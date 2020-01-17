Утечка записей беседы совещания социально-экономического блока правительства Алексея Гончарука в декабре прошлого года привела к тому, что 17 января премьер всё же подал в отставку. Но у президента есть выбор – удовлетворять просьбу или нет. Хотя на самом деле вопрос этот для главы государства сложнее

Утечка произошла сразу же после отставки правительства Дмитрия Медведева в России, и стало очевидным, что президента Зеленского подталкивают к таким же действиям. Понятно, что речь шла об атаке на группу Пинчука-Сороса со стороны Коломойского (именно подконтрольные ему депутаты подняли вопрос об отставке премьера). Атака предсказуемо закончилась провалом — за отставку премьера во фракции «Слуги народа» проголосовало всего 10 человек.

Помимо отсутствия единства во фракции, у президента просто нет объективных оснований отправлять премьера в отставку.

Во-первых, премьер Гончарук, равно как и вся группа «соросят» в правительстве, не представляют опасности для президента. В отличие от Коломойского. Зеленский поддерживает баланс в своей команде, и пока что ему выгоднее блокироваться с Пинчуком, чем с Коломойским. Его собственная группа недостаточно весома.

Важно также то, что к Гончаруку у Запада претензий нет, а к Коломойскому есть. Переориентация на поддержку последнего будет иметь для Зеленского негативные внешнеполитические последствия.

Во-вторых, сам премьер и социально-экономический блок (Маркарова, Милованов) имеют пока иммунитет от отставки. И не тот, который гарантирован Конституцией (после утверждения парламентом программы правительства на протяжении года отправить его в отставку нельзя, но по традиции, заложенной старой властью, Гончарук уже написал заявлением об отставке с открытой датой), а тот, который гарантирован посольством США. Правительство должно провести ряд непопулярных реформ (прежде всего земельную) и уйти, сконцентрировав на себя весь негатив. Пока эта задача не решена, компромат против правительства не может быть действенным.

Заявление Гончарука, вернее само действие — подача заявления об отставке — имеет ритуальную природу — в «цивилизованных» странах сандал вокруг политика должен повлечь заявление об отставке, но не обязательно саму отставку.

Рациональных причин для удовлетворения просьбы Гончарука у Зеленского нет. Но могут быть причины эмоциональные — он же не лох, в конце-то концов…

Что же касается в целом возникшей ситуации, то здесь необходимо выделить несколько моментов.

1. Подача заявления премьером Гончаруком о своей отставке вовсе не означает, что все игроки в этом поле решили для себя, что такая отставка должна состояться. В том числе и сам Гончарук. Это скорее ритуальное действие, которое совершает премьер, чтобы снизить накал настоящего скандала — с обсуждением экономических компетенций премьера, ключевых министров и самого президента.

2. Гончарук подает заявление, прекрасно понимая, что снимать его никто не будет. Во всяком случае у него значительно больше шансов остаться, чем быть уволенным. Но если Зеленский не подпишет его заявление об отставке, то автоматически именно он теперь несет в значительной степени ответственность за дальнейшие действия экономического блока правительства. Теперь-то он и сам знает, что в экономике они разбираются на уровне "оливье", но при этом оставляет при должностях, включая премьера, значит, берет на себя ответственность.

3. Зеленскому, выстроившему худо-бедно действующую во властных структурах модель сдержек и противовесов, в которой есть две противостоящие группы — Сороса-Пинчука и Коломойского, — абсолютно невыгодно ослаблять "соросят" увольнением Гончарука. Потому что тогда он попадает под плотный "колпак" олигарха Коломойского, который к тому же токсичная фигура в администрации президента США. Поэтому если Зеленский и подпишет заявление Гончарука об отставке, то только заменив его подобной (не по компетенции и знаниям, а по политической ориентации) фигурой.

4. Правительство Гончарука, по идее, должно абсорбировать на себе негатив от непопулярных реформ и только после этого уходить в небытие. Поэтому в прямом смысле отставка этого правительства в настоящее время для Зеленского и его команды (не тождественной Гончаруку) невыгодна.

5. И главный вопрос: а кем заменить Гончарука?