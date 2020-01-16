После того как президент Владимир Путин внес кандидатуру Михаила Мишустина на должность премьер-министра России несложно было предположить, что это политическое событие найдет активный отклик у пользователей украинского сегмента Facebook. Но мало кто прогнозировал, что оценки кадровым изменениям в РФ придется давать на фоне скандала с Гончаруком

Действительно, наблюдая за бурными событиями в политической жизни России и Украины, пользователям соцсетей было сложно удержаться от аналогий и сравнений между судьбой украинского и российского Кабминов. И если в украинском варианте все в очередной раз вылилось в скандал, крайне напоминающий не очень смешной водевиль, то российские политические рокировки больше походили на византийские сюжеты.

Впрочем, украинские политологи и журналисты были склонны видеть в кадровых перестановках в российском Кабмине далеко идущие планы российской власти, которые, бесспорно, рано или поздно отразятся на политике в отношении Украины.

Пожалуй, с самым характерным комментарием относительно российских изменений выступил близкий к украинским властным кабинетам политолог, глава Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко. По его мнению, предложенный в качестве главы правительства РФ Михаил Мишустин будет чисто технической и временной фигурой в российской власти, как в свое время были Фрадков или Зубков. Фесенко: «В России начался процесс управляемого перехода к постпутинской системе власти» © wikipedia.org

«О конституционных инициативах Путина и смене правительства РФ. Запущен процесс подготовки правовых и политических предпосылок для постепенного и управляемого перехода к постпутинской системе власти.

Похоже, что после формального ухода Путина с поста президента РФ властные полномочия будут относительно распределены между новыми президентом и премьер-министром РФ с ограниченными полномочиями, а также рядом других властных институтов (Госсовет, Госдума, Совет Федерации). При этом новые руководители будут принадлежать к различным группам влияния в окружении Путина. А над всеми будет возвышаться сам Путин в каком-то новом статусе (то ли глава Госсовета, а может быть, президент Союзного государства). А под ним будет система сдержек и противовесов, в которой ни новый президент, ни новый премьер не будут иметь решающего преимущества и полного контроля над системой власти», — предполагает украинский политолог.

По словам Фесенко, Мишустин, как ранее в российской истории Фрадков или Зубков, будет одним из технических операторов «трансферта» власти, а может быть, и принесен в жертву. При этом украинский эксперт подчеркнул, что Дмитрия Медведева пока не стоит списывать со счетов.

«Кстати, и Медведев остается в игре — в роли зама Путина по Совету безопасности. Люди из окружения Суркова даже поспешили назвать его «вице-президентом», но, скорее всего, он будет лишь одним из операторов «трансферта» и винтиком в новой системе сдержек и противовесов», — подытожил Фесенко.

А вот журналист Иван Лизан, анализируя обращение президента РФ к Федеральному собранию и планируемые назначения, считает, что они демонстрируют коренные отличия политических подходов в России и на Украине. Журналист Иван Лизан определил главное отличие российской власти от украинской © Facebook, Иван Лизан

«Стоит отдать должное российской власти: она умеет чувствовать политический момент и прислушиваться к мнению подвластного населения. Если украинская власть слушает лишь Вашингтон, от которого зависит будущее каждого представителя украинского правящего класса, то российская власть слушает граждан своей страны. И это, пожалуй, главное отличие между Украиной и Россией. Именно поэтому основной упор в послании ВВП был сделан на демографию и социальную сферу», — подчеркивает он.

Кроме того, Лизан обратил внимание, что анонсированные российским президентом перестановки позволят власти планомерно провести операцию «преемник».

«А пока население будет получать деньги, элиты займутся самосохранением и решением «проблемы 2024»: проведут реформы, внесут коррективы в конституцию, перераспределят полномочия, создадут единую систему исполнительной власти, обрежут «регуляторной гильотиной» старые нормативно-правовые акты, примут ряд фундаментальных законов (…), вновь попытаются довести до ума национальные проекты.

И сделает это до выборов 2021 года под руководством технократа Мишустина, который превратил ФНС (Федеральную налоговую службу — Ред.) в наиболее цифровизированное ведомство в России (налоговая традиционно первая по объёму госзакупок ПО и цифровых услуг).

Проще говоря, власть возглавила социальные преобразования, перехватив социальную повестку у своих оппонентов как с радикального либерального, так и социалистического флангов. И ответить её противникам нечем», — считает журналист.

Другой украинский журналист Вячеслав Чечило обратил внимание, что неповоротливая на первый взгляд политическая машина российской власти моментально пришла в движение после заявлений президента Владимира Путина.

«Занятно наблюдать за российской политикой. Путин принял решение по поводу кандидатуры нового премьера, и вся политическая машина пришла в ход — депутаты, эксперты, заседания фракций, заявления о поддержке. Красиво, по полной программе, все как положено. Но при этом все ведь понимают, что это холостой ход — просто имитация «западных» процедур. Ничего из происходящего сегодня уже не имеет реального значения, решение принято вчера», — написал он на своей странице в Facebook.

В свою очередь политолог, шеф-редактор проекта СОНАР-2030 Семен Уралов высказал мнение, что подобные трансформации в виде спецоперации являются фирменным стилем российской политики.

«Все начали обсуждать изменения в Конституцию, а оказалось, что первым изменится правительство.

Вероятно, на Медведева в новой должности зампреда Совбеза будут возложены функции институционального закрепления изменений в Конституцию. Из позиции премьера это делать невозможно, а наиболее эффективно у Дмитрия Анатольевича в начале-середине нулевых получилось привести субъекты федерации к единому конституционному знаменателю», — подчеркнул политолог.

То что анонсируемые политические перестановки выходят за рамки обычных аппаратных игр, убежден и израильский политолог Соломон Манн. Он, в частности, на своей странице в соцсети оценил подобные изменения как эпохальное событие для российской политики.

«В России своего рода "эпохальное событие". Экс-президент и многократный премьер-министр Дмитрий Медведев подал в отставку, и его отставка принята.

Такое случалось и раньше, только в этот раз Путин предложил уже на это место другого человека — главу Федеральной налоговой службы РФ Михаила Мишустина. Мишустин пришел в налоговую службу из конторы Росимущества, а значит, имеет непосредственное отношение к "внутренникам" », — полагает израильский эксперт.

А вот депутат украинского парламента V, VI и VII созывов Спиридон Килинкаров, комментируя скандал с прослушкой членов Кабмина и Нацбанка, подчеркнул, что Украина выживает не благодаря работе правительства, а вопреки их разрушительной деятельности. Килинкаров: «Страна держится исключительно на энтузиазме украинцев» © Facebook, Спиридон Килинкаров | Перейти в фотобанк

«Прослушав записи разговоров членов КМУ, становится понятным, что никто ничем в стране не управляет. Страна держится исключительно на энтузиазме украинцев, которые не благодаря КМ, а вопреки выжили и продолжают платить налоги» — констатирует политик.

Несмотря на различные аспекты, на которых акцентируют внимание пользователи соцсетей, у всех их комментариев есть один общий знаменатель. Главная мысль, которая в открытой или завуалированной форме присутствует во всех без исключения постах — это то, что политическая роль России и ее влияние на соседей с изменениями во власти будет неуклонно повышаться.

Для Украины, которая по политической иронии в этот же день погрузилась в очередной скандал с утечкой нелестного для власти компромата, российские перемены не сулят ничего хорошего, а кроме того, показывают кардинальное отличие в государственном строительстве. Как горько шутят в сети, «почувствуйте разницу в проблемах».