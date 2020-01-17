В мае 2017 года президент Пётр Порошенко указом заблокировал на Украине доступ к российским СМИ, социальным сетям и другим интернет-ресурсам. Затем Порошенко подписал еще два указа, которые запрещали украинским интернет-провайдерам предоставлять доступ к отдельным российским веб-ресурсам. Новая власть снимать запрет, похоже, не намерена

Массово блокировать доступ к российским СМИ на Украине начали в середине мая 2018 года. Месяц спустя СБУ разослала провайдерам письмо, в котором потребовала блокировки почти двухсот интернет-ресурсов.

В документе присутствуют сайты ДНР и ЛНР, официальные веб-странички крымских властей, многие российские информационные агентства, а также все поддомены платежного сервиса Webmoney.

В черный список попали также крупнейший российский информационный сайт ria.ru, который входит в государственный медиахолдинг «Россия сегодня», сайт телеканала «Культура», сайт информационной программы «Вести» на телеканале «Россия». Издание Украина.ру — также в черном списке.

В марте 2019 года Порошенко подписал еще один указ, дополнив список запрещенных ресурсов. Большинство СМИ из списка — это те же издания, которые попали под санкции в 2017 году сроком на один год. Теперь ограничительные меры для них продлили на три года.

Украинский чиновник оправдал запрет российских соцсетей © РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк

Интересно, что издание РБК (Россия), которое было ранее в санкционном списке, под новые санкции не попало.

Дорого и неэффективно

Специалисты называют блокировку на Украине российских сайтов неэффективной — вообще полностью запретить что-то в интернете довольно сложно. Провайдеры, работающие на Украине, так не смогли полностью перекрыть доступ к запрещенным ресурсам, поскольку не готовы технически реализовать такие механизмы.

Ведь для того, чтобы реально запретить доступ к иностранным сайтам, провайдеры должны установить дорогое оборудование для пакетного инспектирования трафика, иначе элементарно остается доступ через прокси.

Механизм блокирования сайтов очень сложный, и технической возможности сделать это качественно на Украине нет. Чтобы Украина получила 100-процентную изоляцию от российских ресурсов, нужны миллиарды гривен и несколько лет работы.

Обходными путями

Естественно, запрет российских соцсетей и интернет-сервисов заставил украинцев задуматься о том, как обходить блокировку. И было найдено несколько довольно простых решений.

Во-первых, запрещенные ресурсы открываются с помощью VPN (virtual private network). Это способ подменить свое местоположение, притворившись жителем страны, в которой нужный вам сайт не запрещен. При этом пользователь получает защищенный канал с шифрованием всех передаваемых данных.

Зеленского призвали снять запрет с российских соцсетей © РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк

Чтобы обойти запрет, украинцы используют и прокси-серверы, например Hideme, Ninjacloak, ProxFree, Proxyweb, Hide My Ass, Proxfree.com, Stealthy.co. Принцип их действия очень похож: обычно они просто требуют скопировать ссылку в строку на своей главной странице. Популярностью стала пользоваться и программа-браузер Tor — анонимная виртуальная сеть передающая трафик в зашифрованном виде, и гарантирующая полную анонимность.

Что касается мобильных устройств, то пользователи iPhone и iPad обходят запрет с помощью браузера Onion, работающего через систему маршрутизации Tor, трафик в которой почти невозможно отследить. Единственное, что требуется от пользователя — 1 доллар за универсальную версию для всех платформ Apple.

Для Android есть его аналог под названием Orweb, а также OrBot и Puffin Web Browser.

Ущерб свободе слова

Международная правозащитная организация Freedom House заявляла, что блокировка сайтов на Украине заметно ограничила цифровые права украинцев и нанесла значительный ущерб свободе слова.

При этом, как отмечают правозащитники, санкции полностью не перекрыли украинцам доступ к заблокированным веб-сайтам и не нанесли серьезный финансовый ущерб российским компаниям, что ставит под сомнение их эффективность. По данным Freedom House, финансовая отчетность российских компаний, ресурсы которых запретили на Украине, показывает, что их доходы не стали существенно ниже.

Правозащитники также советуют изменить подход к санкциям и, если они действительно нужны, вводить их исключительно через суд, а не указом президента или тайным решением СНБО.

Согласно Конституции, ограничения свободы слова на Украине возможно только на законодательном уровне — то есть парламентом. Решение СНБО же принималось кулуарно без предварительного широкого обсуждения в обществе.

«Нация должна читать только то, что одобрено СБУ»: соцсети обсуждают реакцию Зеленского на запрет «Сватов» © РИА Новости, Екатерина Чеснокова | Перейти в фотобанк

Запретам — быть

Действующая украинская власть, похоже, уже определилась, продлевать ли санкции против российских интернет- и медиаресурсов или отказаться от них. В начале августа народный депутат от «Слуги народа» Никита Потураев отметил: власть не намерена восстанавливать свободный доступ к российским сайтам.

«Просто вражеские медиа, в том числе и социальные, которые не могут быть разрешены, потому что это — оружие врага. Мы просто не должны глупости делать, а должны защищать наше информационное пространство», — заявил Потураев.

Советник Зеленского по digital-направлению Михаил Фёдоров также рассказывал, что не рекомендует снимать блокаду с российских соцсетей и не видит в этом целесообразности: «К сожалению, "ВКонтакте" стало спецоперацией России против Украины. После ухода Павла Дурова это очевидно».

Сам Владимир Зеленский в одном из немногочисленных интервью в апреле прошлого года отмечал, что «люди уже и так начали обходить запрет». На вопрос же, отменит ли он блокировки российских сайтов, Зеленский тогда четко не ответил. Однако отметил: прежде чем запрещать указанные ресурсы, стоило объяснить украинцам целесообразность подобных мероприятий и предоставить им достойную альтернативу.

Судя по заявлениям, команда Зеленского хоть и согласна с тем, что запрет не действует, все же отменять его не собирается. По крайней мере, пока.

Более того, практика ограничений в интернете, начатая при Петре Порошенко, продолжается и при Зеленском. 4 июля 2019 года на Украине заблокировали доступ к российскому информационному агентству ТАСС. Этот российский ресурс был одним из немногих крупных российских СМИ, которые открывались из Украины.

Провайдеры ссылались на решение СНБО от 19 марта, которое вводит дополнительные санкции против физических и юридических лиц Российской Федерации. Однако почему доступ к ТАСС заблокировали с таим опозданием, провайдеры так и не объяснили.