Как немцы и голландцы запустили руки в украинский чернозем. А министр Милованов им в этом помогает

В центре Киева вновь идет масштабный протест аграриев и националистов против закона о продаже земли сельхозназначения. В ответ на это министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов опубликовал обращение западных фермеров, которые настоятельно просят не отказывать в продаже украинского чернозема иностранцам

«Мы, немецкие и другие западноевропейские фермеры, которые основали предприятия, зарегистрированные в Украине, по законодательству Украины, занимаемся обработкой земли в Украине в большинстве уже много лет, все мы семейные хозяйства или принадлежим к небольшой группе инвесторов, которые сами управляют своим хозяйством, рассмотрев и обсудив сравнительную таблицу, подготовленную к рассмотрению во втором чтении проекта Закона Украины о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения (реестр. № 2178-10 от 10.10.2019), приводим следующие аргументы в обоснование нецелесообразности принятия определенных положений данного законопроекта», — говорится в открытом обращении, адресованном не только президенту, премьер-министру и председателю Верховной Рады Украины, но и в посольство Германии на Украине.

Последнее, кстати, неудивительно. «Я также надеюсь, что, например, у немецких фермеров, которые уже давно здесь обрабатывают землю, будет возможность купить эту землю», — заявила 19 ноября 2019 года посол Германии на Украине Анка Фельдгузен в интервью «Интерфакс-Украина».

По мнению этих «немецких и других западноевропейских фермеров», ограничения для иностранцев на покупке земли «приведут к неравным условиям деятельности субъектов хозяйствования на одном товарном рынке как следствие ограничения конкуренции на этом рынке; наступления негативных последствий для наших рыночных позиций». Кроме того, считают они, «такое ограничение интересов (для иностранных граждан. — Авт.) будет плохим сигналом для потенциальных инвесторов не только в сельском хозяйстве и дискредитирует Украину как объект инвестирования». Интересно, кто эти фермеры-подписанты.

Первый — Товарищество с ограниченной ответственностью «Дильман Органик» (город Тлумач, Тлумачский район, Ивано-Франковская область). Эта компания действует с 2015 года и создана потомственным восточногерманским фермером Михаэлем Дильманом. «Уже более 30 лет мы сертифицированы как органические сельскохозяйственные производители. Более 21 года назад я использовал шанс приобрести ферму в Восточной Германии, на которой организовал производство, — рассказал Дильман 27 февраля 2017 года в интервью украинскому аграрному сайту «Инфоиндустрия». — Сначала я приобрел 80 га, а сейчас вместе с отцом и братьями обладаем угодьями площадью более 700 га, и еще 300 га арендуем. В течение последних десяти лет наше хозяйство выполняет роль демонстрационной органической фермы, которую посещают сельхозпроизводители, переработчики и потребители. Но Дильманы не привыкли останавливаться на достигнутом. Мы хотим развивать бизнес и распространять наши идеи органического земледелия. Именно с этой целью я и приехал в Украину… Опыт такого семейного хозяйства мы хотим принести в Украину, это будет типичная европейская ферма небольшого размера — 500-600 га, где каждый будет знать свою функцию».

Второй — Товарищество с ограниченной ответственностью «УИФК-Агро» (село Коржи, Барышевский район, Киевская область). Это уже игрок покрупнее. Компания создана в 2007 году. К концу 2010 года ее земельный банк достиг 4,4 тыс. гектаров, позже немного снизился.

«Компания существует уже более 10 лет. Сейчас мы арендуем 3700 га земли, — рассказал 10 июня 2019 года сайту LDaily гендиректор компании Дитрих Трайс. — Также у нас есть элеватор, объем хранения которого около 20 тыс. тонн. В компанию я пришел работать два года назад. С тех пор мы закупили фактически новое транспортно-машинное оборудование, инвестировали в производство, получая качественные семена и больше удобрений, усовершенствовали защиту посева и достигли более высоких урожаев. Если до сих пор компания находилась в регионе на низком уровне по сбору урожаев, то сейчас он значительно возрос. Мы усовершенствовали производство и повысили производительность. За короткий срок моего управления нам удалось запустить тракторы с GPS-навигатором и наладить точное земледелие». По словам Трайса, на 2019 год в «УИФК-Агро» работает «около 90 человек». Стоит отметить, что в сентябре 2019 года сайт «Моя Киевщина» включил «УИФК-Агро» в число крупнейших налогоплательщиков региона, упомянув, что «в 2017 году компания перечислила в государственный бюджет 7.548.617,02 грн., в 2018 году эта цифра достигла 9.025.699,59 грн., за семь месяцев текущего года предприятие уплатило 4.275.342,28 грн. налогов».

