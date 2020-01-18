По мнению иностранной прессы, превратиться в процветающее государство Украина может легко. Для этого надо только продать всё, что у нее есть. Эту и другие темы на минувшей неделе посвящали западные СМИ Украине

«Россия решила развалить украинский футбол»

Информационный портал американского аналитического центра Atlantic Council озадачился попытками «впрячь в одну телегу коня и трепетную лань», увязав футбол с политикой, а точнее — уяснив, какова политическая ориентация украинских мастеров кожаного мяча и влияет ли она на их игру.

«Иван Яремчук, играющий за бельгийский «Гент», сказал, что не стал бы выступать за петербургский «Зенит» даже и за 5 миллионов евро в год», — чувствуется, что, слагая эти строки, журналист-аналитик портала Эндрю Тодос внутренне аплодировал широко известному в узких кругах футболисту.

Восхищение автора, наверно, можно понять: пятерка «евролямов» — не та сумма, от которой легко отказаться. Правда, Тодос не отвечает в своем материале на вопрос из старого анекдота про кормление слона в зоопарке «съесть-то он съест, да кто ж ему даст?» Сведений о том, что Яремчуку какой-то клуб предлагал больше €500 тыс. в год (по данным украинских СМИ), в мировой прессе отыскать не удалось.

Экс-футболиста «донецкого» «Шахтера» Ярослава Ракицкого, играющего ныне в «Зените», автор пусть завуалированно, но осуждает, рассказывая, что «этот шаг спортсмена был признан на Украине непатриотичным», да и раньше Ярослав был несколько раз уличен в нелояльности государству. Потому что однажды «не стал петь гимн страны, выступая за национальную сборную, а судя по его активности в соцсетях, он поддерживал военную кампанию России на Украине».

Как можно «активно поддерживать в соцсетях» то, чего в реальной жизни не существует, Тодос не сообщил. Зато подвел читателя к мысли, что восточные соседи Украины открыли еще один фронт борьбы с ней, теперь уже спортивный, решив развалить весь её футбол путём переманивания игроков к себе.

«Российская национальная лига богаче, а с учетом общности языка и культуры, Россия является самым подходящим пунктом назначения для украинских футболистов. Бывшие одноклубники Ракицкого Иван Ордец и Олег Данченко оказались в числе тех, кто в последние сезоны закрепился в России. Даже нынешний символ украинской национальной сборной Александр Зинченко провел сезон в российской премьер-лиге в 2015-2016 годах, прежде чем подписал контракт с «Манчестер Сити». А самый известный футболист Украины недавнего прошлого Анатолий Тимощук в настоящее время является помощником главного тренера в санкт-петербургском «Зените». Странно, что автор не завершил текст здравницей в честь Украины, которая, несмотря на все происки России, все же пробилась в финальную стадию чемпионата Европы — 2020. «Авиакатастрофа в Иране слишком похожа на крушение МH17 в Донбассе». Западные СМИ об Украине на неделе © REUTERS, Nazanin Tabatabaee/WANA | REUTERS, Nazanin Tabatabaee/WANA | Перейти в фотобанк

«Теперь танки ВСУ лучше, чем у ополченцев»

К статье в американской The National Interest, рассказывающей, как Украина модернизировала свои танки Т-64 «специально для того, чтобы остановить российскую агрессию», так и хочется скомпилировать заголовок из саги о Звездных войнах Джорджа Лукаса. Что-то вроде «Киев наносит ответный удар».

«В последние десятилетия холодной войны на вооружении советской армии стояли тысячи танков Т-64, которые должны были принять участие в апокалиптической танковой войне с американскими М-1, немецкими «Леопардами» и британскими «Челленджерами», — информирует редактор по вопросам обороны названного журнала Дэвид Экс. Он добавляет, что СССР поставлял на экспорт Т-55, Т-62 и Т-72, а «шестьдесят четвертые», которые были на голову выше по оснащению и маневренности, чем указанные модели, «предпочитал не выпускать за границу», чтобы вероятный противник не смог разобрать танк по винтику и раскрыть все секреты».

«Т-64 — танк скорее украинский, чем российский, потому что завод по его производству находится во Львове», — подчеркивает автор. При этом автор старается не выпячивать информацию, что производить «шестьдесятчетверки» начали в 60-х годах прошлого столетия, когда все было советским. И тогда, по признанию цитируемого журналом майора армии США Джеймса Уорфорда, «они опережали натовские аналоги лет на 15-16».

Теперь, получается, украинские конструкторы вооружений должным образом оценили пословицу «новое — хорошо забытое старое» и в соответствии с ней модифицировали танк, «который вновь будет лучшим».

Если это действительно так, почему автор не коснулся щекотливой темы приобретения Украиной в период правления г-на Порошенко 75 замечательных самопереворачивающихся британских броневых машин Saxon, которые министерство обороны Соединенного Королевства чуть было не отправило на свалку?

