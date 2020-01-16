В среду, 15 января, на Украине вспыхнул политический скандал: неизвестные обнародовали запись совещания у премьер-министра Алексея Гончарука. На ней он признает, что профан в экономике, и обсуждает президента Владимира Зеленского

Некоторые из фраз, сказанные на том совещании, вызвали неоднозначную реакцию в украинском обществе. Скандал был настолько силен, что в соцсетях пошли слухи о возможной отставке Гончарука.

Власть постаралась успокоить украинцев.

«Это просто нарезка каких-то фраз разных людей в разное время, чтобы сотворить сенсацию. <…> Как я понимаю, это была склейка стратегической сессии по финстабильности, которая продолжалась три часа», — заявил глава парламентской фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия.

Он заявил, что записи мог опубликовать один из участников совещания. А что касается неуважительных высказываний Гончарука в адрес президента Владимира Зеленского, Арахамия считает, что они не отражают позицию премьер-министра.

«Я не думаю, что у него [Гончарука] такая позиция. Я много раз был на совещаниях, я вижу, как он уважает нашего президента, как они уважают друг друга. Если выдергивать из контекста, то потом могут быть «чудесные» нарезки», — отметил Арахамия.

Тем не менее, слова Арахамии вряд ли успокоят украинское общество. Слишком уж неоднозначны были слова, сказанные Гончаруком на совещании, и слишком уж красноречивый сам факт обнародования записей.

Что сказал Гончарук

Первая часть обнародованных записей свидетельствует о крайне низкой оценке Гончаруком президента Украины Владимира Зеленского.

«У Зеленского есть очень примитивное понимание экономических процессов. Он понимает, что есть платежный баланс. Платежный баланс сильно неправильный, а гривна сильно укрепилась», — жалуется на записи премьер.

По его словам, Зеленскому нужно объяснить, что гривна укрепляется благодаря тому, что ее сильно раскачивали перед выборами. А теперь люди увидели, что бояться нечего, потому что «сильный президент». «На фоне послания Путина Федеральному собранию эти беседы выглядят партсобранием мышей»: соцсети о скандале с премьером Украины Гончаруком © kmu.gov.ua | kmu.gov.ua | Перейти в фотобанк

«У него нету в голове этого. Надо показывать, и надо, чтобы выглядело очень реалистично, будем говорить <…> Пока у президента в голове не будет ответа на этот вопрос, у него будет пустое место там», — указывает Гончарук.

Благодаря этой же записи обнаружилась еще одна проблема Гончарука помимо презрения и склонности обсуждать людей за их спинами. Премьер сам неграмотен экономически.

«Я полный профан в экономике — я юрист по образованию. Но шо я понимаю? Есть две экономические теории — монетаризм и кейнсианская. Ты идешь по пути удешевления ресурсов. И ты идешь по пути печатания денег и как бы развиваешь экономику. Если ты идешь путем удешевления ресурсов, то твоя стратегия в том, чтобы инфляция снижалась», — отметил Гончарук.

Вторая часть обнародованной прослушки касалась в основном экономических вопросов.

«Вот у нас в четвертом квартале просядет экономический рост. Был 4 и 4. А сейчас будет, по некоторым оценкам, 2. И [прозвучат заявления]: ухандохали экономику реформы эти, как сказать, соросята. При крепких хозяйственниках было 4 и 6. А пришли соросята, и экономика растет 2 и вниз. И ничего никому не докажешь», — говорил Гончарук о процентах роста ВВП.

«И вот это все создает ощущение у президента, что ситуация неконтролируемая. Мы не понимаем. У нас нет планов. А у нас его реально нет. По бюджету я не понимаю, как правильно. Решения нет», — продолжил он.

Вместе с ним в том совещании приняли участие замглавы Нацбанка Екатерина Рожкова, министр финансов Оксана Маркарова и министр экономики Тимофей Милованов и ряд других неназванных лиц.

Собственно, кто-то из находившихся на совещании и записал разговор Гончарука. Однако сам факт того, что на обнародованных записях присутствует такой человек, как Рожкова, может указать на того, кому выгоден компромат на премьер-министра.