По следующим трем подписантам, названия и имена собственников которых даны в оригинале на латинице — Ketmentsi Agro (Черновецкая область), Onon-A Grygonv (Тернопольская область) и Stemagro Hrushka (Ивано-Франковская область), — информация в СМИ и базах юридических лиц Украины отсутствует. Судя по всему, это мелкие фирмы, либо же названия даны с опечатками (кстати, дальше в названии одной из компаний село Тернополье будет упомянуто в тексте обращения и как Temopiflja, и как Temopinja).

Шестой — Товарищество с ограниченной ответственностью «Дукра Агро» (село Роги, Маньковский район, Черкасская область). Это фермерское хозяйство, созданное Йоханном Венцлем, действует с 2003 года. Как и Михаэль Дильман, Венцль начинал как фермер еще на родине. «В Германии у меня было по структуре похожее хозяйство, но меньшее, — рассказал он 26 октября 2013 года украинскому сайту latifundist.com. — Если здесь у меня почти 3 тыс. га земли, то там было всего 150 га — семейное фермерское хозяйство. Землю и здания, которые мне принадлежали, я сдал в аренду, часть необходимого оборудования погрузил на корабль и привез в Украину. Но в основном технику покупал уже здесь… Все, что осталось со времен колхоза, — асфальтированный двор, мастерская 80-х годов, старый навес — мы реконструировали… Построили зернокомплекс. У нас есть силос вместимостью 4,5 тыс. т, сушилка, приемка. Построили еще два ангара — один 18 х 48 метров, второй — 18 х 120 метров. Предприятие может хранить до 12 тыс. т своего зерна».

Седьмой (и восьмой) — Товарищество с ограниченной ответственностью «Терранова-Агро» (село Тернополье, Николаевский район, Львовская область). Собственником этой созданной в 2011 году агрофирмы являются граждане Германии Хольгер Тайс и Томас Хубер, каждый из них подписался под обращением по отдельности. По данным профильных сайтов, земельный банк хозяйства составляет 900 га (к сожалению, без указания актуальной даты).

Девятый — Товарищество с ограниченной ответственностью «Агро-Консалт АВ» (поселок городского типа Мизоч, Здолбуновский район, Ровенская область). Основано в 2008 году гражданином Германии Александером Волтерсом.

«Начав хозяйство из 300 гектаров, сейчас Александер в двух областях обрабатывает уже 3600 гектаров земли, — писала о нем 7 июня 2017 года газета «Вести Ровенщины». — Постоянно расширяет и количество сельскохозяйственных культур. В этом году посеял 1400 гектаров пшеницы, 1700 — рапса, 110 — подсолнечника, 30 и 160 гектаров ярового и озимого ячменя. Подрастает и 20 гектаров ржи — как говорит хозяин, на пробу. Вообще экспериментирует постоянно в поисках наиболее пригодных для этой земли видов и сортов сельхозкультур и опирается в этом преимущественно на собственные наблюдения и интуицию, которая, очевидно, передалась по наследству, потому что семья его в Германии обрабатывала землю с деда-прадеда». (Как уточнял годом ранее сайт AgroPortal, Волтерс — «выходец из династии немецких фермеров, в обработке у которых сейчас более 700 га земли под Дрезденом»).

