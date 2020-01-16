Новые украинские министры и чиновники, которые за первые месяцы свой работы получили зарплату в пределах разумного, хоть и больше минимальной в 10 раз, решили, что дальше не стоит скромничать. С начала этого года их оклады выросли в разы

После прихода к власти команды Зеленского «слуги народа» показательно отчитались перед общественностью в своих более чем скромных заработках. Простые граждане, у которых финансы давно поют романсы, с восторгом отметили, что наконец-то к власти пришли те, кто готов работать не ради денег, а исключительно во благо народа. Однако к зиме ситуация резко изменилась. Один за другим министры начали жаловаться на низкий достаток и нехватку денег, а с нового года и вовсе решили ни в чем себе не отказывать.

Сегодня зарплатам некоторых из чиновников мог бы позавидовать сам президент США Дональд Трамп и даже некоторые олигархи. Но простым гражданам дали понять, что все это сделано исключительно для их же блага, ибо большие зарплаты министров предположительно должны гарантировать низкий уровень коррупции.

О бедном министре замолвите слово

Первым пожаловался на бедность министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов. Еще перед новым годом он посетовал на то, что его министерской ставки не хватает на жизнь. «Она у меня 18 тысяч гривен. Ни на что не хватает», — плакался Милованов, заявив, что живет на собственные сбережения, а зарплаты ему хватает только на такси.

Следующим заявил о тяжелом материальном положении министр юстиции Денис Малюська. «У меня примерно 17 тысяч гривен. Ну, даже не 17, немного меньше. Вот последний месяц мы договорились о надбавках. И многие из министров их получили. У меня уже примерно 29 тысяч гривен. Если зарплата не повысится хотя бы до 80 тысяч — надолго меня не хватит. Меньше — это не долговременная история трудоустройства. Четверо детей, это требует средств», — заявил министр, подчеркнув, что его мать и супруга недовольны заработком сына и мужа. Раньше это называлось коррупцией, а теперь — премией. Что обсуждают соцсети Украины 15 января © CC0, Pxhere

Посетовал на низкий оклад и министр инфраструктуры Владислав Криклий. Зарплата, которую он получает, а это около 40 тысяч гривен, — несправедлива, и это, по его словам, обидно. Руководители крупных государственных предприятий вроде «Укрзализныци», «Укрпочты» и портов получают в 10-30 раз больше, чем он. Почему им можно, а ему нельзя? Кстати, на своей предыдущей работе на должности главы Сервисного центра МВД он тоже едва сводил концы с концами, получая в месяц 7500 гривен (277 долларов). Впрочем, теперь бедные украинцы могут не переживать за министра. Только за сентябрь его заработок поднялся до 55 390 гривен (2 215 долларов).

Короче говоря, массовый плач голодных министров привел к ожидаемому результату. К новому году чиновникам разрешили трактовать совесть не практически, а философски. В итоге их зарплаты разом взлетели до небес за счет премий. Сегодня работников министерского фронта нищими уже не назовешь. Простым украинцам за отчетный период повезло меньше. Украина в рейтинге роста минимальной заработной платы обосновалась на 15 месте из 54 стран. За прошлый год сумма, которую получают на руки, выросла всего на 13,2% — с 3359,26 грн до 3802,01 грн (157 долларов). За то же время (точнее, с ноября по январь) министерский доход увеличился на 1000%. Судя по благосостоянию госаппаратчиков, Украина — процветающая страна.

Зарплата министра юстиции Дениса Малюськи — 226 тыс. гривен. Министр обороны Андрей Завгороднюк получил 97,2 тыс. гривен. Зарплата министра соцполитики Юлии Соколовской составила 217 тыс. гривен. Министру культуры Владимиру Бородянскому насчитали 113 тыс. гривен. Министр по вопросам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда заработала 159 тыс. гривен, в то время как в ноябре — 23 тыс. гривен.

Заработная плата министра иностранных дел Вадима Пристайко поднялась до 234 тыс. гривен. Вдвое выросла зарплата генпрокурора Руслана Рябошапки, 131 728 гривен (5 270 долларов). Не беднеют и остальные топ-чиновники. К примеру, руководитель госпредприятия "Укрзализныца" Евгений Кравцов в месяц получает больше полмиллиона гривен при том, что отрасль под его чутким руководством вот-вот пойдет с молотка.