Привет от Коломойского

Рожкову неоднократно критиковал такой человек, как украинский олигарх Игорь Коломойский.

«Пусть [Смолий] остается. Рожкову пусть выгонит. Она не принципиальный [вопрос], она просто себя запятнала — «Платинум Банк». Так что при чем тут я. Ее надо было посадить еще до «ПриватБанка», — оправдывал в одном из интервью необходимость увольнения Рожковой олигарх.

Он подчеркивал, что до поры до времени у него с Рожковой были прекрасные отношения: они даже вместе обсуждали перипетии финала чемпионата Европы по футболу, проходившего в 2016 году во Франции. Бужанский рассказал, как «слуги народа» хотели избить Гончарука, но тот спасся благодаря своему чутью © kmu.gov.ua | kmu.gov.ua | Перейти в фотобанк

«Потом у нее была команда, и она там что-то выполняла. Я считаю, что она перешла черту где-то после национализации, когда начала выходить с критикой, что разграбляли. Давайте сначала посмотрим на ее героическое прошлое и потом будем говорить о разграблении», — рассказал он о том, как испортились его отношения с Рожковой.

В общем, Рожкову Коломойский невзлюбил. Обнародованные записи характеризуют Рожкову не с лучшей стороны.

«Давай откровенно тоже говорить, что такие вещи, как курс и инфляция, влияют на экономику… Может быть, хорошая идея, знаешь, в чем? Взять страну, похожую на нас. Ну, к примеру, есть сильный потенциал в армии<…> Взять и посмотреть, как менялись экономики и как сейчас. Я не знаю… Австралия», — говорит она.

В пользу того, что олигарх Коломойский мог быть причастен к сливу записей разговора Гончарука, говорит и тот факт, что одним из первых из потребовавших его отставки был нардеп от «Слуги народа» Александр Дубинский, которого украинские СМИ связывают с олигархом.

«Алексей Гончарук должен быть отправлен в отставку. Но законных оснований для этого нет — у премьера годичный иммунитет. Поэтому после оскорблений в адрес президента в обществе министров Милованова и Маркаровой при участии главы НБУ Смолия и его зама Рожковой должен написать заявление сам. Люди, которые сидели рядом с ним, — тоже. Потому что хихикали, поддерживали и предлагали свои варианты того, как наполнить «пустоту» и представить свои экономические ошибки как «перемогу», — заявил Дубинский.

В общем, пока одна часть «Слуги народа» пытается замять скандал, другая его вовсю раздувает.

Впрочем, кроме неуважения к Зеленскому, неграмотности Гончарука и возможного «привета» от Коломойского, обнародованные записи свидетельствуют и о других проблемах в украинской власти.

Не учатся на собственных ошибках

«Отец» Майдана-2014 года, бывший журналист и депутат, а ныне сотрудник «Укроборонпрома» Мустафа Найем не видит в обнародованных словах премьера ничего страшного.

«Если на смену «стратегическим семёркам», «любим друзям» и «плёнкам Мельниченко» пришли «записи Гончарука», значит, все не так уж и плохо. Да, наверное, могли бы говорить на латыни и в рифму, но в целом никакого криминала», — отметил он.

Таким образом, Найем считает, что критика президента простительна, а коррупция и кумовство — нет. И с ним в этом можно согласиться. Но вот в чем с Найемом согласиться нельзя, так это в том, что записи совещаний высшего руководства Украины, а потом обнародование этих записей — нормальны.

Сам Найем упоминает о «пленках Мельниченко» — записях разговора второго президента Украины Леонида Кучмы с первыми лицами государства. Обнародование этих записей, сделанных майором СБУ Николаем Мельниченко, вызвало масштабный политический кризис на Украине на заре «нулевых», во многом и предопределивший победу первого Майдана в 2004 году.

После этого случая украинские власти должны были тщательно отнестись к тому, как обезопасить себя от нежелательной прослушки. Однако ни «пленки Мельниченко», ни записи, которые, как он утверждал, сделал в кабинете пятого президента Украины Петра Порошенко нардеп Александр Онищенко, так никого и не научили обеспечивать конфиденциальность переговоров в кабинетах власти.