Как упоминалось в публикации AgroPortal, обрабатываемую Волтерсом землю пришлось рекультивировать после долгого запустения: «Чтобы привести почву в рабочее состояние понадобилось 5 лет интенсивного удобрения — около 5 тыс. т дефеката в год. Медленно и с большими затратами хозяйство наращивало урожайность… С 2013 года фермерское хозяйство начало использовать органическое удобрение — куриный помет. «Это очень дорогое удовольствие: сам концентрат недешевый, да и доставлять его приходится аж из-под Киева. Но для меня это рентабельно, поскольку в результате — ожившая земля и нормальная жатва», — подчеркивает Александер».

На пустом месте выстроен агрокомплекс и закуплен парк новой техники. Например, ангар-зернохранилище. «103 метра длины, 20 — ширины и 11 — высоты. Одновременно можно хранить 6000 тонн зерна», — рассказал Волтерс «Вестям Ровенщины». Или огромный самоходный опрыскиватель. «10 тонн воды и сто гектаров за одну заправку. Самый крупный из существующих. Таких в Украине только три. Комбайн New Holland CR 9090 — тоже самый большой в мире, имеет 600 лошадиных сил и 11-метровую жатку. Тот, что рядом, CLAAS, мы приобрели в этом году, он 530 лошадиных сил, но жатка аналогичная. Купили также и еще один трактор, разбрасыватель удобрений». Будет ли на Украине земельный Майдан. Прогноз экспертов © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Все это производство обслуживают около 20 местных работников.

Десятый — Товарищество с ограниченной ответственностью «Ленд Прайд» (село Гриньковцы, Шумский район, Тернопольская область). Точных данных о ее земельном банке нет, однако 1 декабря 2017 года местная газета «Сельский хозяин плюс» приводила заявление сотрудника отдела Госгеокадастра в Шумском районе Олега Горбового: «Общая площадь всех земель бывшего Радошевского сельского совета составляет более 1200 гектаров, в том числе сельскохозяйственного назначения — 975 га. Больше всего земли обрабатывают ООО «Колос Агро Шумск», ООО «Ленд Прайд», ПАП «Колос». Кроме того, есть 66 га пастбищ общего пользования».

Одиннадцатый — Товарищество с ограниченной ответственностью «Биовена Лтд» (село Улосусы, Емильчинский район, Житомирская область). Хозяин — Роланд Вагнер, но кроме регистрационных данных и отдельных упоминаний в судебных решениях, информации о нем нет. Видимо, хозяйство это маленькое.

Двенадцатый — прописанный латиницей как TOV Gordische Bio Energie, действующее в селе Червона Воля (Новоградский район, Житомирская область), — не находится ни в СМИ, ни в базах юридических лиц Украины.

Тринадцатый — Товарищество с ограниченной ответственностью «Кароля» (село Скраглевка, Бердичевский район, Житомирская область). Основано в 2016 году Хейнрихом Бокело. Земельный банк оценивается на профильных сайтах в 1700 гектаров (без указания актуальной даты).

«Бокело Хейнрих за последние два года… инвестировал в самую современную технику для базы в селе Скраглевка… Во время жатвы он буквально круглосуточно работает за штурвалом любимого комбайна New Holland», — говорится в статье, посвященной этому фермерскому хозяйству 26 июля 2019 года в газете «Земля Бердичевска».

Четырнадцатый — Товарищество с ограниченной ответственностью «Ступник-Агро» (село Ступник, Хмельницкий район, Винницкая область). Основано в 2004 году тем же Хейнрихом Бокело. Земельный банк оценивается профильными сайтами в 1681 гектар (без указания актуальной даты). Ступник находится прямо на границе с Бердичевским районом Житомирской области, где примерно через 30 км находится и упомянутое выше село Скраглевка.

Пятнадцатый — прописанный латиницей как PP Reichert Consult Shyhretz, действующее во Львовской области, — не находится ни в СМИ, ни в базах юридических лиц Украины.

Шестнадцатый — Товарищество с ограниченной ответственностью «Инновационный аграрный центр Украина» (город Луцк, Волынская область). Основано в 2015 году, собственником является проживающий в Киеве Штефан Майндок. Собственно, иной информации о нем и нет.

Семнадцатый — Товарищество с ограниченной ответственностью Совместное украинско-немецкое предприятие «Солнечный двор» (село Сиваковцы, Липовецкий район, Винницкая область). Основано в 2015 году, собственник тот же Штефан Майндок.

