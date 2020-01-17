Безусловно, самой обсуждаемой новостью в украинском сегменте Facebook стало заявление премьер-министра Украины Алексея Гончарука об отставке, переданное им президенту Владимиру Зеленскому. Сам Гончарук подчеркнул, что это сделано, чтобы нивелировать спекуляции после утечки разговоров в Кабмине, но пользователи соцсетей усмотрели в этом иную цель

Первоисточником скандала стала опубликованная в среду, 15 января, аудиозапись, сделанная якобы во время совещания у Алексея Гончарука. На ней мужчина, голос которого приписывается премьеру, говорит о том, что у Владимира Зеленского очень примитивное понимание экономических процессов. При этом сам глава Кабмина признается, что является в экономике «полным профаном».

После разразившегося скандала Гончарук решил погасить негатив, сделав, так сказать, ход на опережение, и сегодня, 17 января, на своей странице в соцсети Facebook написал:

«Я пришел на должность — выполнять программу президента. Он является для меня образцом открытости и порядочности. Однако, чтобы убрать любые сомнения нашего уважения и доверия к президенту, я написал заявление об отставке и передал его президенту с правом внесения в парламент».

Однако, судя по бурной реакции в соцсетях, в искренность его намерений мало кто поверил.

Так директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник убежден, что основной целью данного заявление было желание получить политические дивиденды.

«Заявление об отставке премьер-министр Украины, в соответствии с Конституцией Украины, должен подавать Верховной Раде Украины — поэтому это действие политическое, а не юридическое.

Пока же или премьер-министр профан и в юриспруденции, или это просто игра с целью получить новый "вотум доверия" от президента в виде отказа в отставке», — отметил украинский политолог.

Более резко высказался председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук. Он напомнил, что заявление об отставке глава Кабмина в соответствии со статьей 115 Конституции Украины может подать только Верховной Раде, а не президенту. Медведчук: «Заявление об отставке – это дешевый пиар-ход Гончарука» © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

«Гончарук подал президенту заявление об отставке с правом внесения в парламент. Но такое заявление в соответствии со статьей 115 Конституции Украины премьер-министр может подать только Верховной Раде, а не президенту.

В данном случае это дешевый пиар-ход Гончарука, не имеющий ничего общего с уходом с поста премьер-министра. Правительство и Гончарук заслужили отставку. Но ее, к сожалению, не будет», — полагает политик.

В том, что истинной целью демарша Гончарука было желание получить определенную политическую выгоду, не сомневается и главный редактор интернет-издания «Страна.ua» Игорь Гужва. Гужва допускает, что прошение об отставке Гончарука – это политический ход © скриншот с видео NewsOne

«Ещё раз — президент Украины по Конституции не решает вопрос отставки премьера. Премьер, согласно Конституции и закону о Кабмине, подаёт заявление об отставке Верховной Раде.

То, что Гончарук направил заявление именно президенту, а не Раде, может означать либо то, что он совсем профан и не знает даже, кто его должен увольнять по Конституции. Либо это чисто политический ход, чтоб вынудить президента обозначить свою позицию.

Максимум, что может сделать Зеленский в этой ситуации — перенаправить заявление в Раду со своими комментариями. Но уж никак не «принять отставку».

Если заявление Гончарука сегодня не попадёт и не будет рассмотрено в Раде, то принять отставку парламент сможет только на следующей сессии в феврале (или придётся собирать внеочередную). Отставка премьер-министра влечёт за собой отставку всего Кабмина», — написал Гужва на своей странице в соцсети.

При этом некоторые политологи вполне обоснованно считают, что Гончарук затеял опасную игру и, оказывая давление на фактически оскорбленного им президента, он может получить непрогнозируемый результат. В частности, такой точки зрения придерживается политолог, глава Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко. Фесенко: «Повышая ставки через подачу заявления об отставке, Гончарук совершает роковую ошибку» © wikipedia.org

Он особо подчеркивает, что форма подачи заявления об отставке Гончарука может свидетельствовать о желании остаться на должности, получив при этом от Зеленского дополнительный кредит доверия.

«Заявление Гончарука об отставке с должности премьер-министра, судя по тексту этого заявления и общему политическому контексту, это не стремление премьера уйти в отставку, а способ борьбы за то, чтобы остаться на этой должности.

Во-первых, не президент юридически решает вопрос о согласии на отставку премьер-министра, а Верховная Рада. Во-вторых, если решать этот вопрос через представление президента об отставке главы правительства, то это будет противоречить Конституции Украины. Поскольку парламент утвердил в сентябре 2019 г. Программу правительства, то до сентября 2020 г. Верховная Рада не может отправить правительство (в том числе и премьер-министра) в отставку.

Но повышая ставки, через подачу заявления об отставке, Гончарук, возможно, совершает роковую ошибку. Похоже, Зеленский не собирался отправлять Гончарука в отставку, но он не любит, когда ему ставят ультиматумы, даже в такой подобострастной форме, как это сделал Гончарук. Поэтому теперь я не уверен в реакции президента Зеленского», — предполагает Фесенко.

