не очень персонажи… Пожалуй, нет украинского города, более сложного по части мусора, чем Львов.

Детская комната повышенной оригинальности

12 января. Киев. На снимке девчушка, резвящаяся в детской комнате Национального музейно-культурного комплекса «Мистецький Арсенал». Оригинальное, надо сказать, место для развлечений детворы создали на территории бывшего военного объекта.

Океан кипятка

13 января. Киев. Это столичный комплекс Ocean Plaza и обильно разлившийся крутой кипяток. В последнее время в главном городе Украины подобные масштабные аварии случаются с регулярностью, заслуживающей лучшего применения. Поизносилось наследие советского тоталитарного режима, а у современной демократической общественности все руки никак до труб не дойдут.

Землю пашут — руками машут

14 января. Киев. Возбужденная публика, которой не нравится законопроект о продаже сельскохозяйственных земель, перекрыла дорогу к Верховной Раде. Протестуют, стало быть. Ничего у митингующих не получится, скорее всего. Правящая верхушка решила продать землю, значит, продаст.

Скользкий путь пользы

15 января. Киев. Люди катаются на коньках на катке, размещённом возле офиса президента. Самое скользкое, но и наиболее полезное использование этой территории.

Пороть не пробовали?

15 января. Киев. Федерация профсоюзов протестует против закона "О труде". Закон, надо сказать, такой написали, что все в шоке. Как грустно комментируют эксперты, туда разве что право хозяев пороть рабочих не засунули.

Самокат надежды

17 января. Киев. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук подал в отставку. В серьезность его намерений как-то с ходу никто не поверил. Толкуют, что главный самокатчик страны не без оснований надеется, что пост за ним жестко закреплен на какое-то время. Во всяком случае обозримое. Конечно, всем интересно, как на этот демарш отреагирует президент Владимир Зеленский.