Восемнадцатый — Частное предприятие «Маер Дельфс Агро» (село Антоновка, Окнянский район, Одесская область). Основано в 2007 году гражданами Германии Клаусом Дельфсом и Томасом Маером. В 2018 году хозяйство благополучно пережило плановую проверку контролирующих ведомств, но данных даже о размере его земельного банка нет.

Девятнадцатый — Товарищество с ограниченной ответственностью «Агро Свобода» (село Свобода, Береговский район, Закарпатская область). Основано в 2012 году, директором с марта 2019 года является Клаус Хессен. Информации о деталях деятельности этой компании нет, но, похоже, именно она пролоббировала появление в документе следующего пассажа: «Для нас неприемлемы планы по дальнейшему ограничению продажи земли вблизи государственной границы. Некоторые компании наших коллег находятся недалеко от границы». Береговский район — как раз на границе с Венгрией.

Двадцатый — Товарищество с ограниченной ответственностью «КЛН Агро» (село Озеряны, Тлумачский район, Ивано-Франковская область). Создано в 2014 году. У него три собственника — гражданин Украины Богдан Козак (30% уставного капитала, директором компании является его сын Назарий) и граждане Германии Вернер Неймайер и Мария Луфф (по 35%). Под обращением подписался и некто Манфред Луфф, видимо, муж или сын Марии Луфф. Информации о земельном банке компании в открытых источниках нет.

Двадцать первый — Частное предприятие «Петерсен Агро» (село Губник, Гайсинский район, Винницкая область). Создано в 2015 году немцем Нильсом Петерсеном. Деталей о его деятельности, кроме успешного прохождения регулярных проверок прокуратурой, в открытых источниках нет. Бои за землю на фоне пустого бюджета. Что обсуждают в соцсетях 20 декабря © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Двадцать второй — Товарищество с ограниченной ответственностью «Користивское» (село Украинка, Острожский район, Ровенская область). Создано в 2008 году гражданкой Германии Элизабет Зееба. В официальном отчете Острожской районной государственной администрации за 2015 год называлась площадь земельного банка этой компании — 1246 гектаров.

Двадцать третий — Товарищество с ограниченной ответственностью «Кищенцы» (село Кищенцы, Маньковский район, Черкасская область). Создано в 2001 году гражданином Нидерландов Корнелиусом Хузинха. В отличие от перечисленных выше, это агропредприятие занимается молочным животноводством. «Имею трех бизнес-партнеров — они занимаются сельскохозяйственным производством в Германии, а я представляю их интересы здесь. Они и стали инициаторами нашего общего дела в Украине, — рассказывал Хузинха в интервью, вышедшем в октябрьском за 2013 год номере украинского журнала «Молоко и ферма». — Среди нескольких вариантов выбрали Маньковский район Черкасской области. Причины выбора очевидны: плодородные почвы, благоприятные климатические условия, неподалеку автобан. В Украине в то время было немало необработанной земли, поэтому мы немного изучили местность, все взвесили и на том и остановились. Сейчас обрабатываем 14000 гектаров, занимаемся растениеводством и животноводством. Дела идут неплохо».

По данным на 2017 год, земельный банк агрофирмы составлял уже 16 тыс. гектаров, разводимое стадо — 2226 голов крупного рогатого скота. В штате фирмы 51 человек.