Вместо этого Экс решил закончить текст на мажорной ноте, заявив, что теперь-то «ВСУ имеют на вооружении Т-64 лучшие, чем машины той же марки у ополченцев Донбасса». Это намек на то, что Киев все же вопреки Минским соглашениям постарается решить конфликт на юго-востоке страны военным путем? Или попытка сделать рекламу для западных покупателей тяжелой военной техники? В обоих случаях ее надо признать неудачной — ополченцы отступать под натиском бронемашин Украины не будут, а западные покупатели не спешат разбирать военную техник, "представленную на полках" украинского военторга.

«Давите на Путина и сохраняйте санкции»

Шведская Blekinge Läns Tidning беспокоится, что Европа перестала активно требовать от России, чтобы та отдала Украине Крым. По мнению журналиста Андерса Густафсона, только в Стокгольме и озабочены «последствиями агрессии маленьких зеленых человечков без опознавательных знаков, взявших под свой контроль полуостров шесть лет назад».

«России хотелось бы, чтобы мир тихо согласился с присоединением Крыма к ней, признал сложившееся положение вещей и снял санкции с Москвы, — пишет автор. — И очень хорошо, что шведская министр иностранных дел Анн Линде в своей первой речи после вступления в должность обратила внимание присутствующих на конференции «Народ и оборона» на то, что проблема Крыма постепенно выпадает из международной повестки дня. Так быть не должно». По мнению дипломата, «народы и правительства Европы должны продолжать давить на Владимира Путина и сохранять санкции».

«На всех европейцах лежит бремя ответственности: они должны выступить на стороне Украины против России», считает Линде, которая, видимо, не следит за своей речью: ведь ее слова без труда можно истолковать как призыв к военным действиям, а это уже чревато.

Автор статьи не только солидарен с главным дипломатом своей страны, но и идет дальше, заявляя: «После захвата Крыма началась война на юго-востоке Украины. Сепаратисты, которых обучают и снабжают оружием российские военные, сражаются против ВСУ». То есть, признает, вольно или невольно, что война-то уже идет и участвует в ней с одной стороны кадровая подготовленная регулярная армия, а с другой — мирное население, которое вынуждено было взять в руки оружие, чтобы защищаться. Надо понимать, что на автора самоотверженность ополченцев и их умение отстаивать свои права, не щадя своей жизни, произвели большое впечатление, коли уж он принимает их за подготовленных и обученных профессионалов. «Москва вернет Донбасс Киеву в качестве троянского коня». Западные СМИ об Украине на неделе © пресс-служба президента Украины / РИА Новости/Сергей Гунеев

«Все продать и сделать из Украины новую Южную Корею»

Швейцарская Swissinfo не без удовольствия сообщает, что Федеральный суд этой страны оставил в силе решение Женевского арбитража, обязывающее Россию выплатить $82 млн двенадцати украинским компаниям как компенсацию за потерю их активов в Крыму в 2014 году в результате возвращения полуострова в состав Российской Федерации.

В связи с этой публикацией сразу вспоминается двухдневной давности Послание президента РФ Федеральному Собранию, в котором говорится о внесении поправок в Конституцию России, закрепляющих примат российских законов над международными соглашениями и решениями различных организаций. Если швейцарским СМИ удастся вспомнить об этом предложении Владимира Путина, они смогут понять, обратит ли вообще Москва хоть какое-то внимание на подаваемые Украиной необоснованные иски против России и решения, принимаемые по ним за пределами РФ.

А так-то, конечно, если бы удалось урвать у России еще и миллиарды, которые собирается насчитать «Нафтогаз» в своих новых челобитных и которые готовятся к подаче в нарушение договоренностей об отказе от взаимных претензий, согласованном при подписании нового пятилетнего контракта на транзит газа в Европу… С такими деньжищами можно было бы очень быстро превратить Украину в европейский вариант Южной Кореи. Это мечта Владимира Зеленского, о которой рассказала немецкая Die Welt.

«Зеленский считает, что для этого у него почти все уже есть: МВФ пообещал новые $5,5 миллиарда кредита, в октябре в Мариуполь на международный инвестфорум приезжали весьма денежные иностранные предприниматели и представители крупных зарубежных фирм ЕС. Были даже люди из Всемирного банка. И все обещали поддержку».

Звучит красиво. Если не вспоминать пословицу «обещать не значит жениться» — а в экономической и политической сфере подобный подход к делу встречается сплошь и рядом. Вот и напоминает издание украинскому президенту, что мечтать, конечно, не вредно. И «сбыча мечт», как любят иронизировать в народе, очень даже может состояться. Но сначала надо реформировать судебную систему в стране, провести приватизацию тех госпредприятий, что (по какому-то недоразумению) до сих пор не проданы (иностранным) компаниям, ну и для полного счастья отменить мораторий на торговлю землей сельскохозяйственного назначения. Вот после этого Украина точно может мечтать, что станет Кореей. А пока власти хотя бы зарплаты и пенсии поднять до среднеевропейского уровня не могут.