Больше всего поражает воображение оклад гендиректора "Укрпочты" Игоря Смелянского — с нового года чиновник госпредприятия будет получать 1 886 808 гривен 30 копеек в месяц. По текущему курсу НБУ это будет 951,2 тыс. долларов в год. То есть в 2,37 раза больше, чем годовая зарплата президента США, которая составляет 400 тыс. долларов в год. Главный почтальон Украины и до этого не скромничал. В 2018 году в месяц ему выплачивали 571 966 гривен 70 копеек, в 2019 — 1 427 666 гривен 70 копеек.

Интересно, что под управлением такого «дорогого» менеджера, три года рулившего "Укрпочтой", убыток предприятия составил 926 миллионов гривен. Так как "Укрпочта" является государственным предприятием, этот миллиард убытка ложится на государство, то есть на простых украинцев, чьи отчисления с доходов и формируют бюджет. Кстати, из того же источника начисляется и зарплата Смелянского. За годы своей работы на украинской почте он в общей сложности получил почти 24 миллиона гривен. Надо учесть, что рядовые работники "Укрпочты" отягощают карман простых украинцев гораздо меньше — они в месяц получают 2500-5000 гривен и едва сводят концы с концами.

Большие оклады ради борьбы с коррупцией

Впрочем, премьер-министр Украины Алексей Гончарук пока еще довольствуется малым — в декабре он получил меньше всех своих подчиненных, каких-то 61 333 грн. Но и он считает, что высокие зарплаты в Кабмине необходимы для того, чтобы у чиновников не было соблазна воровать. По его словам, много лет в Украине чиновники официально получали по несколько тысяч гривен, в то время как доход от «теневых» схем составлял миллионы долларов. Новое правительство намерено работать прозрачно, для чего чиновникам необходимо получать достойную оплату труда, считает глава Кабмина. «Зарплата главы «Укрпочты» в 2,5 раза больше, чем у Трампа». Соцсети обсуждают доходы украинских чиновников © Julia Berezovska/ Press office NBU

«Это неотъемлемая составляющая преодоления коррупции во власти. Наша принципиальная позиция — у правительства не будет коррупционеров и схем. Прекратив схематоз и сделав министрам «белые» высокие зарплаты, мы преодолеваем коррупционную практику во власти», — отмечают в пресс-службе Гончарука.

Граждане Украины в целом не имеют ничего против того, чтобы чиновники получали хорошие деньги за свой труд, но при условии, что страна будет видеть результаты этого труда. Пока же никаких положительных сдвигов не наблюдается. На фоне позорной минимальной пенсии в размере 2000 гривен (80 долларов), которую получают миллионы украинцев, многотысячные зарплаты чиновников выглядят как злая насмешка над нищетой сограждан.

Впрочем, сами госаппаратчики искренне не понимают, чем плохи их большие зарплаты. «Они даже не понимают, в чем их обвиняют, — говорит профессор медицины Ольга Голубовская. — Закон не нарушали, и на том спасибо. Совершенно законно придумали формулу, по которой наши топ-чиновники получают непомерную зарплату. Только вот за какой такой качественный продукт, не совсем понятно. Мне, например, иногда кажется, что если бы некоторых министров просто не было, было бы гораздо лучше, ей-богу. Менеджеры высокого класса должны получать много, это понятно. Но эти зарплаты совершенно неадекватны тем условиям, которые эти менеджеры создали для нанявших их людей, т.е. для нас с вами».

А между тем стратегия прозрачности продолжает работать. Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет, единственный, кто получил минимальную зарплату в 17 тысяч гривен, уже пообещал, что правительство ежемесячно будет публиковать доходы топ-чиновников и их заместителей. Как это поможет в борьбе с коррупцией, пока непонятно. Зато рядовых украинцев будет греть мысль, что хотя бы там, на верхних этажах киевской власти, уже наступило процветание и благоденствие.