Двадцать четвертый — Товарищество с ограниченной ответственностью «Фармгейт Украина» (село Васильковцы, Изяславский район, Хмельницкая область). Создано в 2011 году, владелец — гражданин Нидерландов Дирк Смитс ван Оуэн. Летом 2019 года это агропредприятие стало жертвой рейдерской атаки. «Когда почти шесть лет назад на Хмельнитчине появился нидерландский инвестор, готовый вкладывать свои средства в развитие аграрного сектора, это считали настоящим достижением для Шепетовского и Изяславского районов. Местные крестьяне передали ему в аренду семь тысяч гектаров. И, казалось бы, все довольны таким сотрудничеством, — писала 30 июля 2019 года газета Верховной Рады «Голос Украины». — Все это время общество занималось производством разных зерновых и технических культур. Причем выращивало и то, чего на других полях не то что в этих районах, но и в области, не так часто увидишь. Всего в перечне — до десятка разных культур… Инвестор финансировал работы. А трудились в хозяйстве местные жители. Там нашли работу около сотни человек». А дальше произошло вот что (эта история подробно излагалась и на официальных ресурсах Хмельницкой облгосадминистрации, и Всеукраинской аграрной рады): гендиректор «Фармгейт Украина», украинец, создал свою компанию, оперативно перерегистрировал на нее договора аренды с собственниками земли и захватил урожай то ли с 200, то ли с 300 гектаров.

В публикациях Всеукраинской аграрной рады об общей площади земель в аренде Дирка Смита ван Оуэна называется также и список принадлежащих иностранцу компаний, в аренде у которых они были оформлены, — это не только «Фармгейт Украина», но и «Агросвит», «Фармгейт Лайвсток» и «Заря».

Двадцать пятый — Товарищество с ограниченной ответственностью «Новые аграрные технологии» (село Олешин, Хмельницкий район, Хмельницкая область). Создано в 2001 году, одним из его учредителей является гражданин Германии Йохан Ягер (28,99% уставного капитала). Обращение подписал Том Ягер, видимо, сын упомянутого выше Йохана. Как сообщалось 1 августа 2018 года на сайте Хмельницкого районного совета: «Новые аграрные технологии»… арендует земли на территории Олешинской ОТГ (с. Олешин, с. Череповка), Чорностровской ОТГ (с. Грузевица, с. Осташки) и Лисовогринивецкой ОТГ (с. Пашковцы) общей площадью 5052 га».

Двадцать шестой — Товарищество с ограниченной ответственностью «Аграрная фирма Проскуров-Агротех» (село Россоша, Хмельницкий район, Хмельницкая область), от которого также подписался Том Ягер, но это прежнее наименование тех же «Новых аграрных технологий» (номер ЕГРПОУ у них один). Гораздо интереснее, почему в списке нет Товарищества с ограниченной ответственностью «Агро-Викинг», действующего в Олешине с 2006 года, среди совладельцев которого значится тот же Йохан Ягер.

Двадцать седьмой — Товарищество с ограниченной ответственностью «Багва» (село Багва, Маньковский район, Хмельницкая область). Создано в 2001 году (хотя во многих СМИ уверенно называется другая дата — 2005 год) гражданином Швейцарии Морицем Штаммом и его женой Анной Марией.

Штамм — также потомственный фермер. «Мы уже более 500 лет работаем на нашей ферме. У нас есть 140 га земли, 17 тыс. кур, 40 коров. В Швейцарии, где в среднем фермер владеет 30 га, это считается большим хозяйством. А у нас 140 га. На ферме работают только два человека: мой брат, которому немного помогает мой отец-пенсионер, и жена моего брата», — рассказывал он журналистам.

На Украине он вложился как следует: «Приобрел местное сельхозпредприятие, которое находилось полностью в разрушенном и разоренном состоянии. Швейцарец вложил в него около полутора миллионов евро, поставил на ноги, обеспечил жителей села работой и зарплатой. За год он смог выплатить долги по заработной плате сельхозпредприятия, которые накапливались пять лет. Сам же швейцарский бизнесмен жил все это время не шикуя, в одной из переоборудованных под жилье комнаток тракторной бригады».

Кстати, то же самое пишут журналисты и про владельца крупной агрофирмы «Агро-Консалт АВ» (Ровенская область) Александера Волтерса: «С момента приезда и до осени 2015 г. фермер жил в маленьком вагончике, там же располагался офис, а все заработанные деньги он инвестировал в развитие бизнеса».

Безусловно, их личная работоспособность, внедрение на Украине передовых технологий и финансовая прозрачность вызывают уважение. Публикация их обращения министром развития экономики Миловановым не случайно. Таким образом министр правительства Гоначарука хочет подчеркнуть необходимость разрешить иностранцам покупать земли сельхозназначения в Украине.