Кроме того, политолог допускает, что политическое давление на Зеленского может закончиться спонтанной реакцией президента и отставкой Гончарука.

«Может повториться история с Александром Данилюком. Бывший секретарь СНБО таким же образом пытался влиять на президента Зеленского. И закончилось это его отставкой. Ведь президент может сказать: хорошо, Алексей, раз ты оказался таким слабаком, то уходи, но по собственному желанию и направляй свое заявление в Верховную Раду. Но, может быть, президент ограничится выговором чересчур взволнованному премьеру и даст ему еще один шанс, но на некоторое время.

Не стоит премьеру дергаться и истерить. Спокойнее надо реагировать на такие проблемные ситуации», — подчеркивает он.

С другой стороны, вся эта история непременно нанесет существенный ущерб и президенту Зеленскому, причем независимо от его решения — уволить или оставить Гончарука на посту руководителя правительства.

К такому выводу приходит, в частности, киевский журналист Игорь Лесев. Лесев: «Из истории с отставкой Гончарука Зеленский без потерь не выйдет» © Facebook, Игорь Лесев

«Проглотить это (слова Гончарука — ред.) — значит еще раз вытереть ноги о самого себя. Вернее, о свой рейтинг, о котором артист так трепетно печется. А со стороны ведь требуют именно проглотить. Заметьте, как синхронно Гончарука отбеливают порохоботы и грантовско-соровские СМИ.

И вот придумали фишку. Заявление об отставке на имя президента. Это в парламентско-президентской республике. Гончарук мог бы написать сразу заявление об увольнении в винницкий ЖЭК. Или в райсовет Шепетовки. А вдруг там рассмотрят тоже его заяву?

В общем, если этого кренделя собираются снимать, то делается это другим способом. Гончарук знает несколько, но в данном случае эти умения его не требуются. Пацанва разыгрывает мизансцену «сердитый Зеля». Президент возмутился, но посмотрел на ах какие грандиозные успехи человека в костюме-тройке и решил сменить гнев на милость.

Но вот какое дело. Скорее всего, так и произойдет. Но из этой истории без потерь Зе не выйдет. Тебя называют тупым. Не избиратели, которые отдали тебе свой голос и уже ничего тебе не должны. Мы-то имеем право называть тебя как угодно. Наше дело. Тебя называет тупым существо с помойки. Ноунейм на самокате. Не уволишь за такое — тупым тебя будут называть впредь во всех кабинетах страны. По умолчанию», — написал на своей странице в Facebook.

При всех страстях, разыгравшихся вокруг этого информационного слива и последовавшей реакции украинских политиков, у пользователей соцсетей остается один вопрос: изменят ли возможные кадровые перестановки общую политику властей? Ответ, как правило, звучит не очень оптимистично — скорее всего, нет.

Так, общественный деятель, глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко убежден, что возможное увольнение Гончарука из-за скандала с утечкой разговоров в Кабмине ничего коренным образом не изменит в экономической политике власти. Скубченко: «Фамилии в Кабмине могут поменяться, а вот курс останется прежним» © Facebook, Александр Скубченко

«Гончарук написал заявление об отставке и передал на рассмотрение президенту. Сильный шаг.

Уверен, многие сейчас начнут провоцировать Зеленского, нагнетать, с тем чтобы он принял отставку. Напоминать о таком же заявлении Богдана и о том, что заявление до сих пор пылится в ящике стола, нет смысла. Хотя тоже нагнетали.Смысл в том, а кто, собственно, вместо? И что эти «кто» могут предложить стране и нам: с какой программой они могут составить альтернативу. Кто эта альтернатива в нашей стране?

В команде Зе альтернативы нет. Фамилии, может, и сменятся, а вот курс останется прежним», — утверждает он.

Из всего калейдоскопа мнений пользователей соцсетей по поводу возможной отставки главы украинского Кабмина можно сделать сразу несколько очевидных выводов.

Первое — форма и способ подачи прошения об отставки Гончарука свидетельствует о том, что первостепенная его цель — получить политические очки, сыграв на «благородстве». Мол, раз вы меня обвиняете в неуважении к президенту, я готов уйти сам. При этом то, что Гончарук, на самом деле хотел бы остаться при должности очевидно всем.

Второе — у Владимира Зеленского в следствии всего этого скандала в запасе не так много сильных политических решений. Что бы он не предпринял, но большая часть негативных последствий скажется на его рейтинге, а опыт прошедших месяцев показал, как ревностно Зеленский относится к своей популярности.

И наконец, третье — скандал с прослушкой в стенах Кабмина и, главное, содержание дискуссий чиновников лишний раз показали уровень кадров, которыми может располагать украинский президент. И очевидно, что данная ситуация не улучшится после вполне заслуженного увольнения главы Кабмина. Другими словами — у Зеленского просто нет подходящих кадров, от слова вообще.