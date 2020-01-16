Нижняя палата Конгресса направила обвинительное заключение в верхнюю палату, что позволит 21 января начать судебный процесс в отношении президента США Дональда Трампа. Тем временем в эфире телеканала MSNBC бизнесмен Лев Парнас рассказал о поручениях, которые выполнял на Украине по поручению адвоката американского лидера Рудольфа Джулиани

15 января Палата представителей проголосовала за передачу в Сенат дела об импичменте («за» — 228 демократов, «против» — 193 республиканца и 1 демократ), а также утвердила кандидатуры семи конгрессменов, которые выступят обвинителями на судебном процессе.

Процесс пошёл

Управляющими импичмента (обвинителями) назначены председатель юридического комитета Джерольд Надлер, глава комитета по административным вопросам Зои Лофгрен, конгрессмен от 8-го округа штата Нью-Йорк Хаким Джеффрис (известен борьбой с антисемитизмом, поддержкой Израиля и участием в акции около здания ООН против политики правительства Ирана), конгрессмен от 10-го округа штата Флорида Вал Демингс (первая женщина, возглавившая управление полиции Орландо), конгрессмен от 6-го округа штата Колорадо Джейсон Кроу (член комитетов Палаты представителей по делам вооружённых сил и малому бизнесу) и конгрессмен от 29 — м округа штата Техас Сильвия Гарсия (доктор юриспруденции), а возглавит эту команду председатель спецкомитета Палаты представителей по разведке Адам Шифф. Состоится ли импичмент Трампа: политические и математические расклады © Пресс-служба Президента РФ | Пресс-служба Президента РФ | Перейти в фотобанк

Через несколько часов после голосования телеканал CNN сообщил, что лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл встретил демократов-обвинителей и принял у них обвинительное заключение, подписанное Нэнси Пелоси, но официальная передача дела состоится 16 января в 12:00 (18:00 по мск), после чего к присяге приведут председателя Верховного суда Джона Робертса, который будет руководить судебным процессом, и сенаторов, которым отведена роль коллегии присяжных.

Макконнелл уточнил, что начало процесса в Сенате запланировано на 21 января.

Газета The New York Times, ссылаясь на высокопоставленных представителей американской администрации, сообщила, что судебный процесс в рамках процедуры импичмента может продлиться не более двух недель, а источники в Сенате говорят о сроке от трёх до пяти недель.

Президент США Дональд Трамп настаивает на том, что не сделал ничего плохого, и рассчитывает на полное оправдание по обеим статьям обвинения — злоупотребление властью и препятствование расследованию Конгресса.

«Единственное, чего удалось добиться спикеру Пелоси с помощью этого фальшивого, нелегитимного процесса импичмента, — это доказать, что она сосредоточена на политике, а не на американском народе. Спикер солгала, когда заявила, что это срочно и жизненно необходимо для национальной безопасности, потому что, когда статьи (обвинения. — Ред.) были приняты, она задерживала их в течение целого месяца в вопиющей попытке заручиться политической поддержкой. Она провалилась, и назначение этих управляющих ничего не меняет», — заявила пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм.

Неофициальным каналом связи с Украиной руководил Джулиани

Вскоре после голосования в Палате представителей в эфир телеканала MSNBC вышло интервью американского бизнесмена украинского происхождения Льва Парнаса. Его попросили прокомментировать заявление Трампа, что он не знаком ни с ним, ни с Игорем Фруманом, ни с Андреем Кукушкиным, ни с Дэвидом Корреей, которых, как и его, обвиняют в нарушении правил финансирования избирательных кампаний в США и лоббировании интересов некоего украинского чиновника. Два Бендера и один Коломойский. За что в США арестованы бизнесмены-одесситы Парнас и Фруман © grad.ua

«Президент Трамп знал в точности, что происходило, он знал обо всех моих шагах, и я бы не делал ничего без согласия Джулиани или президента. У меня не было оснований или намерения говорить с кем-либо из этих чиновников. Им незачем было говорить со мной. Зачем кругу приближённых президента Зеленского или министру (внутренних дел Украины Арсену. — Ред.) Авакову, или (бывшему. — Ред.) президенту Порошенко встречаться со мной? Кто я такой? Им сказали, чтобы они встретились со мной. И это секрет, который они пытаются сохранить. Я был в поле, выполняя их работу. Это никогда не касалось коррупции, это всегда касалось Burisma, включая Хантера Байдена и Джо Байдена», — заявил он.

По словам Парнаса, Трамп использовал ураган в США как оправдание, чтобы не ехать 1 сентября 2019 года в Варшаву на мероприятия, посвящённые годовщине начала Первой мировой войны, где должен был встретиться с Зеленским, поскольку был зол из-за того, что украинский лидер тянул с объявлением начала расследования деятельности бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера, который входил в состав совета директоров энергетической компании Burisma, и вместо себя отправил в Польшу вице-президента Майка Пенса, чтобы сказать Зеленскому о необходимости расследования.

Кроме того, Парнас рассказал, что по поручению Джулиани занимался разбирательством вокруг политтехнолога Пола Манафорта, который был вынужден покинуть пост руководителя предвыборного штаба Трампа после того, как газета The New York Times опубликовала статью о получении им $12,7 млн от Партии регионов, возглавляемой бывшим президентом Украины Виктором Януковичем. Эту информацию подхватили многие мировые и украинские СМИ. В середине июня 2016 года глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий признал, что в «амбарной книге» не было ни единой подписи американского политтехнолога, а вся история вокруг него была пиар-акцией.

Если верить New York Times, в скором времени мировая общественность может узнать новые подробности телефонного разговора Дональда Трампа с Владимиром Зеленским 25 июля, который послужил поводом для запуска процедуры импичмента. Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, который готов дать показания в Сенате, если получит повестку, собирается написать книгу и рассказать в ней, что слышал во время той беседы глав государств, а также о своих контактах с бывшим постоянным представителем США при ООН Никки Хейли, госсекретарём Майклом Помпео и исполняющим обязанности руководителя аппарата Белого дома Миком Малвейни, которые, как утверждают источники газеты, выставлены в неприглядном свете.